Что приготовить из тыквы: 4 вкусных рецепта на каждый день

Тыква давно вышла за рамки "овоща для супа". Сегодня это главный герой осеннего меню, и не только на Хэллоуин. В ресторанах мира подают пасту с тыквенным соусом, бариста варят пряный сироп для латте, а повара высокого уровня делают из нее кремовые ризотто. Хорошая новость: все это можно приготовить дома – вкусно, стильно и без сложностей.

Паста с тыквенным соусом

Итальянская классика в новом прочтении. Вместо привычного сливочного соуса берем запеченную тыкву, добавляем немного сливок, чеснок и пармезан. Получается нежный, но не приторный вкус, который отлично сочетается с пастой вроде тальятелле или феттуччине. Для яркости можно добавить шалфей или орешки пекан.





Ингредиенты:

паста тальятелле или феттуччине – 300 г

тыква (очищенная) – 300 г

сливки 20% – 150 мл

чеснок – 2 зубчика

оливковое масло – 1 ст. ложка

пармезан – 50 г

свежий шалфей – 2–3 листика

соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Нарезать тыкву кубиками и запечь в духовке при 200°С 20–25 минут, пока она не станет мягкой. Обжарить чеснок на оливковом масле, добавить тыкву и прогреть. Влить сливки, посолить и поперчить. Пробить блендером до однородности. Сварить пасту до состояния аль денте, смешать с соусом. Подать с пармезаном и листиками шалфея.

Тыквенно-пряный сироп для латте

Тот самый "pumpkin spice latte", только без похода в кофейню. Основа – пюре из тыквы, корица, мускатный орех и немного имбиря. Все это варится с сахаром и водой, превращаясь в густой ароматный сироп. Хранить можно в баночке в холодильнике и добавлять в кофе или чай. Осень сразу становится теплее.





Ингредиенты:

тыквенное пюре – 100 г

сахар – 100 г

вода – 120 мл

корица – 1 ч. ложка

молотый имбирь – ½ ч. ложки

мускатный орех – щепотка

гвоздика – 1–2 шт.

Приготовление:

В сотейнике смешать воду и сахар, довести до кипения. Добавить тыквенное пюре и специи, варить на медленном огне 5–7 минут. Процедить сироп через сито, охладить. Добавлять по вкусу в кофе или латте.

Ризотто с тыквой

Кремовое ризотто – уже само по себе comfort food, а с тыквой оно становится еще уютнее. Рис арборио медленно варится в бульоне, к нему добавляется мягкая запеченная тыква и немного белого вина. Финальный штрих – пармезан и свежемолотый перец. Блюдо идеально для ужина, когда хочется чего-то сытного, но изысканного.





Ингредиенты:

рис арборио – 200 г

тыква (запечённая) – 200 г

лук шалот – 1 шт.

белое сухое вино – 100 мл

овощной бульон – 700 мл

сливочное масло – 40 г

пармезан – 50 г

соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Мелко нарезать лук и обжарить на сливочном масле. Добавить рис и прогреть 1–2 минуты, чтобы зёрна покрылись маслом. Влить вино, выпарить жидкость. Постепенно подливать горячий бульон, помешивая, пока рис не станет кремовым. В конце добавить запечённую тыкву и пармезан.

Тыквенные панкейки

Для завтрака – пышные панкейки с тыквенным пюре. Оно делает тесто влажным, ароматным и придает красивый золотистый оттенок. Подавать лучше с медом или кленовым сиропом, а для красоты можно посыпать сверху семечками тыквы.





Ингредиенты:

тыквенное пюре – 150 г

мука – 200 г

молоко – 150 мл

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст. ложки

разрыхлитель – 1 ч. ложка

корица – ½ ч. ложки

соль – щепотка

масло для жарки

Приготовление:

Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу. В другой миске соединить пюре, молоко и яйцо. Соединить обе массы, аккуратно перемешать. Жарить панкейки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Подавать с мёдом, кленовым сиропом или греческим йогуртом.

Тыква – это универсальная база для сотни рецептов. Она подходит и для сладких, и для соленых блюд, легко запекается и хранится долго. Осень – лучшее время, чтобы экспериментировать с этим продуктом и добавить в свой рацион что-то новое.