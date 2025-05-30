Сладкие эксперименты: 5 неожиданных десертов из бананов

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Бананы – самый простой и доступный фрукт, но десерты из бананов способны удивить даже искушенных гурманов.

Клео.ру собрал пять необычных рецептов десертов из бананов, которые легко повторить дома и которые поменяют ваше представление о сладком.

1. Овсяные пончики с бананом и корицей

ИнгредиентыПриготовление

Спелый банан, овсяные хлопья, яйцо, мед, корица, разрыхлитель.

  1. В блендере смешайте банан, хлопья, яйцо, щепотку разрыхлителя и корицы до однородности.
  2. Разогрейте масло на сковороде и ложкой формируйте небольшие кружочки.
  3. Жарьте 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  4. Подавайте с йогуртом и ягодами.

Фото: Freepik.com

2. Гриль-бананы с маскарпоне и пряными орехами

ИнгредиентыПриготовление
Бананы в кожуре, маскарпоне, мед, молотый имбирь, смесь дробленых орехов (грецкий, фундук).
  1. Разрежьте банан вдоль, не удаляя кожуру.
  2. Обжарьте на гриле или сковороде-гриль по 2 минуты с каждой стороны.
  3. Снимите шкурку, выложите на банан по ложке маскарпоне, полейте медом с имбирем и посыпьте орехами.

Фото: Freepik.com / @azerbaijan_stockers

3. Шафраново-кардамоновый банановый мусс

ИнгредиентыПриготовление
Банан, сливки 33 %, сахарная пудра, щепотка шафрана и кардамона.
  1. Замочите шафран в столовой ложке горячей воды, добавьте кардамон.
  2. Взбейте сливки с пудрой до мягких пиков.
  3. В блендере пюрируйте банан с пряной водой.
  4. Аккуратно соедините мусс и пюре, разлейте по креманкам и охладите 1 час.

Фото: Freepik.com / @8photo

4. Хрустящие рулеты из фило с бананом и коньячным соусом

ИнгредиентыПриготовление
Тесто фило, банан, сливочное масло, сахар, коньяк, корица.
  1. Смажьте листы фило растопленным маслом, посыпьте корицей и сахаром.
  2. Выложите вдоль края тонкие дольки банана, сверните рулетом.
  3. Запекайте при 180 °C 10–12 минут до золотистого цвета.
  4. В небольшом сотейнике сварите коньяк с медом и полейте рулеты перед подачей.

Фото: Freepik.com

5. Сорбет из переспелых бананов и лайма

ИнгредиентыПриготовление
Переспелые бананы, сок лайма, мед по вкусу
  1. Нарежьте и заморозьте бананы минимум на 4 часа.
  2. В блендере взбейте замороженные бананы с лаймовым соком и медом до консистенции сорбета.
  3. Подавайте сразу, украсив цедрой лайма и свежими листьями мяты.
Редакция «Клео»

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