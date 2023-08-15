Почему падает криптовалюта в цене сегодня

С приближением лета в СМИ стали появляться удивительные новости о стагнации валюты еврозоны и ее падении по отношению к доллару, наступлению криптозимы и резком похолодании на рынке в результате обрушения (значительного понижения) курса биткоина. Почему падает криптовалюта сегодня, отчего произошел обвал, были ли ранее прецеденты подобного? Какие перспективы ожидают крипторынок после того, что произошло в мае, восстановится ли цена начала 2022 года? На эти вопросы затрудняются ответить даже самые компетентные эксперты.

Предыстория событий

К началу второй декады мая на финансовых инфоресурсах появились сообщения об обвале рынка криптовалюты. Это весьма неожиданно, особенно после сообщений о том, что расти будут не только базовые, но и перспективные новые валюты, которым к концу года обещали уверенный рост и небывалую ранее стоимость. TerraUSD, один из самых популярных стейблкоинов, внезапно утратил обеспечение в долларах, а LUNA, которую называли его сестринской криптовалютой, упала в стоимости почти на 100%.

Рядовой обыватель имеет самое приблизительное представление о рынке криптовалют — ему представляется, что биткоин главенствует, а все остальные виртуальные деньги — малоперспективные направления, на которые не стоит обращать особого внимания. Однако топ-10 токенов в совокупности насчитывают большую сумму капитализации, чем широко известный основоположник мирового рынка криптовалют. В этой десятке еще недавно уверенно находилась южнокорейская LUNA с хорошим денежным обеспечением. Она обеспечивала стабильность TerraUSD алгоритмом обмена: одновременно деньги этого проекта можно было получать откровенными спекуляциями, сокращением количества стейблкоина при условии отклонения его курса от единицы по отношению к доллару.

После относительно стабильного положения на рынке криптовалют, произошли изменения, которых никто не предвидел:

TerraUSD с единицы по отношению к доллару упал более чем на 70% и стал стоить около 30 центов;

LUNA с некогда устойчивым курсом утратила около 97%;

капитализация проекта с 60 млрд долл. упала до 3 млрд.

До Квон, основатель этой системы из Южной Кореи, не может не только найти вразумительный ответ на вопрос, почему падает эта криптовалюта сегодня, но и предположить, что будет с ценой в 2022 году. Вся его команда, усиленно работая, не находит ответа. И это особенно удивительно, если учесть, что еще недавно эта монета была по уровню капитализации бронзовым призером мирового рынка. Никто не может гарантировать, что криптовалюта когда-нибудь сможет отыграть свои позиции.

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Минусовая стадия или эффект домино

Сходная ситуация наблюдалась на криптовалютном рынке в марте 2020, и причины резкого спада имели аналогичное происхождение. Инвесторы, которые вкладываются в токены, объявленные перспективными, теряют свои миллионы и миллиарды, исчезают со сцены ранее крупные и стабильные покупатели. Начинается паника, множество покупателей не то чтобы не стремятся приобретать валюту, а наоборот, начинают сбрасывать то, что у них имеется. Появление на рынке большого числа предложений приводит к развитию так называемого массового передоза — резкому росту предложений АВТС на торговых площадках.

И. Бецкой, финансовый аналитик: «Первый сценарий с катастрофическим падением, случившийся в 2020 году, имел под собой вполне реальную основу. Инвесторы посчитали, что биткоин в период пандемии — это слишком рисковый актив, и стали от него избавляться. В результате ВТС за несколько дней просел наполовину. Что спровоцировало инвесторов на столь массовый выход — неизвестно, несомненно только одно — атака на крупный и уверенный сегмент рынка криптовалют и в том, и в другом случае выглядит спланированной и намеренной. Есть версия, что сделано это было в пользу стейблкоина Tether, который сегодня поддерживают практически все криптобиржи мира».

Причины обвала

А. Трещев, сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, уверен, что падение LUNA и кризис TerraUSD — не причина, а триггер, спровоцировавший падение мирового рынка. Причины следует искать гораздо глубже:

Investing.com называет причиной коллапса совместные действия нескольких рыночных «китов», работавших по тщательно разыгранной и заранее подготовленной схеме. В этом же издании говорится, что у детища команды До Квона были обнаружены уязвимые сегменты, которые и были использованы как платформа для атаки. Слухи о том, что она планируется, распространялись намного раньше, чем произошел обвал. Г. Клумов, основатель платформы стабильных криптовалют, видит причину в изначальной нестабильности этой категории. Стейблкоин — не характеристика, а маркетинговый термин для привлечения инвесторов, на самом деле у них есть довольно значительные риски.

Можно найти несколько вариантов вразумительного объяснения, почему сегодня падает криптовалюта, отчего изменилась цена в 2022 году, тем более что, если затронут один сегмент и произошло такое значительное обрушение, процесс неизбежно отразится и на остальных. Издание Coinbase уверено, что потеря биткоином 1/5 еще недавно высокой стоимости тоже связана с оттоком средств, обилием предложений от напуганных инвесторов. В зоне риска находятся алгоритмические стейблкоины, которые не имеют конкретного обеспечения активами. По этой причине они могут утратить привязку к доллару.

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Перспективы криптовалютного рынка

Мир поделился на пессимистов и оптимистов. Первая категория ссылается на историю роста криптовалюты, которой уже более 10 лет, и все это время, с периодическими падениями, она показывает положительную динамику. В 2022 году тоже есть предпосылки для паники, как и в 2020, только в этот раз причиной послужили другие события.

Эксперты уверены, что цена биткоина неминуемо приблизится к отметке в 100 тыс. долларов, расходятся только в сроках, когда произойдет это событие. Одни уверены, что к концу нынешнего года, другие — через пять лет, не ранее. Скептики же считают, что уже к концу 2022 он упадет до 10 тыс. долларов.

Биткоин-инвестор А. Балина и вовсе убежден, что цена достигнет 150 000 долларов, но не знает точной даты этого события.

Итоги

Рынок криптовалюты во многом схож с обычным фондовым рынком и подвержен колебаниям на фоне важных мировых событий. Ситуацию 2022 года называют аналогичной происходившему в 2020. Причины происходящего указываются разные, не исключена спланированная атака китов на стабильный токен.

Есть мнение, что стейблкоины подвержены рискам и неустойчивы из-за привязки к доллару. Некоторые эксперты прогнозируют рост биткоина до высоких показателей, но не знают точных сроков.