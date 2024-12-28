5 рецептов оригинальных салатов из морепродуктов на Новый год 2025

Новогодние праздники – идеальное время удивить гостей необычными блюдами. Салаты из морепродуктов станут отличным украшением праздничного стола. Морепродукты не только вкусны, но и полезны. Они богаты белком, витаминами и микроэлементами, что делает их отличным выбором для праздничного меню. Давайте вместе с Клео.ру рассмотрим лучшие рецепты из морепродуктов, которые вы легко сможете приготовить у себя дома.





Полезные свойства морепродуктов

В основном в домашней кулинарии используются креветки, кальмары и мидии. Их можно найти практически в любом супермаркете. Они содержат довольно полезных веществ. Перечислим самые основные:

Много белка и мало жиров. Причем такой белок легко усваивается организмом. Омега-3 жирные кислоты. Очень важный элемент для поддержания здоровья сердца и сосудов. Витамины группы B. Одни из важнейших витаминов для нашего организма, способствуют укреплению нервной системы. Микроэлементы, а именно – йод, цинк и селен улучшают иммунитет и работу щитовидной железы.

Именно поэтому потребление морепродуктов в праздничные дни – это будет вкусно и полезно.

5 рецептов салатов из морепродуктов на Новый год 2025

Клео.ру собрал для вас 5 рецептов, которые можно легко и быстро приготовить.





1. Салат с креветками и авокадо

Ингредиенты:

Креветки – 200 г

Авокадо – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Листья салата – 100 г

Лимонный сок – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Приготовление:

Очистите креветки, обжарьте их на оливковом масле до золотистого цвета. Авокадо и огурец нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком и маслом.

2. Салат с мидиями и красной икрой

Ингредиенты:

Мидии – 150 г

Красная икра – 2 ст. л.

Салат айсберг – 100 г

Сметана – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Приготовление:

Мидии отварите и остудите. Листья айсберга порвите руками на кусочки. Чеснок пропустите через чеснодавку. Смешайте ингредиенты, добавив заправку из сметаны и чеснока. Украсьте салат красной икрой.

3. Салат с кальмарами и яблоком

Ингредиенты:

Кальмары – 200 г

Яблоко (кисло-сладкое) – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Приготовление:

Кальмары отварите и нарежьте кольцами. Яблоко и морковь натрите на крупной тёрке. Смешайте с кальмарами и добавьте майонез. Салат можно подать в тарталетках.

4. Салат с крабовыми палочками и ананасом

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Консервированный ананас – 150 г

Кукуруза – 100 г

Майонез – 2 ст. л.

Приготовление:

Крабовые палочки и ананасы нарежьте кубиками. Смешайте с кукурузой, заправьте майонезом. Для подачи можно использовать порционные кольца, тогда салат будет выглядеть прямо “как в ресторане”.

5. Салат с осьминогом и овощами

Ингредиенты:

Осьминог – 200 г

Болгарский перец – 1 шт.

Помидоры черри – 150 г

Лимонный сок – 1 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Приготовление:

Осьминога отварите в подсоленной воде. Перец и черри нарежьте, смешайте с осьминогом. Заправьте смесью лимонного сока и масла. Салат подают тёплым.

Заключение

Как видите, морепродукты – это отличный выбор для новогоднего стола в 2025 году. Любые блюда из морепродуктов будут вкусны и полезны, а также создают атмосферу изысканного домашнего ужина. Выберите подходящий вам рецепт и удивите своих гостей вместе с Клео.ру