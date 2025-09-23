Какое вино лучше пить осенью: гид по сортам на прохладное время года

Осенью вино выбирают более насыщенное и глубокое — с пряными и тёплыми оттенками вкуса. Делимся подборкой сортов, которые лучше всего раскрываются в этот сезон.

Осень – то самое время, когда легкие летние игристые отходят на второй план, а на сцену выходят более насыщенные и глубокие вина. Они согревают, создают атмосферу уюта и отлично сочетаются с сезонной кухней – от тыквенного супа до грибного ризотто.

Красные вина: бархат и глубина

Фото: unsplash.com
С похолоданием рука сама тянется к бокалу красного. Для осени идеально подходят среднетелые и полнотелые вина с мягкими танинами:

  • Пино Нуар – легкий, но с характером. Отлично сочетается с блюдами из грибов и запеченной птицей.

  • Кьянти – итальянская классика с нотами спелой вишни и легкой пряностью, которая особенно хороша с пастой и томатными соусами.

  • Мерло – универсальное красное, мягкое и округлое, идеально подходит для долгих вечеров и простых домашних ужинов.

Белые вина: не только летом

Фото: unsplash.com
Не стоит думать, что осенью белое вино – моветон. Наоборот, выбирайте более насыщенные и "теплые" варианты:

  • Шардоне (выдержанное в дубе) – с нотами сливочного масла и ванили, подходит к жирной рыбе, курице или сливочным соусам.

  • Рислинг (полусухой) – освежающий, с легкой кислинкой, прекрасно "дружит" с острыми блюдами и азиатской кухней.

Оранжевые вина

Фото: unsplash.com

Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на оранжевые вина. Это белое вино, сделанное по технологии красных, благодаря чему оно получается пряным, с танинами и сложным вкусом. Осенью оно особенно актуально – и для уютных посиделок, и для гастрономических экспериментов.

Десертные вина

Фото: unsplash.com
Короткий световой день часто хочется компенсировать чем-то сладким. Здесь на помощь приходят:

  • Портвейн – насыщенный, густой, согревающий.

  • Мадера – с карамельными и ореховыми нотами.

  • Токай – венгерское десертное вино с медовыми оттенками, которое отлично подойдет к сырам.

Осень – идеальный сезон, чтобы пробовать более сложные, глубокие и "обволакивающие" вина. Они подстраиваются под настроение: будь то романтический вечер, встреча с подругами или спокойное чтение книги дома. Главное правило простое: выбирайте вина, которые делают осень вкуснее и теплее именно для вас.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

