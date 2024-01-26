Звание "Ветеран труда" в 2024 году: можно ли получить без наград?

За особые успехи в различных сферах деятельности россияне могут быть награждены различными знаками отличия и званиями. Такие награды предусматривают особые льготы и привилегии, которые могут частично компенсировать вклад граждан в развитие страны. Kleo.ru предлагает узнать, как получить звание «Ветеран труда» и какие изменения ожидаются в 2024 году.

Изменения в законодательстве в 2024 году

В 2024 году вступит в силу ряд правок в законах и нормативно-правовых актах, которые затронут и звание «Ветеран труда». Среди уже известных изменений нужно учитывать следующие:

Запуск ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» . В данную систему будет вноситься информация обо всех получателях льгот, к которым также относятся и обладатели звания «Ветеран труда». Граждан, которые имеют право на получение привилегий, будут информировать о том, чем они могут воспользоваться. Запуск ГИС запланирован на 1 июля 2024 года.

. В данную систему будет вноситься информация обо всех получателях льгот, к которым также относятся и обладатели звания «Ветеран труда». Граждан, которые имеют право на получение привилегий, будут информировать о том, чем они могут воспользоваться. Запуск ГИС запланирован на 1 июля 2024 года. СФР начнет передавать сведения о ветеранах труда в ФНС . С начала 2024 года вступают в силу изменения в Налоговом кодексе. Список категорий, о которых отчитывался Соцфонд, дополнится и ветеранами труда. После обновления данных к обладателям данного звания будут применяться налоговые льготы автоматически. По утверждениям ФНС, это должно значительно упростить жизнь граждан и исключить имеющиеся разногласия.

. С начала 2024 года вступают в силу изменения в Налоговом кодексе. Список категорий, о которых отчитывался Соцфонд, дополнится и ветеранами труда. После обновления данных к обладателям данного звания будут применяться налоговые льготы автоматически. По утверждениям ФНС, это должно значительно упростить жизнь граждан и исключить имеющиеся разногласия. Пересмотр размера компенсации за услуги ЖКХ. Очередное повышение стоимости запланировано на июль 2024 года. В среднем ожидается увеличение платежей на 10%. Чтобы исключить переплату льготникам, соответствующие службы должны сделать пересчет компенсации заранее.

В канун Нового года-2024 некоторые депутаты выступили с инициативой об упрощении получения звания «Ветеран труда» федерального уровня. Законодатели предложили ограничить условия лишь трудовым стажем, исключив обязательное наличие наград. Возможно, в 2024 году в этом отношении тоже будут сдвиги. Однако не стоит сильно на это рассчитывать. Клео.ру напоминает, что такие предложения неоднократно вносились на протяжении, как минимум, последних 10 лет, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.





Как получить звание «Ветеран труда» без наград

В настоящее время существует два вида звания «Ветеран труда» – федеральное и региональное. В первом случае льготы и привилегии действуют на всей территории России, а во втором – лишь в том регионе, где оно было выдано.

Правила получения федерального звания регулируется ФЗ №5 от 12.01.1995 «О ветеранах». Согласно ст. 7, ветеранами труда являются граждане, имеющие ордена, медали и почетные звания СССР или РФ, грамоты и благодарности Президента РФ. При этом имеются и четкие требования по трудовому стажу – более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Лица, не имеющие государственных и ведомственных наград, тоже могут получить звание «Ветеран труда», если они начали трудиться в несовершеннолетнем возрасте в период ВОВ и имеют внушительный трудовой стаж: более 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Почетное звание можно получить и на региональном уровне. Следует помнить, что оно будет действовать только в той области или республике, где было оформлено. В некоторых регионах можно получить звание ветерана труда без наград, достаточно лишь стажа. В зависимости от места проживания могут меняться и условия, и порядок оформления, и перечень льгот.

В Курской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях, Краснодарском крае, Республике Марий Эл требуется более 45 лет трудового стажа для мужчин и 40 для женщин. При этом не менее половины этого срока должны быть отработаны на территории региона.

В Мурманской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Сахалинской, Тамбовской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Якутия, Ненецком АО, Пермском крае минимальным трудовым стажем считается 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. В зависимости от места проживания, требуется от половины до полного отработанного срока в регионе.

При трудовом стаже 43 года для мужчин и 38 лет для женщин званием «Ветеран труда» награждают в Тверской и Оренбургской областях, а также в Республике Чувашии. При оформлении следует помнить, что больше половины данного срока должны пройти на территории этих регионов.

В Республике Карелия ветеранами труда могут стать россияне с трудовым стажем более 35 и 30 лет для мужчин и женщин соответственно.

Наименьшие требования по длительности труда в регионе предъявляются в Ямало-Ненецком АО: от 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Для получения почетного звания необходимо обратиться в территориальный орган социальной защиты с соответствующим заявлением и пакетом документов. В некоторых регионах можно воспользоваться услугами МФЦ или направить информацию через Госуслуги.





Документы для получения "Ветерана труда"

Порядок оформления и перечень документов на получение звания «Ветеран труда» в 2024 году остается неизменным. Гражданину необходимо подготовить такие документы:

заявление на получение звания «Ветеран труда»;

паспорт гражданина РФ;

фото 3х4;

пенсионное удостоверение;

при необходимости – документы, подтверждающие наличие наград (памятные знаки без указов и распоряжений на их присвоение не подходят);

при необходимости – документы, подтверждающие работу в несовершеннолетнем возрасте в годы ВОВ;

для подтверждения стажа – трудовую книжку (нотариально заверенную копию или оригинал).

На рассмотрение заявления отводится до 30 дней. В течение этого периода профильные службы должны принять решение: одобрить просьбу заявителя или дать мотивированный отказ.

В регионах могут действовать другие правила и требования. Следует заранее уточнить в местном Соцфонде, как получить региональное звание "Ветеран труда" в 2024 году и что для этого потребуется.





Льготы ветеранам труда

Федеральными законами предусмотрены такие льготы ветеранам труда:

пенсия, пособия и регулярные выплаты;

жилье;

компенсация трат на коммунальные услуги и обслуживание жилья;

бесплатное протезирование и другая медицинская помощь.

Каждый регион самостоятельно решает, в какой форме и размере представляются эти льготы. Помимо основной части, в некоторых областях и республиках существует дополнительная поддержка. Например, в Москве, наряду со льготами, предусмотренными законом, ветеранам положены бесплатные путевки в санатории и неограниченный проезд в общественном транспорте.





Подведем итог

Способы, как получить звание "Ветеран труда", остались без изменений в 2024 году. Как и прежде, обладателями льгот могут стать граждане с государственными наградами или начавшие свою трудовую деятельность в военные годы.