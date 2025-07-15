Лето в тарелке: как питаться в жару, чтобы чувствовать себя хорошо

Когда температура на улице уверенно держится выше +30, тело начинает работать совсем иначе. Повышается потоотделение, теряется больше жидкости и электролитов, аппетит снижается, а переваривание тяжелой пищи превращается в дополнительную нагрузку. Все это – естественная реакция организма на жару. Чтобы помочь себе чувствовать себя комфортно и избежать перегрева, важно скорректировать рацион. Рассказываем, как это сделать.

Меньше жареного и жирного

Жареное мясо, колбасы, жирные соусы, пирожки, мучное – все это заставляет организм тратить больше энергии на переваривание. А значит, телу становится еще жарче. В результате – ощущение вялости, тяжесть, повышенное потоотделение. В жаркую погоду лучше делать ставку на легкую термическую обработку – запекание, варку, приготовление на пару или гриль.

Пей, но не что попало



Даже легкое обезвоживание влияет на концентрацию, настроение и общее самочувствие. В жару особенно важно пить достаточно жидкости, но не любой. Сладкие напитки, газировка, энергетики и алкоголь только усиливают жажду и способствуют потере жидкости. Лучше выбирать простую воду, слегка подсоленную минералку, компоты без сахара, кокосовую воду или домашние лимонады.



Не бойся соли

Вопреки популярному мифу, летом полностью исключать соль не стоит. Вместе с потом организм теряет натрий, и его нехватка может привести к слабости, головной боли и даже судорогам. Просто не стоит пересаливать блюда – достаточно умеренного количества соли и продуктов, богатых электролитами: огурцов, томатов, кефира, зелени.

Добавь больше сезонных овощей и фруктов

Свежие овощи и фрукты – это не только источник витаминов, но и дополнительная жидкость. Огурцы, кабачки, арбуз, дыня, помидоры, зеленые листья – все они насыщены влагой и отлично освежают. Плюс – они помогают восстанавливать калий, магний и другие микроэлементы, которые уходят вместе с потом.

Старайся не есть слишком горячее



Если хочется суп – отлично. Но пусть он будет комнатной температуры или охлажденным. Например, гаспачо, окрошка на кефире или овощной крем-суп с зеленью. Горячие и острые блюда усиливают кровоток и делают ощущение жары более заметным.



Не забывай про белки

Когда жарко, тянет только на фрукты и салаты. Но полноценный прием пищи не обходится без белков. Лучше выбирать легкие источники: йогурт, творог, рыбу, яйца, бобовые, курицу. Белки нужны для восстановления тканей, гормонального баланса и даже иммунитета.

Что лучше сократить или исключить на время жары:

жареное мясо и жирные соусы;

кондитерские изделия и выпечку;

слишком острые блюда;

фастфуд;

газированные напитки и алкоголь.

Все эти продукты перегружают ЖКТ, провоцируют жажду и мешают телу адаптироваться к жаре.