5 рецептов оригинальных салатов из морепродуктов на Новый год 2025

Ищете оригинальные рецепты салатов для новогоднего стола в 2025 году? Мы собрали для вас простые и вкусные варианты с морепродуктами.
Новогодние праздники – идеальное время удивить гостей необычными блюдами. Салаты из морепродуктов станут отличным украшением праздничного стола. Морепродукты не только вкусны, но и полезны. Они богаты белком, витаминами и микроэлементами, что делает их отличным выбором для праздничного меню. Давайте вместе с Клео.ру рассмотрим лучшие рецепты из морепродуктов, которые вы легко сможете приготовить у себя дома.
Полезные свойства морепродуктов
В основном в домашней кулинарии используются креветки, кальмары и мидии. Их можно найти практически в любом супермаркете. Они содержат довольно полезных веществ. Перечислим самые основные:
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Много белка и мало жиров. Причем такой белок легко усваивается организмом.
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Омега-3 жирные кислоты. Очень важный элемент для поддержания здоровья сердца и сосудов.
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Витамины группы B. Одни из важнейших витаминов для нашего организма, способствуют укреплению нервной системы.
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Микроэлементы, а именно – йод, цинк и селен улучшают иммунитет и работу щитовидной железы.
Именно поэтому потребление морепродуктов в праздничные дни – это будет вкусно и полезно.
5 рецептов салатов из морепродуктов на Новый год 2025
Клео.ру собрал для вас 5 рецептов, которые можно легко и быстро приготовить.
1. Салат с креветками и авокадо
Ингредиенты:
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Креветки – 200 г
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Авокадо – 1 шт.
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Огурец – 1 шт.
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Листья салата – 100 г
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Лимонный сок – 1 ст. л.
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Оливковое масло – 2 ст. л.
Приготовление:
Очистите креветки, обжарьте их на оливковом масле до золотистого цвета. Авокадо и огурец нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком и маслом.
2. Салат с мидиями и красной икрой
Ингредиенты:
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Мидии – 150 г
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Красная икра – 2 ст. л.
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Салат айсберг – 100 г
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Сметана – 2 ст. л.
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Чеснок – 1 зубчик
Приготовление:
Мидии отварите и остудите. Листья айсберга порвите руками на кусочки. Чеснок пропустите через чеснодавку. Смешайте ингредиенты, добавив заправку из сметаны и чеснока. Украсьте салат красной икрой.
3. Салат с кальмарами и яблоком
Ингредиенты:
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Кальмары – 200 г
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Яблоко (кисло-сладкое) – 1 шт.
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Морковь – 1 шт.
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Майонез – 2 ст. л.
Приготовление:
Кальмары отварите и нарежьте кольцами. Яблоко и морковь натрите на крупной тёрке. Смешайте с кальмарами и добавьте майонез. Салат можно подать в тарталетках.
4. Салат с крабовыми палочками и ананасом
Ингредиенты:
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Крабовые палочки – 200 г
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Консервированный ананас – 150 г
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Кукуруза – 100 г
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Майонез – 2 ст. л.
Приготовление:
Крабовые палочки и ананасы нарежьте кубиками. Смешайте с кукурузой, заправьте майонезом. Для подачи можно использовать порционные кольца, тогда салат будет выглядеть прямо “как в ресторане”.
5. Салат с осьминогом и овощами
Ингредиенты:
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Осьминог – 200 г
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Болгарский перец – 1 шт.
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Помидоры черри – 150 г
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Лимонный сок – 1 ст. л.
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Оливковое масло – 2 ст. л.
Приготовление:
Осьминога отварите в подсоленной воде. Перец и черри нарежьте, смешайте с осьминогом. Заправьте смесью лимонного сока и масла. Салат подают тёплым.
Заключение
Как видите, морепродукты – это отличный выбор для новогоднего стола в 2025 году. Любые блюда из морепродуктов будут вкусны и полезны, а также создают атмосферу изысканного домашнего ужина. Выберите подходящий вам рецепт и удивите своих гостей вместе с Клео.ру