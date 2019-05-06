Вкусные кабачки в духовке - рецепты с фото

Кабачок является не только полезным, но еще и диетическим овощем, так как содержит минимум калорий. Правильнее будет запекать кабачки в духовке, нежели жарить на сковороде. К тому же, это освобождает много свободного времени, благодаря предложенным рецептам, можно быстро и вкусно приготовить несколько аппетитных блюд.

Сырные кабачки

Приготовить кабачки в духовке с сыром быстро и вкусно поможет детальный рецепт с пошаговыми фото.

Ингредиенты:

кабачки – 400 г;

сыр – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

сметана – 50 мл;

чеснок – 2 зубчика;

растительное масло – 40 мл;

соль, приправы по вкусу.

Последовательность действий:

Возьмем молодые кабачки, у которых еще н надо удалять семена, нарезаем их на кружочки толщиной в 1 см.

Специальную форму смазываем и выкладываем кабачки в два слоя, пересыпая каждый солью и специями.

Помидоры режем полукольцами и кладем поверх кабачков.

Теперь приготовим соус, для этого соединим яйцо со сметаной и маслом, выдавим через пресс чеснок, добавим любимые приправы и перемешаем.

Заливаем овощи, полученной смесью и запекаем в духовке около получаса, установив температуру 180°.

Достаем форму, посыпаем кушанье сыром, натертым на крупной терке, и отправляем назад, еще на 10 минут.

При подаче блюдо можно украсить зеленью.

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Кабачки с картофелем

Быстро и вкусно можно приготовить кабачки с картошкой в духовке, блюдо поучается невероятно аппетитное и сытное, поэтому этот рецепт не подойдет тем, кто считает каждый калорий.

Ингредиенты:

кабачки – 300 г;

картофель – 6 шт.;

сливки – 250 мл;

чеснок – 3 зубчика;

сыр – 100 г;

растительное масло – 50 мл;

соль, перец;

базилик, орегано, майоран по вкусу.

Последовательность действий:

Картофель отвариваем в кожуре, затем очищаем и нарезаем на кружочки толщиной в пол сантиметра.

Также режем кабачки, если они молодые, то кожуру удалять не надо.

В отдельной посуде соединяем оливковое масло с тертым чесноком.

Берем глубокий противень и выкладываем в него овощи, при этом чередуем, кружочек кабачка, затем картофеля.

Посыпаем солью, приправами, заливаем, приготовленным соусом, а затем сливками, лучше взять 15%.

Запекаем в духовом шкафу полчаса при температуре 200°.

Потом посыпаем овощи тертым сыром и отправляем в духовку до появления румяной корочки.

Если посыпать овощи прованскими травами, то блюдо приобретет оригинальный и пикантный вкус.

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Совет: необходимо взять твердые сорта сыра, например, голландский или российский.

Хрустящие кабачки

Благодаря этому рецепту кабачки в духовке можно приготовить быстро и вкусно, более подробно последовательность действий показано на видео.

Ингредиенты:

кабачки средних размеров – 2 шт.;

растительное масло – 50 мл;

мука – 2 ст.л.;

соль, специи.

Последовательность действий:

Если кабачки не сильно молодые, то кожуру лучше срезать.

Затем нарезаем их на кольца, толщиной в 1 см.

Берем два целлофановых пакета и вставляем один в другой, насыпаем туда соль, специи, муку, хорошенько перемешаем.

Теперь помещаем в пакет кабачки, если их много, то можно это делать частями, закручиваем мешок так, чтобы в нем оставался воздух, и перемешиваем.

Устанавливаем в жарочном шкафу температуру 200°, причем она нагревается вместе с противнем.

Затем достаем горячий лист, смазываем его подсолнечным маслом, и выкладываем кружочки кабачков, запекаем 12 минут.

Достаем противень, переворачиваем овощи и отправляем в духовку на самую высокую полочку еще на 3 минуты.

Прелесть этого рецепта в том, что кабачки получаются не жирные и хрустящие.

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Лодочки с фаршем

Используя данный рецепт, можно быстро и вкусно приготовить кабачки в духовке с фаршем. Блюдо получается очень сочным и сытным, особенно ему порадуется мужская часть семьи.

Ингредиенты:

кабачки молодые – 4 шт.;

фарш – 500 г;

петрушка, укроп – по 1 пучку;

лук – 1 головка;

чеснок – 7-8 зубчиков;

сыр – 200 г;

сметана – 2 ст100 мл;

соль, специи.

