Сладкие эксперименты: 5 неожиданных десертов из бананов

Спелый банан, овсяные хлопья, яйцо, мед, корица, разрыхлитель.



В блендере смешайте банан, хлопья, яйцо, щепотку разрыхлителя и корицы до однородности. Разогрейте масло на сковороде и ложкой формируйте небольшие кружочки. Жарьте 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с йогуртом и ягодами.