Рецепт сливового варенья от Дэвида Бекхэма: ароматное и простое в приготовлении

Дэвид Бекхэм все чаще делится моментами из своей загородной жизни. Недавно он приготовил сливовое варенье по простому домашнему рецепту.

Дэвид Бекхэм давно перестал ассоциироваться только с футболом и красными дорожками. Уже почти десять лет он обустраивает свое загородное поместье в Англии: курочки, сад с цветами, фруктовые деревья и небольшой огород. И если раньше это выглядело как приятное хобби, то теперь Бекхэм уверенно примеряет роль фермера. Новая страсть – домашние заготовки, и, судя по последним постам Виктории и самого Дэвида, звезда всерьез увлекся варкой варенья.

На днях супруги показали процесс приготовления джема из сливы. Предлагаем и вам сварить тот самое варенье. 

Рецепт сливового варенья от Дэвида Бекхэма

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • сливы – 1 кг

  • сахар – 500 г

  • лимон – ½ шт.

Как готовить:

  1. Сливы промыть, разрезать пополам и удалить косточки.

  2. Переложить в кастрюлю с толстым дном и прогреть на среднем огне без сахара, слегка разминая плоды толкушкой для пюре. Должен появиться сок.

  3. Добавить сахар и выжать сок половины лимона. Перемешать.

  4. Варить 25–30 минут, периодически снимая пенку.

  5. Когда масса загустеет, пробить погружным блендером – не до полной однородности, а оставив небольшие кусочки фруктов.

  6. Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Результат – густое, ароматное сливовое варенье с приятной кислинкой. Идеально к утреннему тосту, блинам или даже в качестве соуса к сырам.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

