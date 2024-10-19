Buro Bistro: строгой европейской кухне добавили ярких азиатских мотивов

Всегда интересно наблюдать за тем, как гастрономический ресторан, к тому же находящийся на хорошем счету у взыскательной аудитории, пытается найти свое продолжение в иных, более демократических форматах. Ведь сравнения в таких случаях неизбежны. К тому же есть риск, что упрощение концепции может негативно сказаться на отношении к флагманскому проекту. В Buro Group, кажется, нашли оптимальное решение: в Buro Bistro еда понятнее и проще, но исполнена она с тем же изяществом и с той же бескомпромиссностью, что и в респектабельном Buro. Tsum.





Речь идет о новом проекте Дины Хабировой и Виталия Шиманского, который совсем недавно открылся в здании ВЭБ Центра на Новинском бульваре. За кухню – как и в главном заведении – отвечает Егор Макаров. Концепция, в целом, та же – классическая европейская кухня с паназиатскими мотивами. Но в Buro Bistro таковые артикулированы намного четче, что делает еду более яркой, эмоциональной и даже дерзкой. Впрочем, формат современного городского кафе вполне допускает такие метаморфозы.





На закуску здесь предлагают, например, крудо из сибаса с томатным понзу, карпаччо из ростовской утки с эстрагоном и сладким перцем, соте из тигровых креветок с чили и лаймом, сочные мини-чебуреки с крабом и рапаны а-ля-бефстроганоф, запеченные со сморчками и брюссельской капустой.





Среди салатов помимо «Цезаря» с яйцом-пятиминуткой и «Большого греческого», где всего вдоволь, стоит отметить довольно оригинальный салат с хрустящим цыпленком карри. Пасту, в целом очень добротную, готовят и со сморчками, и с крабом. Но интереснее других выглядит, пожалуй, орзо с лангустинами – деликатное, замечательно сбалансированное блюдо.





В основном разделе найдется кое-что, хорошо известное завсегдатаям Buro. Tsum, например, манты с грибами и соусом качо э пепе или голубцы с крабом, аккуратно приправленные соусом том-ям. Но львиная доля блюд создана Макаровым специально для бистро. Можно выбрать что-то попроще вроде сочных куриных котлет с картофельным пюре или добротных пельменей с телятиной. А можно сосредоточиться на более сложных позициях, таких как краб кейк с кремом из авокадо, лосось с пак-чой и соусом васаби или стриплойн с капустой и кусочком фуа-гра.





Впрочем, в Buro Bistro стоит заглянуть и просто на чашку чая с куском баскского чизкейка, дивным канеле или внушительной порцией чак чака с мороженым из вареной сгущенки.

Средний счет – 2 500 рублей.