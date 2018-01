Почему вы еще не говорите по-английски: 6 причин

Вы семь лет учили английский в школе, возможно, потом еще добавили в институте, да и после получения диплома пытались записаться на курсы, но до сих пор теряетесь за границей, не понимаете, о чем поют на радио, и шарахаетесь от туристов на улицах, едва им стоит произнести: "Excuse me, do you speak English?"

Почему же столько усилий было потрачено зря и вы до сих пор не говорите по-английски?

1. Вы не знали, зачем вам это нужно

Бессмысленный и бесцельный труд радости не приносит и продуктивным не бывает. Для успешного обучения нужна мотивация.

Подумайте, что лично вам может дать английский — свободу в путешествиях? Возможность читать книги и смотреть фильмы на языке оригинала? Учебу в США, карьеру в Лондоне, жаркий роман с австралийским серфером или брак с серьезным канадцем? Когда вы определитесь с целями, мотивация появится сама собой.

123RF/Pavel Ilyukhin

2. Вам не повезло с учителем

Не каждый, кто знает английский, может быть хорошим преподавателем. Это призвание, а не ремесло.

Увы, в наших школах и вузах хватает учителей, которым, в общем-то, все равно, выучит студент хоть что-нибудь или нет. Они не интересуются новыми методиками, не пытаются следить за эволюцией языка, они и живого американца-то в глаза не видели. Им самим английский не кажется ни интересным, ни красивым, ни элегантным, ни полезным в повседневной жизни. Нет ничего странного, что их взгляды передались вам.

3. Вы преувеличивали трудности

Многим начинающим кажется, что заговорить по-английски можно лишь после долгих лет изучения грамматики.

Ничего подобного — совсем необязательно быть доктором филологических наук, чтобы болтать с носителем языка на вполне приличном уровне. Те, кто занимается по современным методикам, замечают явный прогресс уже через несколько месяцев.

Для общения на английском нет необходимости в идеальном произношении и твердом знании грамматики.

Гораздо важнее практика — именно практикуясь, вы оттачиваете произношение и понимаете внутреннюю логику грамматических механизмов.

123RF/ David Acosta Allely

Лучше отдать предпочтение обучению по коммуникативной методике — когда учитель и ученик много общаются, это помогает преодолеть языковой барьер и наконец-то заговорить.

4. Вы думали, что у вас нет к этому способности

Не существует специального «лингвистического» склада ума. Практически каждый житель Земли без особого труда выучил хотя бы один язык — родной.

Деление на математиков и гуманитариев также очень условно. «Технари» вполне могут заниматься типично гуманитарными вещами — вспомните физика Михаила Ломоносова, писавшего стихи, или «Алису в Стране чудес», автор которой был математиком!

Globallookpress.com

А «гуманитарии» зачитываются научно-популярными книгами по астрофизике и квантовой механике — труды Стивена Хокинга и Митио Каку расходятся миллионными тиражами. «Вася у нас технарь, а Лена — чистый гуманитарий» — все это не более чем ярлыки.

5. Вам было неудобно

Даже те, кто честно хотел регулярно ходить на курсы, нередко сдаются и быстро сходят с дистанции.

Все мы занятые люди, у всех нас есть семья, дети, работа и дом. Зачастую ездить куда-то просто неудобно или нет сил. А найти достойного преподавателя онлайн еще недавно было довольно трудно — кто его знает, насколько хорош, честен и обязателен человек, предлагающий уроки по скайпу?

С онлайн-школами все проще. Все занятия проходят дистанционно, когда вам это удобно (хоть ночью!) и не через скайп, а на специальной мультифункциональной обучающей платформе — там вы будете общаться с учителем по видеосвязи, делать упражнения и отслеживать статистику успехов.

123RF/ georgerudy

Каждый преподаватель, попавший в эти школы, проверен и перепроверен много раз — из нескольких десятков претендентов работу получает только один, самый лучший.

6. Вам было скучно

Школьная система изучения языка неэффективна и вообще имеет мало отношения к интересам современных детей. В школе мы из года в год переводим никому не нужные топики и занимаемся самостоятельной работой, а в итоге не можем даже попросить заграничного официанта принести нам картошку-фри с особым соусом и не способны понять, что он нам отвечает.

Раньше многие школьники учили английский самостоятельно, пытаясь перевести любимые песни, и это давало куда лучший результат — по крайней мере, они тренировали навык распознавания речи на слух и занимались с действительно интересным материалом.

Представьте, что весь курс английского будет таким — фильмы, песни, дискуссии на острые темы, минимум теории, да еще и учитель — близкий вам по духу человек, с которым есть о чем поговорить. Образование 21 века идет именно к этому, осталось лишь найти современную школу или преподавателя.

Благодарим за помощь в подготовке материала специалистов онлайн-школы английского языка Skyeng.