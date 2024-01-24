Материнский капитал в 2024 году: все, что нужно знать

Ежегодно государственные программы поддержки граждан пересматриваются и корректируются на процент официальной инфляции. Такие изменения позволяют поддерживать актуальность и ценность выплат. Kleo.ru предлагает узнать, какая сумма материнского капитала будет в 2024 году и какие произойдут изменения в порядке оформления субсидии.

Размер материнского капитала в 2024 году

Материнским капиталом является государственная программа поддержки семей, действующая в России с 2007 года. Изначально она предусматривалась для поддержки родителей двух, трех и более детей, но с 2020 года выдается и на первого ребенка.

Данная субсидия индексируется ежегодно 1 февраля. В 2024 году в этом отношении изменений не произойдет. Выплаты будут увеличены на 7,5% от суммы средств, оставшихся на сертификате.

В 2023 году размер материнского капитала был утвержден:

586 946 рублей и 72 копейки – для семей, в которых с 2020 года был рожден или усыновлен один ребенок;

586 946 рублей и 72 копейки – для семей с двумя и более детьми, рожденными или усыновленными в период с 2007 по 2019 годы;

775 628 рублей и 25 копеек – для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок после января 2020 года.

После индексации 1 февраля 2024 года эти выплаты будут увеличены на 7,5% и составят почти 631 рубль и 833,8 тысячи рублей соответственно. Если родители до этого оформляли сертификат на первого малыша, то за второго в 2024 году получат разницу – около 203 тысяч рублей.

Клео.ру напоминает, что индексируется оставшаяся сумма на сертификате. Если семья ранее не пользовалась деньгами, то получит полную прибавку. В случаях частичного использования средств размер доплат будет меньше в абсолютном выражении. Например, если на счете оставалось 100 000 рублей, то доплата составит 7 500. Если сертификат израсходован полностью, то и индексировать будет нечего.





Условия получения материнского капитала

Материнский капитал является государственной поддержкой семей и полностью регулируется российскими законами. Согласно действующему законодательству, право на получение маткапитала имеют:

женщины, родившие второго, третьего и последующих детей не ранее января 2007 года;

мужчины, являющиеся усыновителями двух и более детей, если решение на усыновление второго, третьего и последующих детей вступило в силу не ранее января 2007 года;

женщины, родившие первого ребенка с начала 2020 года;

мужчины, усыновившие первого ребенка с начала 2020 года;

отцы детей, если в отношении матери прекращено право на получение материнского капитала (например, в случае смерти или лишения родительских прав);

несовершеннолетние дети до достижения 23-летнего возраста, в случае лишения родителей прав на получение маткапитала.

На что можно использовать

Сертификатом на материнский капитал нельзя распоряжаться по собственному усмотрению. Перечень того, на что можно потратить деньги, органичен такими пунктами:

в качестве ежемесячной выплаты при низком уровне дохода (меньше двукратной величины прожиточного минимума);

на улучшение жилищных условий (строительство нового жилья, покупку или ипотеку);

на образование ребенка;

на увеличение накопительной пенсии матери;

на приобретение товаров и услуг для ребенка с инвалидностью.

При неправомерном использовании материнского капитала возможны санкции в отношении нарушителей, включая отмену права на эти средства и компенсацию нанесенного ущерба.





Как оформить сертификат

Начиная с 15 апреля 2020 года, материнский капитал оформляется автоматически после внесения информации о рождении детей в реестр ЗАГС. Соответствующее уведомление и дополнительная информация о сертификате будут доступны родителям в личном кабинете на Госуслугах.

Если ребенок родился до 2020 года или данные не отображаются в системе, необходимо собрать и предоставить в территориальное отделение Социального фонда следующие документы:

Паспорт заявителя.

Свидетельство о рождении детей.

СНИЛС ребенка.

Для опекунов – документ, подтверждающий опеку.

Документы, которые подтверждают особые обстоятельства. Например, правомерность получения материнского капитала отцом или усыновителем.

Пакет документов можно передать специалистам Соцфонда лично или же направить заявление в электронном виде на портале «Госуслуги». Срок рассмотрения заявления – до 5 рабочих дней. После этого СФР уведомит о принятом решении – оформить материнский капитал или отказать в выплате.





Подведем итог

Сумма материнского капитала изменится в 2024 году с 1 февраля. Новый размер субсидии увеличится на процент официальной инфляции – 7,5%. Изменений в условиях и порядке оформления не будет.