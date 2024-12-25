Десерты без сахара: как побаловать себя вкусным без вреда для фигуры

Делимся простыми рецептами низкокалорийных десертов, которые легко готовить дома.
Любовь к сладкому – это тот самый вызов для тех, кто хочет сохранить форму. Кажется, вкусные десерты и стройная фигура несовместимы, но это миф. Секрет в правильных рецептах и натуральных заменителях сахара. Предлагаем три варианта низкокалорийных десертов, которые решат вашу "сладкую проблему".
Бананово-ягодный сорбет
Этот десерт – настоящая находка для тех, кто любит легкие и освежающие сладости. И никаких сложных ингредиентов!
Ингредиенты:
- Замороженный банан – 1 шт.
- Замороженные ягоды (клубника, малина, черника) – 150 г
- Мед или сироп агавы – 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление:
Выложите все ингредиенты в блендер и измельчите до состояния кремообразной массы. Разложите сорбет в креманки и сразу подавайте.
КБЖУ на порцию (200 г):
- Калории: 120
- Белки: 1 г
- Жиры: 0,5 г
- Углеводы: 27 г
Шоколадный мусс с авокадо
Сладкий, насыщенный вкус шоколада, но без грамма сахара. Идеальный вариант для гурманов.
Ингредиенты:
- Спелый авокадо – 1 шт.
- Какао-порошок (без сахара) – 2 ст. л.
- Мед или кленовый сироп – 1–2 ст. л.
- Кокосовое молоко – 2 ст. л.
Приготовление:
Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной текстуры. Переложите мусс в стаканы и охладите перед подачей.
КБЖУ на порцию (150 г):
- Калории: 180
- Белки: 2 г
- Жиры: 10 г
- Углеводы: 18 г
Яблочный пирог без пшеничной муки и сахара
Этот пирог сохраняет всю прелесть традиционного вкуса, но без вреда для талии.
Ингредиенты:
- Яблоки – 4 шт.
- Овсяные хлопья – 100 г
- Миндальная мука – 50 г
- Корица – 1 ч. л.
- Сироп топинамбура – 2 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
Приготовление:
- Нарежьте яблоки тонкими ломтиками.
- Смешайте овсяные хлопья, миндальную муку и корицу.
- Взбейте яйца с сиропом топинамбура, добавьте сухую смесь и перемешайте. Должно получиться тесто, которое легко стекает с ложки.
- Выложите яблоки в форму, залейте тестом.
- Выпекайте при 180°C около 30 минут.
КБЖУ на кусок (100 г):
- Калории: 150
- Белки: 4 г
- Жиры: 5 г
- Углеводы: 22 г
Теперь у вас есть вкусные решения, чтобы наслаждаться сладким без чувства вины. Главное – наслаждаться осознанно, и тогда никакие калории не будут помехой на пути к фигуре мечты.
Ранее мы рассказывали про диету 30-30-30, которая набирает популярность.