Красная икра: 10 креативных способов подачи праздничного деликатеса

Превратите праздничную трапезу в истинное гастрономическое приключение необычным подходом к приготовлению закусок.
Новогодние праздники – время волшебства, блеска и, конечно же, изысканных угощений. Красная икра давно стала символом торжества и роскоши на наших столах. Но почему бы в этом году не отойти от привычных бутербродов и тарталеток и не удивить гостей нестандартными способами подачи этого деликатеса? Предлагаем вам 10 оригинальных идей, которые сделают ваш праздничный стол незабываемым.
1. Блины-роллы с икрой и сливочным сыром
Замените обычные блинчики на тонкие роллы.
- Испеките тонкие блинчики, смажьте их сливочным сыром, посыпьте мелко нарезанным укропом и выложите полоску красной икры.
- Сверните блинчики в рулеты и нарежьте на небольшие кусочки. Закрепите шпажками для удобства.
2. Огуречные канапе с икрой
Легкая и свежая закуска.
- Нарежьте огурец толстыми кружочками.
- На каждый кружочек положите немного крема из мягкого сыра с добавлением лимонного сока и сверху чайную ложку красной икры. Украсьте веточкой укропа.
3. Мини-картофель с икрой
Сочетание нежного картофеля и соленой икры.
- Отварите мелкий молодой картофель до готовности.
- Разрежьте картофель наполовину, выложите на него сметанный соус или крем-фреш, сверху – красную икру. Посыпьте зеленым луком.
4. Яйца-пашот на гренках с икрой
Изящный вариант для гурманов.
- Поджарьте тонкие ломтики багета до золотистой корочки.
- На каждую гренку выложите яйцо-пашот, посыпьте щепоткой соли и перца, сверху добавьте ложку красной икры. Украсьте зеленью.
5. Суши-роллы с красной икрой
Домашние японские деликатесы.
- Приготовьте рис для суши, используйте листы нори.
- Начините роллы авокадо, огурцом и сливочным сыром. Нарезанные роллы украсьте сверху красной икрой.
6. Ложки-закуски с икрой
Эффектная подача в порционной посуде.
- Используйте специальные ложки для закусок.
- Наполните ложки мелко нарезанными ингредиентами – авокадо, яйцом, креветками – и сверху добавьте красную икру. Украсьте микрозеленью.
7. Тосты с авокадо и икрой
Современный тренд в новом исполнении.
- Поджарьте цельнозерновой хлеб.
- Намажьте на тосты пюре из спелого авокадо с лимонным соком, сверху выложите красную икру. Посыпьте свежемолотым перцем.
8. Крем-суп из цветной капусты с икрой
Изысканное первое блюдо.
- Приготовьте нежный крем-суп из цветной капусты.
- Разлейте суп по тарелкам, в центр каждой аккуратно положите чайную ложку красной икры. Украсьте каплей оливкового масла и свежей зеленью.
9. Профитроли с муссом из семги и икрой
Неожиданное сочетание в классической форме.
- Испеките небольшие профитроли.
- Начините их муссом из копченой семги и крем-сыра, сверху украсьте красной икрой. Подайте на стильном блюде.
10. Желе из шампанского с икрой
Эффектный десерт-закуска.
- Приготовьте желе из шампанского (или белого вина) с небольшим добавлением желатина.
- Вылейте желе в маленькие формочки, перед застыванием добавьте несколько икринок. Подайте, украсив мятой.
Советы по сервировке и подаче:
- Посуда. Используйте прозрачную посуду или сервируйте на зеркальных подносах для создания эффекта роскоши.
- Украшения. Свежая зелень, съедобные цветы или тонкие ломтики лимона добавят цвета и свежести.
- Сочетания вкусов. Не бойтесь экспериментировать с кислыми, сладкими и пряными ингредиентами – красная икра отлично гармонирует с ними.
Отойдите от стандартов и дайте волю фантазии! Оригинальные способы подачи красной икры точно удивят ваших гостей, и пусть ваш новогодний стол станет самым обсуждаемым событием праздника.