Последовательность действий:

У кабачков отрезаем хвостики, разрезаем пополам, затем при помощи ложки удаляем сердцевину. Оставшуюся мякоть перемалываем в блендере вместе с луком и чесноком. Теперь перекладываем овощную смесь в сковороду, добавим фарш, соль, специи и обжариваем на медленном огне, до выпаривания лишней жидкости. Сыр натираем на крупной терке, а зелень мелко шинкуем, соединяем, добавляем сметану и перемешиваем. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем ее растительным маслом, также можно смазать кабачки с обратной стороны. Наполняем лодочки смесью фарша с овощами, а сверху кладем сырную массу с зеленью. Запекаем в духовке 35 минут при температуре 200 градусов.

Готовность блюда можно проверить зубочисткой, кабачки должны стать мягкими.

Для справки: фарш можно использовать любой, но с куриным фаршем блюдо получится наиболее нежным.

Запеканка из кабачков

Кабачки в духовке с яйцом и сыром можно приготовить особым способом, сделав запеканку. Благодаря подробному рецепту, блюдо готовится быстро и вкусно.

Ингредиенты:

кабачки – 2 кг;

яйца – 7 шт.;

чеснок – 5 зубчиков;

лук – 2 головки;

плавленый сырок – 6 шт.;

растительное масло – 50 мл;

соль, специи.

Последовательность действий:

Кабачки очищаем от кожуры и натираем на крупной терке, перекладываем смесь в глубокую чашку, солим и оставляем на несколько минут, до появления сока. Лук очищаем и шинкуем тонкими четвертинками. Яйца разбиваем в отдельную емкость и взбиваем миксером. Кусочек сыра делим пополам, а затем режем пластинками, складываем их в посуду с толстым дном. Туда же кладем лук и пюре из кабачков, при этом, отжимая лишний сок, и тушим на медленном огне, перемешивая. Должна выйти однородная, тянущаяся масса. Во взбитые яйца выдавим чеснок через пресс, добавим соль специи. Возьмем глубокую форму, смажем ее подсолнечным маслом. В остывшую овощную массу добавляем яичную смесь и перемешиваем, затем переливаем ее в форму. Запекаем в духовом шкафу 40 минут при температуре 200°. Подавать запеканку лучше в слегка остывшем виде, так она будет гораздо вкуснее.

Важно: покупая сыр, проследите, чтобы это был именно плавленый сырок, а не сырный продукт, иначе блюдо получится не таким вкусным.

Кабачковая икра

Из цуккини можно приготовить очень полезную икру, особенность этого способа в том, что кабачки запекаются в духовке. Благодаря детальному рецепту, икра на зиму готовится быстро и вкусно.

Ингредиенты:

кабачки – 3 шт.;

морковь – 4 шт.;

болгарский перец – 3 шт.;

помидоры – 7 шт.;

жгучий перец – ½ шт.;

чеснок – 1 головка;

лук – 3 шт.;

петрушка – 1 пучок;

соль – 1 ч.л.;

подсолнечное масло – 100 мл.

Последовательность действий:

Приготовим все овощи, освободим от кожуры, у перца удалим семена. Морковь и кабачки трем на мелкой терке, остальные овощи мелко нашинкуем. Возьмем глубокий казан, желательно из чугуна, накладываем в него смесь, солим, наливаем растительное масло и накрываем крышкой. Отправляем его в духовку на 1 час, установив температуру 200°, чрез полчаса можно огонь убавить. Банки простерилизуем, а затем выкладываем в них горячую икру и закатываем крышками.

Банки надо перевернуть верх дном и укутать теплым одеялом, а зимой можно будет лакомиться аппетитной и полезной икрой.

Диетические кабачки с зеленью

Из кабачков, запеченных в духовке можно приготовить замечательную, диетически полезную закуску. Ее обычно используют, как гарнир к мясу или рыбе, детальный рецепт позволит осуществить процесс быстро и вкусно.

Ингредиенты:

кабачки молодые – 4 шт.;

чеснок – 7 зубчиков;

петрушка, укроп – по 1 пучку;

растительное масло – 50 мл;

соль, перец.

Последовательность действий:

Кабачки должны быть молодыми, без крупных семян, поэтому кожуру у них можно не удалять. Разрезаем их пополам, а затем еще каждую половинку делим на 6 тонких ломтиков. Затем выкладываем овощи на лист, смазанный маслом, и запекаем полчаса в духовом шкафу при 200°. Зелень мелко шинкуем, добавляем в нее чеснок, выдавленный через пресс, и перемешиваем. Выкладываем кабачки на красивую тарелку, пересыпаем их пряной зеленью и поливаем оливковым маслом.

