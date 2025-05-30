Сладкие эксперименты: 5 неожиданных десертов из бананов

Клео.ру собрал пять необычных рецептов десертов из бананов, которые легко повторить дома и которые поменяют ваше представление о сладком.
1. Овсяные пончики с бананом и корицей
|Ингредиенты
|Приготовление
Спелый банан, овсяные хлопья, яйцо, мед, корица, разрыхлитель.
- В блендере смешайте банан, хлопья, яйцо, щепотку разрыхлителя и корицы до однородности.
- Разогрейте масло на сковороде и ложкой формируйте небольшие кружочки.
- Жарьте 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте с йогуртом и ягодами.
2. Гриль-бананы с маскарпоне и пряными орехами
|Ингредиенты
|Приготовление
|Бананы в кожуре, маскарпоне, мед, молотый имбирь, смесь дробленых орехов (грецкий, фундук).
- Разрежьте банан вдоль, не удаляя кожуру.
- Обжарьте на гриле или сковороде-гриль по 2 минуты с каждой стороны.
- Снимите шкурку, выложите на банан по ложке маскарпоне, полейте медом с имбирем и посыпьте орехами.
3. Шафраново-кардамоновый банановый мусс
|Ингредиенты
|Приготовление
|Банан, сливки 33 %, сахарная пудра, щепотка шафрана и кардамона.
- Замочите шафран в столовой ложке горячей воды, добавьте кардамон.
- Взбейте сливки с пудрой до мягких пиков.
- В блендере пюрируйте банан с пряной водой.
- Аккуратно соедините мусс и пюре, разлейте по креманкам и охладите 1 час.
4. Хрустящие рулеты из фило с бананом и коньячным соусом
|Ингредиенты
|Приготовление
|Тесто фило, банан, сливочное масло, сахар, коньяк, корица.
- Смажьте листы фило растопленным маслом, посыпьте корицей и сахаром.
- Выложите вдоль края тонкие дольки банана, сверните рулетом.
- Запекайте при 180 °C 10–12 минут до золотистого цвета.
- В небольшом сотейнике сварите коньяк с медом и полейте рулеты перед подачей.
5. Сорбет из переспелых бананов и лайма
|Ингредиенты
|Приготовление
|Переспелые бананы, сок лайма, мед по вкусу
- Нарежьте и заморозьте бананы минимум на 4 часа.
- В блендере взбейте замороженные бананы с лаймовым соком и медом до консистенции сорбета.
- Подавайте сразу, украсив цедрой лайма и свежими листьями мяты.