Будет ли повышение пенсии в июне 2022 году

Нестабильная экономическая ситуация в России и за её пределами способствует увеличению инфляции. Ещё в марте 2022 года президент России В. Путин сделал заявление о скором повышении ПМ (прожиточного минимума) и МРОТ (минимального размера оплаты труда). Ожидается индексация пенсий и социальных выплат. О том, будет ли повышение пенсий в июне 2022 года, активно заговорили после 25 мая.

Состоится ли повышение пенсий в июне 2022 года

Согласно заявлению президента России Владимира Владимировича Путина, с 01 июня 2022 года внепланово проводится пенсионная индексация. Это было озвучено главой государства на собрании президиума Госсовета 25 мая 2022 года. Итак, повышение пенсий в июне 2022 года будет.

Глава Министерства Труда А. Котяков заверил, что пенсионные выплаты с учётом повышенной индексации пенсионеры начнут получать уже с третьего июня.

Кому стоит ожидать получения повышенной пенсии этим летом

10-процентная индексация пенсии коснётся некоторых категорий пенсионеров и тех, кто получает различные социальные пособия.

Повышение пенсии неработающим пенсионерам

Неработающим пенсионерам в РФ будет повышена пенсия в июне 2022 года.

Размер средней суммы страховой пенсии у пенсионера, который не работает, составляет в 2022 году 17 600 руб. Эти данные предоставлены министром труда – Антоном Котяковым. По завершении 10 % индексирования, размер средней суммы пенсионной выплаты, такого пенсионера будет составлять – 19 360 руб.

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Вы можете самостоятельно рассчитать сумму своей пенсии, увеличенной на 10%. Нужно сумму вашей пенсии до индексации умножить на 1,1. Тогда получите цифру, соответствующую сумме своей новой пенсии. Например, сумма до индексации пенсии у вас была 16 000 руб. Умножаете её на 1,1 и получаете проиндексированную сумму. То есть, 16 000 руб. Х 1,1 = 17 600 руб.

Сумма индексации уменьшает негативное влияние постоянно увеличивающихся цен. Показатель инфляции, зафиксированный в начале 2022 года, составлял 12 %. К концу года он, согласно прогнозу, достигнет 17,5%.

К категории неработающих пенсионеров относят и тех, кто уволился с работы не ранее февраля 2022 года. У них автоматически пересчитываются суммы пенсионных выплат с учётом всех индексаций. Заявление писать не нужно. С учётом перерасчёта пенсионер сможет получить выплату только по прошествии трёх месяцев с момента увольнения.

Повышение пенсии работающим пенсионерам

Будет ли повышение пенсии в июне 2022 года работающим пенсионерам? Это индексирование их не коснётся. Суммы пенсионных выплат у трудящихся пенсионеров не изменяются. Только после увольнения, по завершении трёх месяцев, они могут получить всё недополученное.

Трудящимся пенсионерам ежегодно полагаются небольшие суммы, как добавка к выплатам. На сумму влияет количество баллов, которые накоплены в предыдущем году. В 2022 году ежемесячная средняя сумма добавки равна 320 руб.

Сумма пенсионных выплат трудящихся пенсионеров на несколько тысяч менее, чем у тех, кто не работает. Такая разница возникла в результате отмены у трудящихся пенсионеров ежегодного индексирования с 2016 года. Эти невыплаченные суммы находятся как бы в замороженном виде до момента увольнения с работы.

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Повышение пенсии пенсионерам от 80 лет, инвалидам 1-й группы и лицам, содержащим иждивенцев инвалидов

Пенсионеры, достигшие 80 лет, могу получать увеличенные пенсионные выплаты с июня 2022 года. Этот вид доплаты по старости уже существует определённое время. Фиксированная сумма выплат по возрасту составляет на 2022 год – 6564,31 руб. Дополнительная сумма начисляется, когда пенсионер достигает 80 лет. Тогда эта сумма удваивается. И человек получает вдвое больше – 13 128,62 руб. Выплата увеличивается автоматически.

То же наблюдается при увеличении выплат у лиц с первой группой инвалидности, при появлении иждивенцев инвалидов или при увеличении их числа.

Итог

Государство понимает, что многие россияне оказались в довольно трудных финансовых обстоятельствах в связи с имеющейся экономической ситуацией. Поэтому Президент станы, Госдума делают работу, направленную на поддержание пенсионеров, бюджетников, военнослужащих, малоимущих семей, инвалидов и других категорий граждан. Июньская индексация пенсий, выплат, пособий сможет компенсировать скачок цен, произошедший в самом начале года. Это позволит стабилизировать финансовое состояние 35 млн неработающих граждан России.