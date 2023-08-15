За последние месяцы 2022 года в РФ возникла сложная ситуация, и даже известные финансисты не берутся предугадывать курс валют на ближайшее время. По этой причине простые россияне не могут решить, стоит ли покупать иностранную валюту и хранить в ней свои накопления. Предлагаем узнать, какой будет курс евро в декабре 2022 года и стоит ли его покупать.

Что влияет на курс евро

На курс иностранных валют по отношению к рублю влияют многие факторы. Главными среди них являются:

политика Центрального банка России;

оплата товаров за рубли и цены на сырье;

спрос и предложение;

уход из страны иностранных инвесторов.

После введения ряда санкций и блокировки иностранных счетов Центробанк решил изменить свою политику. Если ранее внутренние резервы в основном состояли из долларов и евро, то сейчас ситуация меняется кардинальным образом. Регулятор перевел часть средств в китайский юань и золото. Благодаря этому блокировка зарубежных активов оказалась не такой страшной, какой могла бы быть.

Ранее продажа газа в страны Европейского союза осуществлялась в валюте через подразделения Газпрома в банках Европы. Часть этой выручки поступала в Россию и тут конвертировалась в рубли. После блокировки некоторых счетов ситуация изменилась. Теперь европейским компаниям необходимо открывать счета в Газпромбанке, и арестовать средства уже будет невозможно. Обязательная конвертация валютных переводов способствует укреплению рубля.

В условиях санкций внутреннее предложение евро также не способствует росту курса. Хранить в этой валюте деньги не представляет большого интереса. В большинстве случаев банки предлагают очень низкие проценты по валютным депозитам и размер (до 10 000). Падению спроса способствовали и введенные Центробанком ограничения на покупку и продажу. Вероятно, отмена запрета поспособствовала бы резкому росту, но в ближайшее время это не планируется.

Выход иностранных инвесторов оказался серьезной проблемой, которая может привести к росту курса в далекой перспективе. Эти компании осуществляли приток валюты и обеспечивали большой торговый оборот. По данным Московской биржи, в 2021 году на иностранных инвесторов приходилось около половины операций с акциями. Если крупные инвестиционные компании получат возможность распродать свои активы и вывести деньги, то это станет большим ударом по российскому фондовому рынку, что отразится и на курсе валют.

Из-за действий Центробанка по защите российского финансового сектора, а также отсутствия большого спроса на валюту «недружественных» государств, курс евро по отношению к рублю существенно снизился. Ждать разворота можно только в случае потепления межгосударственных отношений и налаживания новых торговых связей. Однако маловероятно, что это произойдет в ближайшее время.

Прогноз на курс евро в декабре 2022 года от банков и экспертов

В условиях сложившейся неопределенности большинство финансовых организаций предпочитают не прогнозировать курс евро на ближайшие месяцы либо дают совсем общие цифры. Это объясняется нестабильной мировой ситуацией и постоянным расширением санкций в отношении РФ.

Одной из немногих финансовых организаций, продолжающих составлять валютные прогнозы, является Сбербанк. Согласно подсчетам финансовых аналитиков, в конце 2022 года евро будет колебаться в коридоре 55.5-67.5 рублей.

Прогнозы независимых экспертов предполагают, что курс евро в декабре 2022 года окажется более стабильным – 56-57 рублей за 1 евро. Возможно, разница в подсчетах связана с неопределенностью относительно действий регулятора: любое решение отразится на банковской сфере сильнее.

Следует помнить, что прогнозы курса валюты составляют в расчете на спокойную и стабильную обстановку. В текущих условиях тяжело точно сказать, как события в мире и в России будут развиваться дальше. В случае введения новых санкций ограничения торговли и других непредвиденных ситуаций, курс евро резко изменится. При этом невозможно точно сказать, в какую сторону. Данные прогнозы носят информационный характер и не являются финансовой рекомендацией. Перед покупкой или продажей валюты необходимо реально оценивать возможные риски.

Стоит ли покупать евро в декабре 2022 года

В финансовой и банковской сфере не могут однозначно сказать, стоит ли покупать евро в декабре 2022 года. Так, аналитики Совкомбанка утверждают, что рубль сейчас сильно переоценен, и в скором времени произойдет его ослабление. Тем не менее вкладывать деньги в евро или доллары финансисты не рекомендуют. В связи с переориентированием экономики на вторичное направление, перспективным способом сберечь накопления Совкомбанк называет китайский юань.

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С таким мнением не согласны финансисты некоторых независимых компаний. По их мнению, в Китайской республике наметились признаки рецессии. Если замедление экономики продолжится, это негативно скажется и на курсовой разнице. В результате владельцы юаня могут потерять на таких сбережениях.

Решая, покупать или нет евро в декабре 2022 года, следует определить, для каких целей это делается. Для сбережения и заработка на курсовой разнице данная валюта не подходит. С большой вероятностью санкции по отношению к РФ сохранятся, как и ограничения на покупку/продажу евро. Если же валюта необходима для срочного использования, то покупать ее можно в любое время.

Подведем итог

Падение спроса на валюту «недружественных» России государств, санкции и действия Центробанка спровоцировали ситуацию неопределенности. Точно рассчитать, какой будет курс евро в декабре 2022 года, очень тяжело. Прогнозы банков и независимых финансовых компаний могут не подтвердиться, если мировая или внутренняя ситуация усугубится. Необходимо учитывать все риски при покупке или продаже евро.