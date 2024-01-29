Какие декретные выплаты полагаются молодым мамам в 2024 году

Для поддержки молодых семей государством предусмотрены различные программы поддержки. Одной из них является пособие по беременности и родам. Социальные программы ежегодно индексируются и меняются, чтобы соответствовать современным потребностям. Kleo.ru предлагает узнать, какие произойдут изменения в декретных выплатах в 2024 году и сколько денег теперь будут получать молодые мамы.

Изменения в декретных выплатах в 2024 году

Декретными выплатами называется пособие по беременности и родам. Они компенсируют время, которое молодые мамы проводят в декретном отпуске перед и после родов, а также при усыновлении ребенка до 3 месяцев.

Главные изменения в 2024 году коснутся размера выплат – существенно возрастет максимальный порог пособия, а минимальный уровень поднимут в соответствии с новым значением МРОТ. Изменений в порядке и правилах оформления пособия, сроках подачи информации и необходимых документах в 2024 году не будет.

Сумма декретных выплат в 2024 году

Размер пособия по беременности и родам устанавливается в зависимости от трудового стажа и размера заработной платы. Так как зарплаты у каждой молодой мамы отличаются, то и сумма выплат определяется в индивидуальном порядке.

Для работающих женщин выплаты производятся в размере 100% от среднего заработка на основе информации за предыдущие 2 года. Если трудовой стаж составляет менее 6 месяцев, выплаты не могут превышать установленный размер МРОТ – 19 242 рубля.

В таблице ниже показаны минимальные и максимальные размеры декретных выплат в 2024 году при разной продолжительности декретного отпуска.





Неработающим женщинам декрет в 2024 году не оплачивается. Исключением являются ситуации, когда сотрудница была уволена при ликвидации предприятия и встала на учет в центре занятости в качестве безработной. В таких случаях пособие выплачивают местные органы соцзащиты. Размер таких выплат в 2023 году составлял почти 860 рублей. В 2024 году это пособие должны индексировать на процент официальной инфляции – 7,5%.

Рассчитывать на компенсацию времени, проведенного в декрете в 2024 году, могут также студентки и военнослужащие по контракту. В этих случаях размер декретных выплат будут определять по сумме стипендии и денежному довольствию соответственно.

Клео.ру напоминает, что пособие по беременности и родам является компенсацией времени, в течение которого женщина находилась в декретном отпуске. Если же молодая мама не воспользовалась этим правом, продолжила трудиться и получать заработную плату, то выплаты ей не положены. В случае, когда отпуск был использован частично, учитывается фактическое время, проведенное в декрете.





Как оформить декретные выплаты

Порядок оформления пособия по беременности и родам остается неизменным в 2024 году:

Перед началом декретного отпуска женщине необходимо обратиться в женскую консультацию, в которой она стоит на учете, и оформить листок нетрудоспособности. Его оформит врач, который наблюдает беременную женщину. Информация автоматически поступит в электронном виде в Соцфонд и работодателю.

Будущей маме необходимо на рабочем месте написать заявление на декретный отпуск. В случае необходимости заменить расчетный период для определения дохода следует написать соответствующее заявление.

После получения всей информации бухгалтерия подготовит приказ о представлении отпуска на весь период, который был указан в заявлении. Нужно внимательно изучить его и поставить подпись об ознакомлении.

Получив данные, Социальный фонд начнет начислять пособие. Для внесения информации СФР отводится 10 календарных дней.

Неработающим молодым мамам (если их уволили в течение года из-за ликвидации организации) придется взаимодействовать с Социальным фондом самостоятельно. Женщинам нужно обратиться в территориальное отделение по месту регистрации и подать заявление на выплату пособия по беременности и родам. Сделать это необходимо не позднее 6 месяцев с момента окончания декретного отпуска.

Если СФР имеет необходимые документы, то одного заявления будет достаточно. В случае отсутствия некоторых сведений молодые мамы могут подтвердить право на получение декретных выплат, предоставив такие документы:

Листок нетрудоспособности (выдается врачом женской консультации, в которой будущая мама стояла на учете).

Справка о признании безработной (выдает центр занятости, где женщина стоит на учете).

Сведения о рождении ребенка (выдает Налоговая служба).

При необходимости – решение об усыновлении ребенка.

Студентки и военнослужащие-контрактницы обращаются за получением пособия по месту учебы и в военную часть соответственно.

Не имеют права на получение декретных выплат в 2024 году граждане РФ:

дети которых находятся на обеспечении государства;

лишенные родительских прав;

выехавшие за пределы России на ПМЖ.





Какие еще детские выплаты положены в 2024 году

Кроме пособия по беременности, для молодых родителей предусмотрено еще несколько программ государственной социальной поддержки.

Пособие при рождении ребенка

Это единовременная выплата, которая предоставляется одному из родителей. При рождении 2 и более детей пособие предоставляется на каждого ребенка.

В 2024 году размер выплат после индексации составит 24 604,30 рубля. Для работников Крайнего Севера предусмотрены доплаты за условия.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

После декрета молодая мама может оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. При этом в течение полутора лет родители получают право на пособие. За выплатами по уходу за ребенком может обратиться не только мать, но и отец, родственники или опекуны.

Размер пособия в 2024 году по общим правилам составляет 40% от среднего заработка заявителя, но в рамках установленных граничных значений. В 2024 году они будут проиндексированы и составят:

минимальная выплата – 8591,47 руб.

максимальная выплата – 49123,12 руб.





Единое пособие

Данная программа государственной поддержки объединяет в себе несколько разных субсидий, которые существовали до 2023 года. Например, пособие на ребенка от 3 до 8 лет, детские выплаты от 8 до 17 лет, помощь женщинам при постановке на учет на ранних сроках.

Универсальное пособие изменило не только размеры выплат, но и порядок их получения. Теперь рассчитывать на дополнительную финансовую помощь могут молодые семьи с низким доходом. Более подробно об условиях и оформлении пособия можно узнать в нашей статье на эту тему.

Материнский капитал

Право на получение материнского капитала имеют семьи, в которых с 2007 года родился второй ребенок после 2007 года или первый ребенок после 2020 года. После индексации в 2024 году маткапитал увеличится до 630 тысяч рублей.

Ранее Клео.ру писал о том, как изменится материнский капитал в 2024 году. Рекомендуем ознакомиться с этим материалом.

Следует отметить, что воспользоваться сертификатом на материнский капитал можно только после достижения ребенком трехлетнего возраста. Исключением являются случаи, когда средства расходуются на оплату первоначального взноса по ипотеке или для поддержки семей с низким доходом.





Подведем итог

Каждой будущей маме следует знать, какие декретные выплаты предусмотрены в 2024 году. Программы государственной поддержки помогут сохранить стабильный доход на период, пока женщина находится в отпуске по беременности и родам.