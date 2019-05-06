Вкусные кабачки в духовке - рецепты с фото
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Категория:
горячее
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- кабачки
- помидоры
- сыр
- яйца
- чеснок
- растительное масло
- соль
- специи
Кабачок является не только полезным, но еще и диетическим овощем, так как содержит минимум калорий. Правильнее будет запекать кабачки в духовке, нежели жарить на сковороде. К тому же, это освобождает много свободного времени, благодаря предложенным рецептам, можно быстро и вкусно приготовить несколько аппетитных блюд.
Сырные кабачки
Приготовить кабачки в духовке с сыром быстро и вкусно поможет детальный рецепт с пошаговыми фото.
Ингредиенты:
- кабачки – 400 г;
- сыр – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- сметана – 50 мл;
- чеснок – 2 зубчика;
- растительное масло – 40 мл;
- соль, приправы по вкусу.
Последовательность действий:
- Возьмем молодые кабачки, у которых еще н надо удалять семена, нарезаем их на кружочки толщиной в 1 см.
- Специальную форму смазываем и выкладываем кабачки в два слоя, пересыпая каждый солью и специями.
- Помидоры режем полукольцами и кладем поверх кабачков.
- Теперь приготовим соус, для этого соединим яйцо со сметаной и маслом, выдавим через пресс чеснок, добавим любимые приправы и перемешаем.
- Заливаем овощи, полученной смесью и запекаем в духовке около получаса, установив температуру 180°.
- Достаем форму, посыпаем кушанье сыром, натертым на крупной терке, и отправляем назад, еще на 10 минут.
- При подаче блюдо можно украсить зеленью.
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Кабачки с картофелем
Быстро и вкусно можно приготовить кабачки с картошкой в духовке, блюдо поучается невероятно аппетитное и сытное, поэтому этот рецепт не подойдет тем, кто считает каждый калорий.
Ингредиенты:
- кабачки – 300 г;
- картофель – 6 шт.;
- сливки – 250 мл;
- чеснок – 3 зубчика;
- сыр – 100 г;
- растительное масло – 50 мл;
- соль, перец;
- базилик, орегано, майоран по вкусу.
Последовательность действий:
- Картофель отвариваем в кожуре, затем очищаем и нарезаем на кружочки толщиной в пол сантиметра.
- Также режем кабачки, если они молодые, то кожуру удалять не надо.
- В отдельной посуде соединяем оливковое масло с тертым чесноком.
- Берем глубокий противень и выкладываем в него овощи, при этом чередуем, кружочек кабачка, затем картофеля.
- Посыпаем солью, приправами, заливаем, приготовленным соусом, а затем сливками, лучше взять 15%.
- Запекаем в духовом шкафу полчаса при температуре 200°.
- Потом посыпаем овощи тертым сыром и отправляем в духовку до появления румяной корочки.
- Если посыпать овощи прованскими травами, то блюдо приобретет оригинальный и пикантный вкус.
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Совет: необходимо взять твердые сорта сыра, например, голландский или российский.
Хрустящие кабачки
Благодаря этому рецепту кабачки в духовке можно приготовить быстро и вкусно, более подробно последовательность действий показано на видео.
Ингредиенты:
- кабачки средних размеров – 2 шт.;
- растительное масло – 50 мл;
- мука – 2 ст.л.;
- соль, специи.
Последовательность действий:
- Если кабачки не сильно молодые, то кожуру лучше срезать.
- Затем нарезаем их на кольца, толщиной в 1 см.
- Берем два целлофановых пакета и вставляем один в другой, насыпаем туда соль, специи, муку, хорошенько перемешаем.
- Теперь помещаем в пакет кабачки, если их много, то можно это делать частями, закручиваем мешок так, чтобы в нем оставался воздух, и перемешиваем.
- Устанавливаем в жарочном шкафу температуру 200°, причем она нагревается вместе с противнем.
- Затем достаем горячий лист, смазываем его подсолнечным маслом, и выкладываем кружочки кабачков, запекаем 12 минут.
- Достаем противень, переворачиваем овощи и отправляем в духовку на самую высокую полочку еще на 3 минуты.
- Прелесть этого рецепта в том, что кабачки получаются не жирные и хрустящие.
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Лодочки с фаршем
Используя данный рецепт, можно быстро и вкусно приготовить кабачки в духовке с фаршем. Блюдо получается очень сочным и сытным, особенно ему порадуется мужская часть семьи.
Ингредиенты:
- кабачки молодые – 4 шт.;
- фарш – 500 г;
- петрушка, укроп – по 1 пучку;
- лук – 1 головка;
- чеснок – 7-8 зубчиков;
- сыр – 200 г;
- сметана – 2 ст100 мл;
- соль, специи.
Последовательность действий:
- У кабачков отрезаем хвостики, разрезаем пополам, затем при помощи ложки удаляем сердцевину.
