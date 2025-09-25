Рецепт сливового варенья от Дэвида Бекхэма: ароматное и простое в приготовлении

Дэвид Бекхэм давно перестал ассоциироваться только с футболом и красными дорожками. Уже почти десять лет он обустраивает свое загородное поместье в Англии: курочки, сад с цветами, фруктовые деревья и небольшой огород. И если раньше это выглядело как приятное хобби, то теперь Бекхэм уверенно примеряет роль фермера. Новая страсть – домашние заготовки, и, судя по последним постам Виктории и самого Дэвида, звезда всерьез увлекся варкой варенья.

На днях супруги показали процесс приготовления джема из сливы. Предлагаем и вам сварить тот самое варенье.

Рецепт сливового варенья от Дэвида Бекхэма





Ингредиенты:

сливы – 1 кг

сахар – 500 г

лимон – ½ шт.

Как готовить:

Сливы промыть, разрезать пополам и удалить косточки. Переложить в кастрюлю с толстым дном и прогреть на среднем огне без сахара, слегка разминая плоды толкушкой для пюре. Должен появиться сок. Добавить сахар и выжать сок половины лимона. Перемешать. Варить 25–30 минут, периодически снимая пенку. Когда масса загустеет, пробить погружным блендером – не до полной однородности, а оставив небольшие кусочки фруктов. Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Результат – густое, ароматное сливовое варенье с приятной кислинкой. Идеально к утреннему тосту, блинам или даже в качестве соуса к сырам.