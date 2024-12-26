Что приготовить на Старый Новый год 2025

Старый Новый год – необычный праздник, который ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января. Он символизирует связь двух календарей: юлианского, на котором основывались раньше, и современного григорианского, принятого в 1918 году. Этот праздник сочетает в себе очарование новогодней суеты и теплую атмосферу рождественских традиций. Давайте вместе с Клео.ру разберемся, как возник этот праздник, какие обычаи с ним связаны и какие блюда стоит поставить на праздничный стол.

История Старого Нового года

История данного праздника началась с перехода на новый григорианский календарь. Разница в 13 дней между юлианским и григорианским стилями сохранила старую дату Нового года для тех, кто по-прежнему придерживался церковных традиций. В России праздник не является официальным, но остается любимым многими благодаря своей уютной домашней атмосфере.

Старый Новый год также стал символом завершения рождественских святок, периода, который начинается с Рождества и заканчивается Крещением. В эти дни принято гадать, проводить семейные застолья и готовить особенные блюда.

Старый Новый год тесно связан с народными обычаями. Одной из главных традиций является щедрование – обряд, схожий с колядованием, когда дети и молодежь ходят по домам, поют песни и получают угощения. Также в этот вечер часто гадают на любовь, удачу и здоровье. Считается, что чем щедрее будет накрыт стол, тем богаче будет следующий год.

Что приготовить на Старый Новый год?

Чтобы подчеркнуть традиционную атмосферу, можно обратиться к национальным блюдам, которые символизируют изобилие, гостеприимство и семейные ценности.





Кутья

Это главное блюдо на Старый Новый год. Кутья готовится из вареной пшеницы или риса, заправленной медом, орехами и изюмом и маком. Это блюдо имеет глубокие корни и символизирует единение семьи и память о предках. В старину считалось, что чем вкуснее кутья, тем удачливее будет год.





Вареники с сюрпризами

Еще одно отличное украшение стола на Старый Новый год – это вареники. Внутрь некоторых из них кладут "сюрпризы": монетку, кольцо, вишню, зерно, веревку и много другое. У каждого сюрприза есть свое значение. Например, если попадется вишня – это к удаче, если кольцо – к свадьбе.





Свинина или заливное из рыбы

Свинина символизирует изобилие и достаток. Это может быть запеченный кусок мяса или холодец. Рыбное заливное также популярно, особенно если украшено зеленью и овощами.





Блины и оладьи

Блины являются символом солнца, тепла и счастья. Их традиционно пекли, чтобы "притянуть" в дом удачу. Кроме того, блины легко приготовить, а начинка может быть самая разная – мясная, сырная, сладкая.





Пироги и кулебяки

Пышные пироги с разнообразной начинкой – от капусты до грибов и рыбы – создают праздничную атмосферу. Пироги символизируют богатый урожай и щедрость хозяев.





Салаты

Новый год в России сложно представить без салатов. Помимо классического "Оливье", можно приготовить "Сельдь под шубой" и винегрет.





Домашний узвар или компот

Для завершения застолья приготовьте традиционный узвар – это напиток из сушеных фруктов. Данный напиток символизирует здоровье и и жизненную силу.

Итог

Старый Новый год – это возможность продлить праздничное настроение и провести время с близкими. Этот праздник – напоминание о важности традиций, о тепле домашнего очага и вкусной еде, которая объединяет семьи.

Приготовьте эти блюда на Старый Новый год 2025, и ваш вечер точно будет наполнен домашним уютом и атмосферой праздника. Клео.ру желает вам, чтобы новый год был щедрым, а праздничный стол станет залогом удачи и благополучия!