- Оставшуюся мякоть перемалываем в блендере вместе с луком и чесноком.
- Теперь перекладываем овощную смесь в сковороду, добавим фарш, соль, специи и обжариваем на медленном огне, до выпаривания лишней жидкости.
- Сыр натираем на крупной терке, а зелень мелко шинкуем, соединяем, добавляем сметану и перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем ее растительным маслом, также можно смазать кабачки с обратной стороны.
- Наполняем лодочки смесью фарша с овощами, а сверху кладем сырную массу с зеленью.
- Запекаем в духовке 35 минут при температуре 200 градусов.
Готовность блюда можно проверить зубочисткой, кабачки должны стать мягкими.
Для справки: фарш можно использовать любой, но с куриным фаршем блюдо получится наиболее нежным.
Запеканка из кабачков
Кабачки в духовке с яйцом и сыром можно приготовить особым способом, сделав запеканку. Благодаря подробному рецепту, блюдо готовится быстро и вкусно.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг;
- яйца – 7 шт.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- лук – 2 головки;
- плавленый сырок – 6 шт.;
- растительное масло – 50 мл;
- соль, специи.
Последовательность действий:
- Кабачки очищаем от кожуры и натираем на крупной терке, перекладываем смесь в глубокую чашку, солим и оставляем на несколько минут, до появления сока.
- Лук очищаем и шинкуем тонкими четвертинками.
- Яйца разбиваем в отдельную емкость и взбиваем миксером.
- Кусочек сыра делим пополам, а затем режем пластинками, складываем их в посуду с толстым дном.
- Туда же кладем лук и пюре из кабачков, при этом, отжимая лишний сок, и тушим на медленном огне, перемешивая. Должна выйти однородная, тянущаяся масса.
- Во взбитые яйца выдавим чеснок через пресс, добавим соль специи.
- Возьмем глубокую форму, смажем ее подсолнечным маслом.
- В остывшую овощную массу добавляем яичную смесь и перемешиваем, затем переливаем ее в форму.
- Запекаем в духовом шкафу 40 минут при температуре 200°.
- Подавать запеканку лучше в слегка остывшем виде, так она будет гораздо вкуснее.
Важно: покупая сыр, проследите, чтобы это был именно плавленый сырок, а не сырный продукт, иначе блюдо получится не таким вкусным.
Кабачковая икра
Из цуккини можно приготовить очень полезную икру, особенность этого способа в том, что кабачки запекаются в духовке. Благодаря детальному рецепту, икра на зиму готовится быстро и вкусно.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт.;
- морковь – 4 шт.;
- болгарский перец – 3 шт.;
- помидоры – 7 шт.;
- жгучий перец – ½ шт.;
- чеснок – 1 головка;
- лук – 3 шт.;
- петрушка – 1 пучок;
- соль – 1 ч.л.;
- подсолнечное масло – 100 мл.
Последовательность действий:
- Приготовим все овощи, освободим от кожуры, у перца удалим семена.
- Морковь и кабачки трем на мелкой терке, остальные овощи мелко нашинкуем.
- Возьмем глубокий казан, желательно из чугуна, накладываем в него смесь, солим, наливаем растительное масло и накрываем крышкой.
- Отправляем его в духовку на 1 час, установив температуру 200°, чрез полчаса можно огонь убавить.
- Банки простерилизуем, а затем выкладываем в них горячую икру и закатываем крышками.
Банки надо перевернуть верх дном и укутать теплым одеялом, а зимой можно будет лакомиться аппетитной и полезной икрой.
Диетические кабачки с зеленью
Из кабачков, запеченных в духовке можно приготовить замечательную, диетически полезную закуску. Ее обычно используют, как гарнир к мясу или рыбе, детальный рецепт позволит осуществить процесс быстро и вкусно.
Ингредиенты:
- кабачки молодые – 4 шт.;
- чеснок – 7 зубчиков;
- петрушка, укроп – по 1 пучку;
- растительное масло – 50 мл;
- соль, перец.
Последовательность действий:
- Кабачки должны быть молодыми, без крупных семян, поэтому кожуру у них можно не удалять.
- Разрезаем их пополам, а затем еще каждую половинку делим на 6 тонких ломтиков.
- Затем выкладываем овощи на лист, смазанный маслом, и запекаем полчаса в духовом шкафу при 200°.
- Зелень мелко шинкуем, добавляем в нее чеснок, выдавленный через пресс, и перемешиваем.
- Выкладываем кабачки на красивую тарелку, пересыпаем их пряной зеленью и поливаем оливковым маслом.
Совет: дайте блюду время настояться, необходимо, чтобы кабачки впитали в себя весь аромат зелени и чеснока.
Кабачки с помидорами
Кабачки, запеченные в духовке с помидорами, получаются невероятно сочными и аппетитными, благодаря тому, что они пропитываются соком томатов. Приготовить их можно быстро и вкусно, используя подробный рецепт с фото.
