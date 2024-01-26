Звание "Ветеран труда" в 2024 году: можно ли получить без наград?

За особые успехи в различных сферах деятельности россияне могут быть награждены различными знаками отличия и званиями. Такие награды предусматривают особые льготы и привилегии, которые могут частично компенсировать вклад граждан в развитие страны. Kleo.ru предлагает узнать, как получить звание «Ветеран труда» и какие изменения ожидаются в 2024 году.
Изменения в законодательстве в 2024 году
В 2024 году вступит в силу ряд правок в законах и нормативно-правовых актах, которые затронут и звание «Ветеран труда». Среди уже известных изменений нужно учитывать следующие:
- Запуск ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». В данную систему будет вноситься информация обо всех получателях льгот, к которым также относятся и обладатели звания «Ветеран труда». Граждан, которые имеют право на получение привилегий, будут информировать о том, чем они могут воспользоваться. Запуск ГИС запланирован на 1 июля 2024 года.
- СФР начнет передавать сведения о ветеранах труда в ФНС. С начала 2024 года вступают в силу изменения в Налоговом кодексе. Список категорий, о которых отчитывался Соцфонд, дополнится и ветеранами труда. После обновления данных к обладателям данного звания будут применяться налоговые льготы автоматически. По утверждениям ФНС, это должно значительно упростить жизнь граждан и исключить имеющиеся разногласия.
- Пересмотр размера компенсации за услуги ЖКХ. Очередное повышение стоимости запланировано на июль 2024 года. В среднем ожидается увеличение платежей на 10%. Чтобы исключить переплату льготникам, соответствующие службы должны сделать пересчет компенсации заранее.
В канун Нового года-2024 некоторые депутаты выступили с инициативой об упрощении получения звания «Ветеран труда» федерального уровня. Законодатели предложили ограничить условия лишь трудовым стажем, исключив обязательное наличие наград. Возможно, в 2024 году в этом отношении тоже будут сдвиги. Однако не стоит сильно на это рассчитывать. Клео.ру напоминает, что такие предложения неоднократно вносились на протяжении, как минимум, последних 10 лет, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
Как получить звание «Ветеран труда» без наград
В настоящее время существует два вида звания «Ветеран труда» – федеральное и региональное. В первом случае льготы и привилегии действуют на всей территории России, а во втором – лишь в том регионе, где оно было выдано.
Правила получения федерального звания регулируется ФЗ №5 от 12.01.1995 «О ветеранах». Согласно ст. 7, ветеранами труда являются граждане, имеющие ордена, медали и почетные звания СССР или РФ, грамоты и благодарности Президента РФ. При этом имеются и четкие требования по трудовому стажу – более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Лица, не имеющие государственных и ведомственных наград, тоже могут получить звание «Ветеран труда», если они начали трудиться в несовершеннолетнем возрасте в период ВОВ и имеют внушительный трудовой стаж: более 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Почетное звание можно получить и на региональном уровне. Следует помнить, что оно будет действовать только в той области или республике, где было оформлено. В некоторых регионах можно получить звание ветерана труда без наград, достаточно лишь стажа. В зависимости от места проживания могут меняться и условия, и порядок оформления, и перечень льгот.
- В Курской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях, Краснодарском крае, Республике Марий Эл требуется более 45 лет трудового стажа для мужчин и 40 для женщин. При этом не менее половины этого срока должны быть отработаны на территории региона.
- В Мурманской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Сахалинской, Тамбовской областях, Республиках Башкортостан, Калмыкия, Якутия, Ненецком АО, Пермском крае минимальным трудовым стажем считается 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. В зависимости от места проживания, требуется от половины до полного отработанного срока в регионе.
- При трудовом стаже 43 года для мужчин и 38 лет для женщин званием «Ветеран труда» награждают в Тверской и Оренбургской областях, а также в Республике Чувашии. При оформлении следует помнить, что больше половины данного срока должны пройти на территории этих регионов.
- В Республике Карелия ветеранами труда могут стать россияне с трудовым стажем более 35 и 30 лет для мужчин и женщин соответственно.
- Наименьшие требования по длительности труда в регионе предъявляются в Ямало-Ненецком АО: от 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.
Для получения почетного звания необходимо обратиться в территориальный орган социальной защиты с соответствующим заявлением и пакетом документов. В некоторых регионах можно воспользоваться услугами МФЦ или направить информацию через Госуслуги.
Документы для получения "Ветерана труда"
Порядок оформления и перечень документов на получение звания «Ветеран труда» в 2024 году остается неизменным. Гражданину необходимо подготовить такие документы:
- заявление на получение звания «Ветеран труда»;
- паспорт гражданина РФ;
- фото 3х4;
- пенсионное удостоверение;
- при необходимости – документы, подтверждающие наличие наград (памятные знаки без указов и распоряжений на их присвоение не подходят);
- при необходимости – документы, подтверждающие работу в несовершеннолетнем возрасте в годы ВОВ;
- для подтверждения стажа – трудовую книжку (нотариально заверенную копию или оригинал).
На рассмотрение заявления отводится до 30 дней. В течение этого периода профильные службы должны принять решение: одобрить просьбу заявителя или дать мотивированный отказ.
В регионах могут действовать другие правила и требования. Следует заранее уточнить в местном Соцфонде, как получить региональное звание "Ветеран труда" в 2024 году и что для этого потребуется.
Льготы ветеранам труда
Федеральными законами предусмотрены такие льготы ветеранам труда:
- пенсия, пособия и регулярные выплаты;
- жилье;
- компенсация трат на коммунальные услуги и обслуживание жилья;
- бесплатное протезирование и другая медицинская помощь.
Каждый регион самостоятельно решает, в какой форме и размере представляются эти льготы. Помимо основной части, в некоторых областях и республиках существует дополнительная поддержка. Например, в Москве, наряду со льготами, предусмотренными законом, ветеранам положены бесплатные путевки в санатории и неограниченный проезд в общественном транспорте.
Подведем итог
Способы, как получить звание "Ветеран труда", остались без изменений в 2024 году. Как и прежде, обладателями льгот могут стать граждане с государственными наградами или начавшие свою трудовую деятельность в военные годы.