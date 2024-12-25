Десерты без сахара: как побаловать себя вкусным без вреда для фигуры

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Делимся простыми рецептами низкокалорийных десертов, которые легко готовить дома.

Любовь к сладкому – это тот самый вызов для тех, кто хочет сохранить форму. Кажется, вкусные десерты и стройная фигура несовместимы, но это миф. Секрет в правильных рецептах и натуральных заменителях сахара. Предлагаем три варианта низкокалорийных десертов, которые решат вашу "сладкую проблему".

Бананово-ягодный сорбет

Фото: freepik.com
Этот десерт – настоящая находка для тех, кто любит легкие и освежающие сладости. И никаких сложных ингредиентов!

Ингредиенты:

  • Замороженный банан – 1 шт.
  • Замороженные ягоды (клубника, малина, черника) – 150 г
  • Мед или сироп агавы – 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление:
Выложите все ингредиенты в блендер и измельчите до состояния кремообразной массы. Разложите сорбет в креманки и сразу подавайте.

КБЖУ на порцию (200 г):

  • Калории: 120
  • Белки: 1 г
  • Жиры: 0,5 г
  • Углеводы: 27 г

Шоколадный мусс с авокадо

Фото: freepik.com
Сладкий, насыщенный вкус шоколада, но без грамма сахара. Идеальный вариант для гурманов.

Ингредиенты:

  • Спелый авокадо – 1 шт.
  • Какао-порошок (без сахара) – 2 ст. л.
  • Мед или кленовый сироп – 1–2 ст. л.
  • Кокосовое молоко – 2 ст. л.

Приготовление:
Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной текстуры. Переложите мусс в стаканы и охладите перед подачей.

КБЖУ на порцию (150 г):

  • Калории: 180
  • Белки: 2 г
  • Жиры: 10 г
  • Углеводы: 18 г

Яблочный пирог без пшеничной муки и сахара

Фото: freepik.com
Этот пирог сохраняет всю прелесть традиционного вкуса, но без вреда для талии.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 4 шт.
  • Овсяные хлопья – 100 г
  • Миндальная мука – 50 г
  • Корица – 1 ч. л.
  • Сироп топинамбура – 2 ст. л.
  • Яйца – 2 шт.

Приготовление:

  1. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками.
  2. Смешайте овсяные хлопья, миндальную муку и корицу.
  3. Взбейте яйца с сиропом топинамбура, добавьте сухую смесь и перемешайте. Должно получиться тесто, которое легко стекает с ложки. 
  4. Выложите яблоки в форму, залейте тестом.
  5. Выпекайте при 180°C около 30 минут.

КБЖУ на кусок (100 г):

  • Калории: 150
  • Белки: 4 г
  • Жиры: 5 г
  • Углеводы: 22 г

Теперь у вас есть вкусные решения, чтобы наслаждаться сладким без чувства вины. Главное – наслаждаться осознанно, и тогда никакие калории не будут помехой на пути к фигуре мечты.

Ранее мы рассказывали про диету 30-30-30, которая набирает популярность. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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