3 простых рецепта блюд из кабачков, для тех, у кого их слишком много

Эти рецепты помогут не только избавиться от запасов, но и превратить их в настоящие кулинарные шедевры.

Сколько раз вы открывали холодильник и видели там одинокий кабачок, который жалобно смотрит на вас? Кабачки – это как тот друг, который всегда готов прийти на помощь, но как-то незаметно затерялся на заднем плане. Давайте вернем кабачкам их заслуженное место на вашем столе и приготовим три простых, но очень стильных блюда.

Кабачковые чипсы с пармезаном

Фото: freepik.com

Начнем с закуски, которую можно приготовить буквально за 20 минут. Кабачковые чипсы – это идеальный способ использовать несколько этих овощей за раз. Хрустящие, ароматные, с нежным вкусом пармезана – они заставят вас забыть про картофельные чипсы.

Что понадобится:

  • 2-3 средних кабачка
  • 50 г тертого пармезана
  • 1 ч.л. паприки
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло для смазывания

Как готовить:

  1. Нарежьте кабачки тонкими кружочками. Чем тоньше, тем лучше – так они быстрее станут хрустящими.
  2. Выложите кружочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Легко смажьте каждый кусочек оливковым маслом.
  3. Посыпьте тертым пармезаном, паприкой, солью и перцем.
  4. Выпекайте при 180°C около 15-20 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
  5. Подавайте сразу – попробуйте удержаться, чтобы не съесть все чипсы прямо с противня!

Кабачковые оладьи с йогуртовым соусом

Фото: freepik.com

Если у вас в холодильнике скопились кабачки, оладьи – это тот рецепт, который никогда не подведет. Легкие, нежные, они прекрасно сочетаются с любым соусом. Мы предлагаем подавать их с освежающим йогуртовым соусом, который поднимет это блюдо на новый уровень.

Что понадобится:

  • 2 кабачка
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. муки
  • 2 ст.л. зеленого лука, мелко нарезанного
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и перец по вкусу
  • 200 г натурального йогурта
  • Сок половины лимона
  • Пучок свежего укропа

Как готовить:

  1. Натереть кабачки на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы они пустили сок. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить к кабачкам яйцо, муку, зеленый лук, мелко нарезанный чеснок, соль и перец. Тщательно перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать ложкой смесь, формируя небольшие оладьи, и жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
  4. Для соуса смешать йогурт с лимонным соком и мелко нарезанным укропом.
  5. Подавайте оладьи горячими, с йогуртовым соусом – это будет незабываемое удовольствие!

Кабачковые спагетти с чесночным соусом

Фото: freepik.com

Для тех, кто ищет легкое и стильное блюдо, кабачковые спагетти – это просто находка! Идеальны для ужина, когда хочется чего-то легкого, но при этом вкусного и немного особенного. И да, они не содержат ни грамма углеводов, так что можно наслаждаться без угрызений совести.

Что понадобится:

  • 2-3 кабачка
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Сок половины лимона
  • Тертый пармезан или другой сыр по вкусу
  • Соль и перец

Как готовить:

  1. Нарежьте кабачки длинными тонкими полосками. Это можно сделать с помощью овощечистки или специальной терки для спагетти.
  2. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте мелко нарезанный чеснок до золотистого цвета.
  3. Добавьте кабачковые полоски в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте на среднем огне около 3-5 минут, пока они слегка не размягчатся, но останутся немного хрустящими.
  4. Полейте кабачки лимонным соком, перемешайте и снимите с огня.
  5. Подавайте сразу, посыпав тертым пармезаном или другим сыром. Быстро, просто и невероятно вкусно!
Елизавета Федорова

Редактор

 

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