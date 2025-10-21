Читатели Клео.ру выбрали лучшие бренды детского питания

Выбрать подходящее питание для малыша – задача, с которой сталкиваются все родители. Продукт должен быть вкусным и понравиться ребенку, но при этом оставаться максимально полезным, безопасным и натуральным. Особенно важно это при выборе мясных пюре, ведь именно они помогают восполнить потребность малышей в белке.

В новом "народном рейтинге" читатели Клео.ру оценивали девять популярных марок пюре из индейки для детей от шести месяцев. Голосование проходило на сайте и в Telegram-канале издания. В нем приняли участие более четырех тысяч родителей, чьи голоса помогли сформировать честную и прозрачную картину потребительских предпочтений.

По итогам опроса тройка лидеров выглядит так:

1 место – Gerber "Индейка" (Nestlé)

2 место – "Тема" "Индейка" (АО "Данон Россия")

3 место – Hipp "Индейка" (HiPP)

Проект "Народные рейтинги" создан, чтобы помочь покупателям ориентироваться в огромном ассортименте товаров и доверять мнению таких же пользователей, а не рекламным обещаниям. Каждый опрос – это возможность услышать голос реальных людей, оценить популярные продукты без субъективных оценок экспертов и понять, чему действительно доверяют семьи.

Ранее читатели Клео.ру уже определили фаворитов среди солнцезащитных средств, зубных паст, шариковых дезодорантов и питьевой воды. Эти рейтинги показывают: выбор большинства может быть не только массовым, но и осознанным.