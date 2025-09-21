Что приготовить из тыквы: 4 вкусных рецепта на каждый день

Тыква отлично сочетается не только с супами, но и с пастой, кофе и десертами. В подборке — рецепты, которые легко повторить дома.

Тыква давно вышла за рамки "овоща для супа". Сегодня это главный герой осеннего меню, и не только на Хэллоуин. В ресторанах мира подают пасту с тыквенным соусом, бариста варят пряный сироп для латте, а повара высокого уровня делают из нее кремовые ризотто. Хорошая новость: все это можно приготовить дома – вкусно, стильно и без сложностей.

Паста с тыквенным соусом

Итальянская классика в новом прочтении. Вместо привычного сливочного соуса берем запеченную тыкву, добавляем немного сливок, чеснок и пармезан. Получается нежный, но не приторный вкус, который отлично сочетается с пастой вроде тальятелле или феттуччине. Для яркости можно добавить шалфей или орешки пекан.

Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • паста тальятелле или феттуччине – 300 г

  • тыква (очищенная) – 300 г

  • сливки 20% – 150 мл

  • чеснок – 2 зубчика

  • оливковое масло – 1 ст. ложка

  • пармезан – 50 г

  • свежий шалфей – 2–3 листика

  • соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать тыкву кубиками и запечь в духовке при 200°С 20–25 минут, пока она не станет мягкой.

  2. Обжарить чеснок на оливковом масле, добавить тыкву и прогреть.

  3. Влить сливки, посолить и поперчить. Пробить блендером до однородности.

  4. Сварить пасту до состояния аль денте, смешать с соусом.

  5. Подать с пармезаном и листиками шалфея.

Тыквенно-пряный сироп для латте

Тот самый "pumpkin spice latte", только без похода в кофейню. Основа – пюре из тыквы, корица, мускатный орех и немного имбиря. Все это варится с сахаром и водой, превращаясь в густой ароматный сироп. Хранить можно в баночке в холодильнике и добавлять в кофе или чай. Осень сразу становится теплее.

Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре – 100 г

  • сахар – 100 г

  • вода – 120 мл

  • корица – 1 ч. ложка

  • молотый имбирь – ½ ч. ложки

  • мускатный орех – щепотка

  • гвоздика – 1–2 шт.

Приготовление:

  1. В сотейнике смешать воду и сахар, довести до кипения.

  2. Добавить тыквенное пюре и специи, варить на медленном огне 5–7 минут.

  3. Процедить сироп через сито, охладить.

  4. Добавлять по вкусу в кофе или латте.

Ризотто с тыквой

Кремовое ризотто – уже само по себе comfort food, а с тыквой оно становится еще уютнее. Рис арборио медленно варится в бульоне, к нему добавляется мягкая запеченная тыква и немного белого вина. Финальный штрих – пармезан и свежемолотый перец. Блюдо идеально для ужина, когда хочется чего-то сытного, но изысканного.

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • рис арборио – 200 г

  • тыква (запечённая) – 200 г

  • лук шалот – 1 шт.

  • белое сухое вино – 100 мл

  • овощной бульон – 700 мл

  • сливочное масло – 40 г

  • пармезан – 50 г

  • соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Мелко нарезать лук и обжарить на сливочном масле.

  2. Добавить рис и прогреть 1–2 минуты, чтобы зёрна покрылись маслом.

  3. Влить вино, выпарить жидкость.

  4. Постепенно подливать горячий бульон, помешивая, пока рис не станет кремовым.

  5. В конце добавить запечённую тыкву и пармезан.

Тыквенные панкейки

Для завтрака – пышные панкейки с тыквенным пюре. Оно делает тесто влажным, ароматным и придает красивый золотистый оттенок. Подавать лучше с медом или кленовым сиропом, а для красоты можно посыпать сверху семечками тыквы.

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре – 150 г

  • мука – 200 г

  • молоко – 150 мл

  • яйцо – 1 шт.

  • сахар – 2 ст. ложки

  • разрыхлитель – 1 ч. ложка

  • корица – ½ ч. ложки

  • соль – щепотка

  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу.

  2. В другой миске соединить пюре, молоко и яйцо.

  3. Соединить обе массы, аккуратно перемешать.

  4. Жарить панкейки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

  5. Подавать с мёдом, кленовым сиропом или греческим йогуртом.

Тыква – это универсальная база для сотни рецептов. Она подходит и для сладких, и для соленых блюд, легко запекается и хранится долго. Осень – лучшее время, чтобы экспериментировать с этим продуктом и добавить в свой рацион что-то новое.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

