Что приготовить из тыквы: 4 вкусных рецепта на каждый день

Тыква отлично сочетается не только с супами, но и с пастой, кофе и десертами. В подборке — рецепты, которые легко повторить дома.
Тыква давно вышла за рамки "овоща для супа". Сегодня это главный герой осеннего меню, и не только на Хэллоуин. В ресторанах мира подают пасту с тыквенным соусом, бариста варят пряный сироп для латте, а повара высокого уровня делают из нее кремовые ризотто. Хорошая новость: все это можно приготовить дома – вкусно, стильно и без сложностей.
Паста с тыквенным соусом
Итальянская классика в новом прочтении. Вместо привычного сливочного соуса берем запеченную тыкву, добавляем немного сливок, чеснок и пармезан. Получается нежный, но не приторный вкус, который отлично сочетается с пастой вроде тальятелле или феттуччине. Для яркости можно добавить шалфей или орешки пекан.
Ингредиенты:
-
паста тальятелле или феттуччине – 300 г
-
тыква (очищенная) – 300 г
-
сливки 20% – 150 мл
-
чеснок – 2 зубчика
-
оливковое масло – 1 ст. ложка
-
пармезан – 50 г
-
свежий шалфей – 2–3 листика
-
соль, перец – по вкусу
Приготовление:
-
Нарезать тыкву кубиками и запечь в духовке при 200°С 20–25 минут, пока она не станет мягкой.
-
Обжарить чеснок на оливковом масле, добавить тыкву и прогреть.
-
Влить сливки, посолить и поперчить. Пробить блендером до однородности.
-
Сварить пасту до состояния аль денте, смешать с соусом.
-
Подать с пармезаном и листиками шалфея.
Тыквенно-пряный сироп для латте
Тот самый "pumpkin spice latte", только без похода в кофейню. Основа – пюре из тыквы, корица, мускатный орех и немного имбиря. Все это варится с сахаром и водой, превращаясь в густой ароматный сироп. Хранить можно в баночке в холодильнике и добавлять в кофе или чай. Осень сразу становится теплее.
Ингредиенты:
-
тыквенное пюре – 100 г
-
сахар – 100 г
-
вода – 120 мл
-
корица – 1 ч. ложка
-
молотый имбирь – ½ ч. ложки
-
мускатный орех – щепотка
-
гвоздика – 1–2 шт.
Приготовление:
-
В сотейнике смешать воду и сахар, довести до кипения.
-
Добавить тыквенное пюре и специи, варить на медленном огне 5–7 минут.
-
Процедить сироп через сито, охладить.
-
Добавлять по вкусу в кофе или латте.
Ризотто с тыквой
Кремовое ризотто – уже само по себе comfort food, а с тыквой оно становится еще уютнее. Рис арборио медленно варится в бульоне, к нему добавляется мягкая запеченная тыква и немного белого вина. Финальный штрих – пармезан и свежемолотый перец. Блюдо идеально для ужина, когда хочется чего-то сытного, но изысканного.
Ингредиенты:
-
рис арборио – 200 г
-
тыква (запечённая) – 200 г
-
лук шалот – 1 шт.
-
белое сухое вино – 100 мл
-
овощной бульон – 700 мл
-
сливочное масло – 40 г
-
пармезан – 50 г
-
соль, перец – по вкусу
Приготовление:
-
Мелко нарезать лук и обжарить на сливочном масле.
-
Добавить рис и прогреть 1–2 минуты, чтобы зёрна покрылись маслом.
-
Влить вино, выпарить жидкость.
-
Постепенно подливать горячий бульон, помешивая, пока рис не станет кремовым.
-
В конце добавить запечённую тыкву и пармезан.
Тыквенные панкейки
Для завтрака – пышные панкейки с тыквенным пюре. Оно делает тесто влажным, ароматным и придает красивый золотистый оттенок. Подавать лучше с медом или кленовым сиропом, а для красоты можно посыпать сверху семечками тыквы.
Ингредиенты:
-
тыквенное пюре – 150 г
-
мука – 200 г
-
молоко – 150 мл
-
яйцо – 1 шт.
-
сахар – 2 ст. ложки
-
разрыхлитель – 1 ч. ложка
-
корица – ½ ч. ложки
-
соль – щепотка
-
масло для жарки
Приготовление:
-
Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу.
-
В другой миске соединить пюре, молоко и яйцо.
-
Соединить обе массы, аккуратно перемешать.
-
Жарить панкейки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.
-
Подавать с мёдом, кленовым сиропом или греческим йогуртом.
Тыква – это универсальная база для сотни рецептов. Она подходит и для сладких, и для соленых блюд, легко запекается и хранится долго. Осень – лучшее время, чтобы экспериментировать с этим продуктом и добавить в свой рацион что-то новое.