Девальвация рубля — что это такое простыми словами

По наблюдениям экспертов, за последние полтора месяца россияне стали меньше опасаться потерять свои сбережения. Если девальвация рубля и происходит, то настолько незаметно, что финансисты перестали делать громкие заявления. Попробуем объяснить простыми словами последствия решений заграничных политиков для жизни большинства обычных граждан.

Что такое девальвация рубля

Население устало бояться ускорения инфляции, резкого повышения курса валют, увеличения ставки Центробанка. Казалось бы, эти процессы в основном касаются тех, кто берет ипотеку, у кого есть сбережения, кому интересны кредиты. Но не знать о событиях в экономике может только тот, кто не смотрит новости, не заглядывает в интернет.

В СМИ и цифровых источниках постоянно появляется информация о финансовых процессах, которые так или иначе влияют на обывателей. Термины «дефолт», «девальвация», «обвал рубля», «деноминация» периодически будоражат слух. Абсолютно для всех реальным отражением политических решений было отсутствие товаров на полках магазинов.

Сейчас экономическая ситуация стабилизировалась. Граждане стали надеяться на лучшее. Курс доллара снизился настолько, что вернулась надежда на его стоимость в 50 руб. за единицу. Так стоит ли бояться девальвации, что это такое и может ли этот процесс причинить неприятности обычным гражданам?

Пример 1. Предприниматель приобретает товары на 1000 долларов, чтобы заполнить торговую точку, заплатив 75 тыс. руб. Спустя месяц ему придется выложить 150 тыс. руб., чтобы закупить этот же ассортимент. Это значит, что происходит девальвация рубля. Покупательная способность отечественной валюты снизилась по отношению к мировой с твердым курсом, которой считается доллар.

Пример 2. Семья собирается летом отдохнуть в Турции или Египте. Необходимо обменять доллары или евро по курсу. Если придется заплатить больше рублей, чем было в прошлом году, значит, происходит девальвация.

Можно сделать вывод, что девальвация рубля — это экономический процесс, когда покупательная способность и курс евро или доллара остаются стабильными, а отечественной валюты — снижаются. Если курсы иностранных валют периодически растут по отношению к стоимости рубля, значит происходит его девальвация.

Если российская экономика будет стабильной, девальвацию рубля можно будет заметить только на значительном промежутке времени.

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Виды экономического процесса

Девальвация рубля может происходить по отношению ко всем твердым мировым валютам или в отдельности к какой-либо. Высокий уровень инфляции, резкий рост цен вызывает неконтролируемый процесс. Чтобы лучше разобраться, что такое девальвация рубля простыми словами, стоит ознакомиться с ее видами. Характеристика процесса в таблице:

Вид девальвации Особенности Открытая Власти официально объявляют о снижения курса национальной валюты. Скрытая Процесс обесценивания длительный. Уменьшение стоимости происходит постепенно. Контролируемая Государство держит процесс под контролем. Неконтролируемая Меры, принимаемые правительством, не влекут положительного эффекта. Банки и власти не контролируют ситуацию.

Падение курса отечественной валюты может быть вызвано разными процессами. Вследствие снижения стоимости сырья уменьшается ВВП. Бизнесмены в периоды кризисов активно выводят средства за границу. Снижение доходов населения влияет на банковскую активность. Падает импорт, следовательно, повышается курс иностранных валют. Девальвацию провоцируют различные факторы, чаще всего политические.

Исторические примеры девальвации

Несколько раз за последние десятилетия стоимость рубля снижалась до минимума. Первый раз скрытая девальвация стала итогом денежной реформы. Это произошло в 1897 году. Следующими датами были:

1961 год. Результатом обмена старых купюр на новые стало обесценивание денег.

1998 год. Общий кризис и дефолт повлекли за собой невозможность выполнения взятых обязательств. Курс рубля резко понизился.

2008 год. Правительство своим решением укрепило курс отечественной валюты. Так удалось привлечь приток иностранного капитала.

2014 год. Политические решения повлекли за собой санкции со стороны иностранных государств. Это запустило в стране процесс экономической стагнации. Курс рубля снизился.

К 2016 году процесс девальвации сохранялся. Он характеризовался продолжающимся обесцениванием отечественных денег. К затянувшемуся процессу влекли санкционные меры других стран по отношению к России, разрыв экономических отношений, снижение цен на энергоносители.

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Как избежать последствий девальвации

Во время резкого падения курса рубля опытные аналитики советуют не суетиться, не делать поспешных и опрометчивых поступков. Через некоторое время ситуация стабилизируется. Меры государственной поддержки помогут бизнесу и финансовому сектору выйти из кризиса.

Строительным и торговым организациям, зависящим от импортных составляющих, придется переориентироваться на товары отечественных производителей или начать закупать материалы из дружественных стран, где рубль ценится. Населению рекомендуется снизить расходы на товары не повседневного спроса.

Сохранить сбережения от обесценивания можно, если инвестировать в несколько направлений. Хотя желание вкладывать сбережения в иностранные валюты немного угасло, от привычки «делать запасы» на крайний случай трудно избавиться. Банки предлагают вклады под выгодные проценты. Недвижимость упала в цене и стала перспективной для инвестиций. О вложениях в криптовалюту не говорит только ленивый.

Некоторые эксперты высказывают мнение, что доллар не будет оставаться на таком низком уровне, к осени его стоимость снова поднимется. Но пока нет причин для беспокойства. Курс рубля стабилен, а значит, девальвация, пусть и на время, отступила.

Для отечественного бизнеса последствия девальвации хороши тем, что начинает усиленно развиваться местное производство. Из-за отсутствия импортных товаров возрастает спрос на российские. Экспортные операции происходят по измененной схеме, что возвращает доверие населения к банковским структурам.

По опросу, проведенному среди жителей крупных городов, имеющих стабильный доход, Россия сейчас в выгодной позиции. В стране имеются абсолютно все ресурсы и ценности для качественной и активной жизни. Курс рубля стабилен, и задумываться, будет ли девальвация в 2022 году снова, совершенно ни к чему. Стоит помнить, что история развивается по спирали, а экономика циклична. После любого падения обязательно будет подъем. После кризиса придет расцвет.

Итоги

Снижение курса рубля по отношению к твердым валютам может быть вызвано разными процессами. Государство может контролировать темпы девальвации, влиять на ее развитие разными методами. При желании избежать последствий уменьшения стоимости отечественных денег всегда имеются пути, чтобы сохранить сбережения.