3 безалкогольных коктейля, которые точно вам понравятся

Если вы думаете, что коктейли без алкоголя – это скучно, то пора переосмыслить свои взгляды. Эти три напитка по вкусу, текстуре и внешнему виду практически не отличаются от алкогольных оригиналов, но они гораздо полезнее. Идеально для тех, кто хочет наслаждаться вкусом без последствий!
Безалкогольный "Апероль шпритц"
Классика итальянских вечеров – теперь в безалкогольной версии. Сочный, освежающий и искрящийся напиток, который так и просится на террасу. В нем сочетаются безалкогольный "Апероль", содовая и свежий апельсиновый сок – идеальный микс для теплого дня.
Ингредиенты:
- Безалкогольный "Апероль" – 60 мл
- Содовая – 60 мл
- Апельсиновый сок – 30 мл
- Лед – по вкусу
Наполните бокал кубиками льда, добавьте безалкогольный "Апероль" и апельсиновый сок. Осторожно влейте содовую, чтобы сохранить пузырьки, и аккуратно перемешайте. Украсьте ломтиком апельсина, и наслаждайтесь напитком.
"Грейпфрутовый фриз"
Легкий, свежий и чуть игривый – так можно описать этот коктейль. В нем цитрусовый ликер прекрасно сочетается с мармеладным сиропом, апельсиновым фрешем и содовой. Напиток получился настолько освежающим, что его хочется пить снова и снова.
Ингредиенты:
- Безалкогольный цитрусовый ликер – 35 мл
- Сироп из мармелада (яблоко и абрикос) – 50 мл
- Фреш апельсина – 10 мл
- Содовая – 10 мл
Сначала добавьте в шейкер безалкогольный ликер, сироп и фреш апельсина. Хорошо встряхните с кубиками льда, чтобы охладить напиток и смешать все ингредиенты. Затем процедите в изящный бокал, добавьте содовую и украсьте тонким кружком грейпфрута.
"Руби"
Этот коктейль – классика для тех, кто любит насыщенные и глубокие вкусы. Гранатовый сок, цитрусовый фреш и ароматный ликер создают богатый, слегка терпкий вкус, который идеально подходит для вечерних встреч.
Ингредиенты:
- Безалкогольный ликер – 40 мл
- Фреш апельсина и лимона – 20 мл
- Гранатовый сок – 50 мл
- Сироп граната – 50 мл
Начните с того, что смешайте гранатовый сок и сироп в бокале. Добавьте фреш из апельсина и лимона, затем влейте безалкогольный ликер. Перемешайте напиток ложкой, добавьте лед и украсьте гранатовыми зернами. Этот коктейль не только красиво выглядит, но и невероятно вкусный.
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