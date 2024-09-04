3 безалкогольных коктейля, которые точно вам понравятся

Если вы думаете, что коктейли без алкоголя – это скучно, то пора переосмыслить свои взгляды. Эти три напитка по вкусу, текстуре и внешнему виду практически не отличаются от алкогольных оригиналов, но они гораздо полезнее. Идеально для тех, кто хочет наслаждаться вкусом без последствий!

Безалкогольный "Апероль шпритц"



Классика итальянских вечеров – теперь в безалкогольной версии. Сочный, освежающий и искрящийся напиток, который так и просится на террасу. В нем сочетаются безалкогольный "Апероль", содовая и свежий апельсиновый сок – идеальный микс для теплого дня.

Ингредиенты:

Безалкогольный "Апероль" – 60 мл

Содовая – 60 мл

Апельсиновый сок – 30 мл

Лед – по вкусу

Наполните бокал кубиками льда, добавьте безалкогольный "Апероль" и апельсиновый сок. Осторожно влейте содовую, чтобы сохранить пузырьки, и аккуратно перемешайте. Украсьте ломтиком апельсина, и наслаждайтесь напитком.

"Грейпфрутовый фриз"





Легкий, свежий и чуть игривый – так можно описать этот коктейль. В нем цитрусовый ликер прекрасно сочетается с мармеладным сиропом, апельсиновым фрешем и содовой. Напиток получился настолько освежающим, что его хочется пить снова и снова.

Ингредиенты:

Безалкогольный цитрусовый ликер – 35 мл

Сироп из мармелада (яблоко и абрикос) – 50 мл

Фреш апельсина – 10 мл

Содовая – 10 мл

Сначала добавьте в шейкер безалкогольный ликер, сироп и фреш апельсина. Хорошо встряхните с кубиками льда, чтобы охладить напиток и смешать все ингредиенты. Затем процедите в изящный бокал, добавьте содовую и украсьте тонким кружком грейпфрута.

"Руби"

Этот коктейль – классика для тех, кто любит насыщенные и глубокие вкусы. Гранатовый сок, цитрусовый фреш и ароматный ликер создают богатый, слегка терпкий вкус, который идеально подходит для вечерних встреч.

Ингредиенты:

Безалкогольный ликер – 40 мл

Фреш апельсина и лимона – 20 мл

Гранатовый сок – 50 мл

Сироп граната – 50 мл

Начните с того, что смешайте гранатовый сок и сироп в бокале. Добавьте фреш из апельсина и лимона, затем влейте безалкогольный ликер. Перемешайте напиток ложкой, добавьте лед и украсьте гранатовыми зернами. Этот коктейль не только красиво выглядит, но и невероятно вкусный.

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