Ингредиенты:
- кабачки молодые – 2 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- сметана – 2 ст.л.;
- сыр – 70 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, перец по вкусу.
Последовательность действий:
- У кабачков удаляем хвостики и нарезаем их тонкими кружочками, также поступаем с помидорами.
- У перца вычищаем семена, не нарушая его целостности, и режем кольцами.
- Глубокую форму смазываем растительным маслом и начинаем выкладывать овощи, чередуя их, друг с другом.
- Затем солим, перчим их и отставляем в сторону.
- Займемся приготовлением заливки, взбиваем яйцо венчиком, добавляем к нему сметану и перемешиваем.
- Заливаем овощи, полученной смесью и отправляем в духовку.
- Запекаем около 30 минут при температуре 180°.
- Когда пройдет полчаса, посыпаем овощи тертым сыром и отправляем назад в духовой шкаф, чтобы сыр немного расплавился.
- Красивое и аппетитное блюдо готово, при желании его можно посыпать зеленью.
Кабачковая пицца
Кабачки можно не просто запечь в духовке, а использовать, как основу теста для пиццы, такое блюдо приобретает новый, еще неизведанный вкус. Рецепт с пошаговыми фото, позволят приготовить кушанье быстро и вкусно.
Ингредиенты:
- кабачки – 300 г;
- томат – 1 шт.;
- грудка куриная – 200 г;
- зеленый лук, укроп – по половинке пучка;
- мука – 100 г;
- сыр – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соевый соус – 2 ст.л.;
- разрыхлитель – ½ ч.л.;
- соль, приправы.
Последовательность действий:
- Мякоть курицы нарезаем небольшими кусочками, обмазываем соевым соусом и оставляем мариноваться.
- Кабачок натираем на мелкой терке и отжимаем лишнюю жидкость.
- Добавляем к массе, измельченную зелень, разбиваем яйцо, солим, перчим и перемешиваем.
- Затем просеиваем муку через сито и замешиваем тесто.
- Раскатываем круглую лепешку и кладем ее на пергаментную бумагу.
- Сверху выкладываем ломтики помидор, потом кусочки курицы, посыпаем специями.
- Запекаем пиццу в духовке около 40 минут, затем посыпаем тертым сыром и ставим еще на 10 минут.
- Необычная и аппетитная пицца из кабачков готова.
Кабачки в сухарях
Кабачки, запеченные в духовке в сухарях, имеют необыкновенный вкус, снаружи хрустящая корочка, а внутри сочная мякоть. Опираясь на рецепт, блюдо можно приготовить быстро и вкусно.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- лук – 1 головка;
- мед – 2 ч.л.;
- горчица – 1 ст.л.;
- уксус 9% - 2 ч.л.;
- соль – ½ ч.л.;
- сметана – 1 ст.л.;
- сыр – 100 г;
- панировочные сухари – 100 г;
- черный перец.
Последовательность действий:
Этот рецепт хорош тем, что можно использовать крупные, уже переросшие кабачки.
- Сначала у овощей снимаем кожуру, делим пополам, вычищаем семена и нарезаем тонкими пластинками.
- Теперь займемся соусом, для этого лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле.
- Перекладываем его в блендер, добавляем мед, горчицу, уксус, соль и взбиваем.
- Выливаем смесь в глубокую чашку, кладем сметану и перемешиваем.
- В отдельной емкости соединяем сухари с тертым сыром и черным перцем.
- Чтобы панировка была однородная, измельчим ее в блендере.
- Застилаем противень пергаментной бумагой, кусочки кабачков сначала обмакиваем в соусе, затем в панировочной смеси и выкладываем на лист.
- Запекаем в жарочном шкафу 25 минут, поставив температуру 200°, последние 5 минут ставим противень на верхнюю полку, увеличиваем температуру до 250°.
- Когда панировка станет золотистого цвета, это будет свидетельствовать о готовности овощей.
Познакомившись с большим количеством рецептов, можно будет разнообразить свое повседневное меню, не только вкусной, но и полезной пищей.
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А какой рецепт вам понравился больше всего? 3
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Алина / 06.05.19 10:52Огромная благодарность за рецепты, у меня летом столько кабачков на огороде вырастает, не знала куда девать, все больше по знакомым раздавала. Теперь буду радовать своих родных вкусными блюдами.
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Марина / 06.05.19 10:51Заинтересовал рецепт пиццы, тесто, замешенное на кабачковом пюре, должно получиться очень сочным обязательно попробую приготовить. Я только оладушки из кабачков жарила, а это что-то новенькое.
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Вера / 06.05.19 10:49Никогда не думала, что из кабачков можно приготовить такое большое количество блюд, раньше я всегда их только жарила на сковороде, да мазала майонезом с чесноком. Большое спасибо за рецепты.