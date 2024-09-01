3 простых рецепта блюд из кабачков, для тех, у кого их слишком много

Сколько раз вы открывали холодильник и видели там одинокий кабачок, который жалобно смотрит на вас? Кабачки – это как тот друг, который всегда готов прийти на помощь, но как-то незаметно затерялся на заднем плане. Давайте вернем кабачкам их заслуженное место на вашем столе и приготовим три простых, но очень стильных блюда.

Кабачковые чипсы с пармезаном





Начнем с закуски, которую можно приготовить буквально за 20 минут. Кабачковые чипсы – это идеальный способ использовать несколько этих овощей за раз. Хрустящие, ароматные, с нежным вкусом пармезана – они заставят вас забыть про картофельные чипсы.

Что понадобится:

2-3 средних кабачка

50 г тертого пармезана

1 ч.л. паприки

Соль и перец по вкусу

Оливковое масло для смазывания

Как готовить:

Нарежьте кабачки тонкими кружочками. Чем тоньше, тем лучше – так они быстрее станут хрустящими. Выложите кружочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Легко смажьте каждый кусочек оливковым маслом. Посыпьте тертым пармезаном, паприкой, солью и перцем. Выпекайте при 180°C около 15-20 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Подавайте сразу – попробуйте удержаться, чтобы не съесть все чипсы прямо с противня!

Кабачковые оладьи с йогуртовым соусом





Если у вас в холодильнике скопились кабачки, оладьи – это тот рецепт, который никогда не подведет. Легкие, нежные, они прекрасно сочетаются с любым соусом. Мы предлагаем подавать их с освежающим йогуртовым соусом, который поднимет это блюдо на новый уровень.

Что понадобится:

2 кабачка

1 яйцо

3 ст.л. муки

2 ст.л. зеленого лука, мелко нарезанного

2 зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

200 г натурального йогурта

Сок половины лимона

Пучок свежего укропа

Как готовить:

Натереть кабачки на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить к кабачкам яйцо, муку, зеленый лук, мелко нарезанный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать ложкой смесь, формируя небольшие оладьи, и жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Для соуса смешать йогурт с лимонным соком и мелко нарезанным укропом. Подавайте оладьи горячими, с йогуртовым соусом – это будет незабываемое удовольствие!

Кабачковые спагетти с чесночным соусом





Для тех, кто ищет легкое и стильное блюдо, кабачковые спагетти – это просто находка! Идеальны для ужина, когда хочется чего-то легкого, но при этом вкусного и немного особенного. И да, они не содержат ни грамма углеводов, так что можно наслаждаться без угрызений совести.

Что понадобится:

2-3 кабачка

2 зубчика чеснока

2 ст.л. оливкового масла

Сок половины лимона

Тертый пармезан или другой сыр по вкусу

Соль и перец

Как готовить: