Курс евро в августе 2022 года — прогноз в таблице

Прогноз по курсу евро в августе 2022 года уже не так оптимистичен. Хотя еще в начале текущего года ему предсказывали быстрый взлет, а рублю — тотальное падение, деноминацию, девальвацию и прочие негативные тенденции.

Краткая предыстория событий

После событий начала года мировое экономическое сообщество все еще остается в стадии турбуленции и финансовой нестабильности. Еще недавно оптимисты предсказывали сохранение высокого курса европейской валюты и доллара, называли небывалые цифры роста, но в настоящее время в прогнозах преобладает сохранение волатильности, дальнейшее падение котировок.

В конце мая, после очередного понижения ключевой ставки, рубль, поднявшийся выше стратегически важной отметки, обрел устойчивость на фоне сведений об этом событии. Индекс Московской биржи отыграл весь обвал, вызванный введением западных санкций.

Отвечая на некоторые скептические ожидания (сжатие кредитования и уменьшение притока депозитов), Центробанк России прокомментировал сложившуюся в стране ситуацию с валютой:

Приток средств на срочные рублевые депозиты не уменьшился, а увеличился, несмотря на неоднократное понижение ключевой ставки (а это автоматически означает уменьшение процентов в банке).

Нет оснований ожидать перетока с рублевых вкладов в валютные из-за нестабильной ситуации во всем мире и затрудненного выхода на европейский и американский рынок из-за введенных санкций.

Нельзя исключать перенаправление незначительной части сбережений из национальной валюты в мировые резервные, но это будет не в тех масштабах, которые способны кардинально повлиять на котировки.

А. Борщаговский, финансовый аналитик: «Рядовому обывателю можно только в очередной раз посоветовать не играть с государством в валютные игры. Приток валютной выручки у нас все еще превышает спрос на внутреннем рынке, и это не результат манипуляций России, как пишут некоторые аналитики со стажем работы в банке. У нас и в прошлом году был профицит валюты — чтобы его купировать, ввели бюджетное правило. Если не будут придуманы новые механизмы изъятия валюты с рынка, рубль может укрепиться до 30 за доллар. Именно по этой причине трейдеры прекратили рискованные игры против российской валюты».

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Рост или падение: прогнозы

Ни один, даже самый опытный финансовый аналитик сегодня не может предвидеть хотя бы на 50% точно, будет расти или падать мировая резервная валюта. За десятилетия новейшей истории не было настолько нестандартной ситуации (имеются в виду не только санкции, но и ограничения по валюте, рост ключевой ставки, геополитическая и экономическая ситуация в Европе и Америке). Поэтому с равной степенью вероятности можно ожидать как подорожания валюты до намеченного коридора, так и ее тотального падения.

Рост

Аналитик TeleTrade А. Федоров считает, что введенные послабления (сдача не 80, а 50% выручки экспортерам, повышение суммы для переводов за границу и пр.) вызвано как раз профицитом невостребованной валюты. Центробанк пытается стабилизировать ее до определенного коридора. Федоров предполагает, что июнь станет завершающим периодом укрепления российской валюты, а к концу года можно ожидать роста котировок.

Мнение других экспертов сводится к тому, что такой сценарий возможен, но при некоторых не очень вероятных предпосылках — нефть резко упадет в стоимости, геополитическая ситуация развернется неблагоприятно для РФ. Прогноз о росте курса евро в августе 2022 года относится к маловероятным, поскольку именно у этой резервной валюты с каждой неделей усиливаются негативные тенденции на фоне кризиса в экономике, разобщенности между членами объединения, обратного эффекта от антироссийских санкций.

Падение

Это альтернативный вариант, который неизменно рассматривается сразу после рассуждений о возможном дальнейшем понижении валютных котировок. Мнение экспертов сводится к тому, что рубль укрепился на фоне нескольких факторов:

Е. Жильников, аналитик ПСБ, связывает это с избытком валюты на рынке;

Экономист С. Донец уверена, что сдерживание спроса возникло на фоне снижения возможности экспортировать товары;

А. Потавин заметил, что ЦБ не может заниматься валютными интервенциями из-за наложенных санкций.

Б. Зварич, аналитик «Банки.ру», полагает, что некоторое ослабление рубля имеет только одну объективную причину — уплата налогов закончилась, спрос на национальную валюту уменьшился. Ю. Кравченко полагает, что понижение ключевой ставки в мае и ожидаемое повторное в июне вернет рубль в коридор, выгодный для бюджета и потребителей, поскольку его укрепление только выровняет несоответствие между реальным и существующим курсом.

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Чего ожидать к августу

На сегодняшний день есть только один прогноз по курсу евро в августе 2022 года. Предполагается негативная динамика: с первого и до последнего дня этого месяца европейская валюта снизится с 83,78 до 83,26 руб.

Стартовая цифра будет более понятна, если привести слова О. Сыроваткина, который уверен, что именно такого курса следует ожидать на фоне мер, предпринимаемых Центробанком для приостановки роста рубля. Его уверенность зиждется на снижении объема экспорта из России и падении его стоимости, создании новых цепочек поставок импорта.

Сайт Сравни.ру — единственный ресурс, где есть таблица с прогнозом по дням со ссылкой на Центробанк России — прогнозирует незначительное снижение котировок евро:

Август 2022 Стоимость в рублях 1-10 число 83,78 — 83,61 11-20 число 83,61 — 83, 44 21-31 число 83,43 — 83,26

Заметим, что в нынешней ситуации сложно даже говорить о правдивости стартовой цифры, на которой прогноз базируется. Аналитики «Фридом Финанс» уверены, что евро будет колебаться между 58 и 68 руб. Некоторые эксперты уверяют, что сильный рубль — это плохо, Н. Малых из «Финама» уверена, что только ослабление рубля поддержит рынок российских акций. Но вот Е. Жильников считает, что стабилизация мировых резервных валют поможет только сырьевым компаниям.

Итоги

В России сложилась беспрецедентная ситуация, вызванная введением санкций: