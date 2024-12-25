Десерты без сахара: как побаловать себя вкусным без вреда для фигуры

Любовь к сладкому – это тот самый вызов для тех, кто хочет сохранить форму. Кажется, вкусные десерты и стройная фигура несовместимы, но это миф. Секрет в правильных рецептах и натуральных заменителях сахара. Предлагаем три варианта низкокалорийных десертов, которые решат вашу "сладкую проблему".

Бананово-ягодный сорбет



Этот десерт – настоящая находка для тех, кто любит легкие и освежающие сладости. И никаких сложных ингредиентов!



Ингредиенты:

Замороженный банан – 1 шт.

Замороженные ягоды (клубника, малина, черника) – 150 г

Мед или сироп агавы – 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление:

Выложите все ингредиенты в блендер и измельчите до состояния кремообразной массы. Разложите сорбет в креманки и сразу подавайте.

КБЖУ на порцию (200 г):

Калории: 120

Белки: 1 г

Жиры: 0,5 г

Углеводы: 27 г

Шоколадный мусс с авокадо



Сладкий, насыщенный вкус шоколада, но без грамма сахара. Идеальный вариант для гурманов.



Ингредиенты:

Спелый авокадо – 1 шт.

Какао-порошок (без сахара) – 2 ст. л.

Мед или кленовый сироп – 1–2 ст. л.

Кокосовое молоко – 2 ст. л.

Приготовление:

Измельчите все ингредиенты в блендере до однородной текстуры. Переложите мусс в стаканы и охладите перед подачей.

КБЖУ на порцию (150 г):

Калории: 180

Белки: 2 г

Жиры: 10 г

Углеводы: 18 г

Яблочный пирог без пшеничной муки и сахара



Этот пирог сохраняет всю прелесть традиционного вкуса, но без вреда для талии.



Ингредиенты:

Яблоки – 4 шт.

Овсяные хлопья – 100 г

Миндальная мука – 50 г

Корица – 1 ч. л.

Сироп топинамбура – 2 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Приготовление:

Нарежьте яблоки тонкими ломтиками. Смешайте овсяные хлопья, миндальную муку и корицу. Взбейте яйца с сиропом топинамбура, добавьте сухую смесь и перемешайте. Должно получиться тесто, которое легко стекает с ложки. Выложите яблоки в форму, залейте тестом. Выпекайте при 180°C около 30 минут.

КБЖУ на кусок (100 г):

Калории: 150

Белки: 4 г

Жиры: 5 г

Углеводы: 22 г

Теперь у вас есть вкусные решения, чтобы наслаждаться сладким без чувства вины. Главное – наслаждаться осознанно, и тогда никакие калории не будут помехой на пути к фигуре мечты.

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