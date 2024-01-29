Российское законодательство не стоит на месте и меняется вместе с современными реалиями. Kleo.ru предлагает узнать, что ожидает пенсионеров в 2024 году и какие изменения в законах могут повлиять на их благополучие.

Какие изменения ожидают пенсионеров в 2024 году

С приходом нового года вступают в силу поправки в законах и нормативно-правовых актах. Эти новшества затронут и пенсионное законодательство, а основная часть станет актуальной уже в январе 2024 года. Изменения затронут и размеры пенсий, и условия получения выплат. Предлагаем узнать подробнее о главных нововведениях этого года.

Индексация пенсий

В 2024 году пенсионные выплаты будут проиндексированы на размер инфляции – на 7,5%. В январе пересчету подвергнутся страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Согласно информации Социального фонда РФ, индексация затронет 27 млн получателей. Размер доплат составит в среднем около 1600 рублей в месяц, а средняя страховая пенсия увеличится до 23,5 тысячи рублей.

В результате увеличения пенсионного коэффициента возрастут и будущие пенсии работающих россиян. Размер одного балла повысится до 133 рублей и 5 копеек, а фиксированные выплаты достигнут 8 135 рублей.

Индексация пенсий по социальной системе произойдет в апреле 2024 года на такой же процент – 7,5%. Для пенсионеров, которые продолжают работать, пересчет пенсии ожидается в августе. Размер выплат будет определяться индивидуально. В процессе будет учитываться количество баллов, которые успел накопить гражданин.

Военные пенсии традиционно пересчитают в октябре. Новые выплаты в 2024 году будут больше на 4,5%.

Повышение пенсионного возраста

По состоянию на 2024 год в России продолжается пенсионная реформа, главным элементом которой является повышение возраста выхода на пенсию. Теперь он составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Таким образом, рассчитывать на получение выплат могут граждане и гражданки, родившиеся не позднее 1961 и 1966 годов соответственно. Следующее повышение возраста состоится в 2026 году.

Одновременно с этим увеличиваются и требования для получения страховой пенсии. Россиянам необходимо накопить не менее 15 лет трудового стажа, а пенсионный коэффициент должен быть не менее 28,2 балла.





Отмена комиссии за оплату коммунальных услуг

В декабре 2023 года Госдума приняла закон, запрещающий финансовым организациям взимать комиссию за коммунальные услуги с некоторых граждан. К ним относятся пенсионеры, инвалиды, малоимущие, ветераны боевых действий и другие социально незащищенные категории населения.

По мнению законодателей, такие меры снизят финансовую нагрузку и обеспечат социальную защиту.

Расширение списка услуг в проактивном формате

Данный формат предполагает, что россиянам не придется самостоятельно ходить по различным инстанциям, подавать заявления и стоять в очередях. Выплаты будут назначаться автоматически на основании тех данных, которые имеются в государственных учреждениях.

В январе 2024 года в беззаявительном порядке будут назначаться пенсии по потере кормильца. На оформление и внесение данных Социальному фонду отводится до 5 рабочих дней с момента поступления информации из отделений ЗАГС.

Также с начала года в проактивном формате будет происходить оформление доплат к страховой пенсии за время работы в северных регионах. На принятие решения территориальным органам отводится до 3 рабочих дней, а о своем решении граждан уведомят через портал «Госуслуги» и в личном кабинете на сайте Социального фонда.

С января 2024 года начнет работать ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Будучи частью данной системы, будет запущен Федеральный реестр нуждающихся, в который попадут и некоторые категории пенсионеров. Такие нововведения позволят более адресно помогать людям, которым требуется социальная поддержка.





Порядок расчета пенсий в 2024 году

Российская пенсионная система включает несколько выплат, которые положены разным категориям граждан:

Страховая . Данные выплаты назначаются по старости, инвалидности или потере кормильца. Размер пенсии зависит от количества накопленных пенсионных баллов и трудового стажа.

. Данные выплаты назначаются по старости, инвалидности или потере кормильца. Размер пенсии зависит от количества накопленных пенсионных баллов и трудового стажа. Накопительная . Состоит из взносов, которые отчисляет работодатель. В настоящее время действует мораторий на пополнение, но сами получатели выплат могут вносить средства добровольно, в том числе и за счет материнского капитала.

. Состоит из взносов, которые отчисляет работодатель. В настоящее время действует мораторий на пополнение, но сами получатели выплат могут вносить средства добровольно, в том числе и за счет материнского капитала. Социальная . Выплачивается гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию. Например, детям с инвалидностью с рождения и нетрудоспособным лицам, не имеющим никакого трудового стажа.

. Выплачивается гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию. Например, детям с инвалидностью с рождения и нетрудоспособным лицам, не имеющим никакого трудового стажа. Государственная. Данные пенсионные выплаты положены особым категориям граждан. Например, федеральным госслужащим, военнослужащим, космонавтам, участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и жертвам радиационных и техногенных катастроф.

Получить страховую пенсию можно при достижении определенного возраста, набрав при этом достаточное количество стажа работы и пенсионный коэффициент. Размер выплат зависит от количества баллов, которые успел набрать пенсионер за время своей трудовой деятельности. Он определяется по следующей формуле:





При назначении страховых пенсионных выплат по инвалидности действуют схожие правила, но размер фиксированной части зависит от группы. Ранее Клео.ру писал о том, какими будут пенсии по инвалидности в 2024 году. Рекомендуем ознакомиться с этим материалом для понимания изменений.

Накопительные пенсионные выплаты формировались из взносов работодателя. Законом предусмотрены отчисления в размере 22% от зарплаты работника: 16% шли на страховую часть, а 6% – на накопительную. В настоящее время данные выплаты ограничены мораторием, который продлен до 2025 года. Взносы работодателя переводятся на страховую часть в полном объеме. Однако граждане вправе пополнять накопительную часть самостоятельно. Например, внося добровольные взносы или материнским капиталом.

Социальная пенсия выплачивается гражданам, которые по различным причинам не смогли набрать достаточное количество трудового стажа или пенсионных баллов. В зависимости от категорий граждан и причин, размер таких выплат может отличаться, но должен быть не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Возраст получения соцпенсии по старости на 5 лет больше страховой – в 2024 году 68 лет для мужчин и 63 года для женщин.





Подведем итог

В 2024 году пенсионеров ожидает несколько серьезных законодательных изменений, что может существенно отразиться на материальном положении. Но нововведения затронут не только финансовую часть, но и порядок оформления и выхода на пенсию.