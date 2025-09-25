Рецепт сливового варенья от Дэвида Бекхэма: ароматное и простое в приготовлении

Дэвид Бекхэм все чаще делится моментами из своей загородной жизни. Недавно он приготовил сливовое варенье по простому домашнему рецепту.
Дэвид Бекхэм давно перестал ассоциироваться только с футболом и красными дорожками. Уже почти десять лет он обустраивает свое загородное поместье в Англии: курочки, сад с цветами, фруктовые деревья и небольшой огород. И если раньше это выглядело как приятное хобби, то теперь Бекхэм уверенно примеряет роль фермера. Новая страсть – домашние заготовки, и, судя по последним постам Виктории и самого Дэвида, звезда всерьез увлекся варкой варенья.
На днях супруги показали процесс приготовления джема из сливы. Предлагаем и вам сварить тот самое варенье.
Рецепт сливового варенья от Дэвида Бекхэма
Ингредиенты:
-
сливы – 1 кг
-
сахар – 500 г
-
лимон – ½ шт.
Как готовить:
-
Сливы промыть, разрезать пополам и удалить косточки.
-
Переложить в кастрюлю с толстым дном и прогреть на среднем огне без сахара, слегка разминая плоды толкушкой для пюре. Должен появиться сок.
-
Добавить сахар и выжать сок половины лимона. Перемешать.
-
Варить 25–30 минут, периодически снимая пенку.
-
Когда масса загустеет, пробить погружным блендером – не до полной однородности, а оставив небольшие кусочки фруктов.
-
Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками.
Результат – густое, ароматное сливовое варенье с приятной кислинкой. Идеально к утреннему тосту, блинам или даже в качестве соуса к сырам.