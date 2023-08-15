В 2020 году по указу Президента РФ Владимира Путина российские семьи с детьми получили единовременное пособие в размере 5000 рублей на каждого ребенка. Это оказало существенную поддержку в период сложной эпидемиологической обстановки и стало настоящим новогодним подарком. Многих россиян интересует, планирует ли руководство страны и дальше выплачивать такие пособия и будут ли выплаты на детей к Новому году-2023.

Будет ли новый указ о назначении выплат на детей

В настоящее время нет информации о том, будет ли очередная единовременная выплата на детей. Напомним, что такие пособия могут вводить своими указами и президент РФ, и правительство. О таких нормативно-правовых актах сообщается на официальных сайтах государственных органов власти. Пока подобная информация не публиковалась. Более того, не было даже заявлений о планах создания такой выплаты.

Если решение будет принято со стороны президента РФ, то с большой вероятностью оно будет озвучено на ежегодной пресс-конференции. Сейчас идет обсуждение, стоит ли проводить ее в декабре 2022 года, как это было раньше. Финального решения пока нет.

Судя по отсутствию каких-либо обсуждений о выделении допсредств на единовременное пособие, дополнительных выплат на детей к Новому году-2023 не будет. Однако президентские решения могут объявляться внезапно, поэтому нужно внимательно следить за сообщениями.

Также стало известно, что с 1 января 2023 года семьи россиян с детьми будут получать новое универсальное пособие, которое объединит ранее существовавшие выплаты.

Какие изменения ожидаются в 2023 году

Стало известно, что в 2023 году запустят Социальный фонд России. Эта структура включит в себя деятельность Пенсионного и страхового фондов. Согласно планам правительства РФ, такие перемены сильно повлияют на многие социальные процессы. Выплата денежной помощи станет более понятной и прозрачной для россиян.

Уже на начальных этапах перемены затронут детские выплаты. Вводится универсальное пособие на детей, рассчитывать на которое смогут родители с низкими доходами. Его можно получить в том случае, если общий доход семьи окажется ниже одного прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. При этом родителям ребенка необходимо пройти проверку на обоснованность получения таких выплат.

Размер помощи составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в регионе. В среднем, это 7 000, 10 500 и 14 000 рублей соответственно. Он устанавливается сразу на 12 месяцев, а пересчитывается только с 1 января года, который следует после года обращения за назначением пособия.

Кто сможет получить выплату

По словам премьер-министра РФ, помощь по этой программе положена малоимущим семьям, воспитывающим детей в возрасте до 17 лет. Выплаты предназначены гражданам разных категорий:

беременным, которые встали на учет в консультацию до 12 недель;

родителям по уходу за ребенком до полутора и трех лет;

многодетным семьям, если у них есть дети младше трех лет;

родителям первого и третьего ребенка (выплаты осуществляются из регионального бюджета);

семьям, воспитывающим ребенка от 3 до 7 лет;

родителям с детьми от 8 до 17 лет.

Местные органы власти будут внимательно изучать доходы каждого члена семьи, правомерность получения пособия, наличие имущества и проблемы, не дающие зарабатывать больше. Такими проверками правительство надеется предоставлять помощь только тем, кому она действительно необходима.

Чтобы оформить данное пособие, гражданам необходимо обратиться в многофункциональные центры, Пенсионный и страховой фонды своего региона или заполнить заявление онлайн на портале «Госуслуги».

Другие изменения в детских пособиях в 2023 году

Согласно информации Министерства труда, в новом году повысится размер единовременной выплаты, положенной при рождении ребенка. Теперь она составит 23 011 рублей. Изменения в сумме связаны с инфляцией. Индексацию планируют завершить до 1 февраля 2023 года. Ранее размер пособия составлял 20 473 рубля. Рассчитывать на него могут все семьи без исключения. Его начисляют в течение 10 рабочих дней с момента оформления свидетельства о рождении.

Также изменятся размеры больничных, пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет. В результате объединения Пенсионного и страхового фондов увеличится базовый размер, от которого считают, в том числе, соцпомощь. Минтруда планирует поднять максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 57,5 тысяч рублей до 2025 года, а выплаты по беременности и родам – до 660,9 тысяч рублей. В настоящее время это 37,9 тысяч рублей и 435,9 тысяч рублей соответственно.

Подведем итог

В связи со сложной экономической ситуацией многие российские семьи интересует вопрос: будут ли выплаты на детей к Новому году-2023. Пока на эту тему в органах власти нет активных обсуждений. Вероятно, что дополнительных выплат к новогодним праздникам не произойдет. Тем не менее со следующего года российские семьи получат возможность быстро оформить универсальное пособие на детей, а также другие виды социальной помощи.