Совет: дайте блюду время настояться, необходимо, чтобы кабачки впитали в себя весь аромат зелени и чеснока.

Кабачки с помидорами

Кабачки, запеченные в духовке с помидорами, получаются невероятно сочными и аппетитными, благодаря тому, что они пропитываются соком томатов. Приготовить их можно быстро и вкусно, используя подробный рецепт с фото.

Ингредиенты:

кабачки молодые – 2 шт.;

помидоры – 2 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

сметана – 2 ст.л.;

сыр – 70 г;

яйцо – 1 шт.;

соль, перец по вкусу.

Последовательность действий:

У кабачков удаляем хвостики и нарезаем их тонкими кружочками, также поступаем с помидорами. У перца вычищаем семена, не нарушая его целостности, и режем кольцами.

Глубокую форму смазываем растительным маслом и начинаем выкладывать овощи, чередуя их, друг с другом.

Затем солим, перчим их и отставляем в сторону.

Займемся приготовлением заливки, взбиваем яйцо венчиком, добавляем к нему сметану и перемешиваем.

Заливаем овощи, полученной смесью и отправляем в духовку.

Запекаем около 30 минут при температуре 180°.

Когда пройдет полчаса, посыпаем овощи тертым сыром и отправляем назад в духовой шкаф, чтобы сыр немного расплавился.

Красивое и аппетитное блюдо готово, при желании его можно посыпать зеленью.

Кабачковая пицца

Кабачки можно не просто запечь в духовке, а использовать, как основу теста для пиццы, такое блюдо приобретает новый, еще неизведанный вкус. Рецепт с пошаговыми фото, позволят приготовить кушанье быстро и вкусно.

Ингредиенты:

кабачки – 300 г;

томат – 1 шт.;

грудка куриная – 200 г;

зеленый лук, укроп – по половинке пучка;

мука – 100 г;

сыр – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

соевый соус – 2 ст.л.;

разрыхлитель – ½ ч.л.;

соль, приправы.

Последовательность действий:

Мякоть курицы нарезаем небольшими кусочками, обмазываем соевым соусом и оставляем мариноваться.

Кабачок натираем на мелкой терке и отжимаем лишнюю жидкость.

Добавляем к массе, измельченную зелень, разбиваем яйцо, солим, перчим и перемешиваем.

Затем просеиваем муку через сито и замешиваем тесто.

Раскатываем круглую лепешку и кладем ее на пергаментную бумагу.

Сверху выкладываем ломтики помидор, потом кусочки курицы, посыпаем специями.

Запекаем пиццу в духовке около 40 минут, затем посыпаем тертым сыром и ставим еще на 10 минут.

Необычная и аппетитная пицца из кабачков готова.

Кабачки в сухарях

Кабачки, запеченные в духовке в сухарях, имеют необыкновенный вкус, снаружи хрустящая корочка, а внутри сочная мякоть. Опираясь на рецепт, блюдо можно приготовить быстро и вкусно.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

лук – 1 головка;

мед – 2 ч.л.;

горчица – 1 ст.л.;

уксус 9% - 2 ч.л.;

соль – ½ ч.л.;

сметана – 1 ст.л.;

сыр – 100 г;

панировочные сухари – 100 г;

черный перец.

Последовательность действий:

Этот рецепт хорош тем, что можно использовать крупные, уже переросшие кабачки.

Сначала у овощей снимаем кожуру, делим пополам, вычищаем семена и нарезаем тонкими пластинками. Теперь займемся соусом, для этого лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле. Перекладываем его в блендер, добавляем мед, горчицу, уксус, соль и взбиваем. Выливаем смесь в глубокую чашку, кладем сметану и перемешиваем. В отдельной емкости соединяем сухари с тертым сыром и черным перцем. Чтобы панировка была однородная, измельчим ее в блендере. Застилаем противень пергаментной бумагой, кусочки кабачков сначала обмакиваем в соусе, затем в панировочной смеси и выкладываем на лист. Запекаем в жарочном шкафу 25 минут, поставив температуру 200°, последние 5 минут ставим противень на верхнюю полку, увеличиваем температуру до 250°. Когда панировка станет золотистого цвета, это будет свидетельствовать о готовности овощей.

Познакомившись с большим количеством рецептов, можно будет разнообразить свое повседневное меню, не только вкусной, но и полезной пищей.