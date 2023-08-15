Молодёжный чемпионат мира по хоккею: где, кто и когда

С 26 декабря в канадских городах Галифакс и Монктон состоятся матчи чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд. Соревнования продлятся до 5 января.

Более подробно о турнире расскажем далее. А если вы захотите узнать больше про различные букмекерские конторы и беттинг-индустрию в целом, вам поможет сайт Legalbet.

Что нужно знать о турнире

Города Галифакс и Монктон были объявлены хозяевами этих соревнований в мае 2022 года, после того как по политическим причинам было принято решение не проводить эти соревнования в Новосибирске.

Матчи будут проходить на ледовой арене центра Scotiabankс в Галифаксе вместимостью 10 595 человек и Avenir в Монктон вместимостью 8800 зрителей.

В группу А (в Галифаксе) вошли молодёжки Канады, Швеции, Чехии, Германии и Австрии.

В группе В (Монктон) будут соревноваться молодёжные команды из США, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Латвии.

Принимающая сторона и действующий чемпион Канада начнёт турнир 26 декабря в 19:30 по местному времени против Чехии. Австрия и Швеция сыграют раньше хозяев, в тот же день в 14:30.

Вторая группа откроется матчем между командами Финляндии и Швейцарии 26 декабря в 12:00 по местному времени, после чего в 17:00 состоится игра Латвия — США.

Для раунда плей-офф команды-победители будут перераспределены в соответствии с рейтингом, учитывающим положение в группе, количество баллов, лучшую разницу мячей и большее количество голов.

Финальный матч состоится 5 января в 19:30.

Прогнозы на лучшего игрока

Предыдущий чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд завершился совсем недавно, 21 августа 2022 года. Изначально соревнования должны были проводиться с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, однако были перенесены из-за эпидемии COVID-19. В финале МЧМ-2022 Канада в овертайме обыграла Финляндию со счётом 3:2.

​

Многие любители хоккея уверены, что канадским юниорам удастся повторить успех и в 2023 году.

Самым ценным игроком и лучшим бомбардиром прошлого ЧМ признали капитана канадской сборной, 19-летнего Мэйсона Мактавиша. Он набрал 17 очков (8 заброшенных шайб и 9 результативных передач). По прогнозам специалистов, на домашнем чемпионате 2023 года ему составит конкуренцию Коннор Бедард. Уже в 2018 году Бедарда назвали «будущим хоккея» в статье авторитетного издания The Hockey News. В сезоне WHL-2021/22 он стал самым молодым игроком, когда-либо забрасывавшим 50 и более шайб за сезон. В МЧМ-2022 на счету Бедарда четыре гола и четыре передачи в семи играх.

Канадским хоккеистам составят конкуренцию Йоаким Кемелл и Аату Ряти (Финляндия), Ян Мышак (Чехия), Эмиль Андре (Швеция).