3 простых рецепта блюд из кабачков, для тех, у кого их слишком много

Эти рецепты помогут не только избавиться от запасов, но и превратить их в настоящие кулинарные шедевры.
Сколько раз вы открывали холодильник и видели там одинокий кабачок, который жалобно смотрит на вас? Кабачки – это как тот друг, который всегда готов прийти на помощь, но как-то незаметно затерялся на заднем плане. Давайте вернем кабачкам их заслуженное место на вашем столе и приготовим три простых, но очень стильных блюда.
Кабачковые чипсы с пармезаном
Начнем с закуски, которую можно приготовить буквально за 20 минут. Кабачковые чипсы – это идеальный способ использовать несколько этих овощей за раз. Хрустящие, ароматные, с нежным вкусом пармезана – они заставят вас забыть про картофельные чипсы.
Что понадобится:
- 2-3 средних кабачка
- 50 г тертого пармезана
- 1 ч.л. паприки
- Соль и перец по вкусу
- Оливковое масло для смазывания
Как готовить:
- Нарежьте кабачки тонкими кружочками. Чем тоньше, тем лучше – так они быстрее станут хрустящими.
- Выложите кружочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Легко смажьте каждый кусочек оливковым маслом.
- Посыпьте тертым пармезаном, паприкой, солью и перцем.
- Выпекайте при 180°C около 15-20 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
- Подавайте сразу – попробуйте удержаться, чтобы не съесть все чипсы прямо с противня!
Кабачковые оладьи с йогуртовым соусом
Если у вас в холодильнике скопились кабачки, оладьи – это тот рецепт, который никогда не подведет. Легкие, нежные, они прекрасно сочетаются с любым соусом. Мы предлагаем подавать их с освежающим йогуртовым соусом, который поднимет это блюдо на новый уровень.
Что понадобится:
- 2 кабачка
- 1 яйцо
- 3 ст.л. муки
- 2 ст.л. зеленого лука, мелко нарезанного
- 2 зубчика чеснока
- Соль и перец по вкусу
- 200 г натурального йогурта
- Сок половины лимона
- Пучок свежего укропа
Как готовить:
- Натереть кабачки на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Добавить к кабачкам яйцо, муку, зеленый лук, мелко нарезанный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать ложкой смесь, формируя небольшие оладьи, и жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Для соуса смешать йогурт с лимонным соком и мелко нарезанным укропом.
- Подавайте оладьи горячими, с йогуртовым соусом – это будет незабываемое удовольствие!
Кабачковые спагетти с чесночным соусом
Для тех, кто ищет легкое и стильное блюдо, кабачковые спагетти – это просто находка! Идеальны для ужина, когда хочется чего-то легкого, но при этом вкусного и немного особенного. И да, они не содержат ни грамма углеводов, так что можно наслаждаться без угрызений совести.
Что понадобится:
- 2-3 кабачка
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла
- Сок половины лимона
- Тертый пармезан или другой сыр по вкусу
- Соль и перец
Как готовить:
- Нарежьте кабачки длинными тонкими полосками. Это можно сделать с помощью овощечистки или специальной терки для спагетти.
- Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте мелко нарезанный чеснок до золотистого цвета.
- Добавьте кабачковые полоски в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте на среднем огне около 3-5 минут, пока они слегка не размягчатся, но останутся немного хрустящими.
- Полейте кабачки лимонным соком, перемешайте и снимите с огня.
- Подавайте сразу, посыпав тертым пармезаном или другим сыром. Быстро, просто и невероятно вкусно!