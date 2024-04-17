Какой будет курс доллара в июне 2024 года

Несмотря на события последних лет, доллар до сих пор остается лидеров среди российских инвестиционных предпочтений. Лишь за последний год его стоимость возросла почти на 20%, позволяя неплохо заработать на разнице курсовой разнице всем, кто вовремя купил валюту. Kleo.ru предлагает узнать, какой курс доллара будет в июне 2024 года согласно ожиданиям финансовых аналитиков.

Что влияет на курс доллара

Стоимость иностранной валюты зависит от нескольких важных факторов. Решая для себя, стоит ли покупать доллары, необходимо тщательно изучить настроения валютного рынка и мировые события. Понимая, в какую сторону будет двигаться цена «вечнозеленого американца», удастся проводить выгодные обменные операции и получать от них хорошую прибыль. Предлагаем рассмотреть самые значимые факторы, способные серьезно повлиять на валютный курс.

Торговый баланс

Любая валюта, включая и национальную, имеет свою стоимость. По сути, это такой же товар, а значит, подчиняется правилам спроса и предложения. Если покупатели заинтересованы в приобретении долларов, то и его стоимость будет расти. В случае, когда преобладающим оказывается предложение, а спрос на валюту низкий, то стоимость снижается.

Главным источником валютных поступлений является внешняя торговля. Продавая товары другим странам, экспортеры получают валюту. В большинстве случаев такие операции проводятся именно в долларах из-за его доминирующего положения в мире. Чем активнее экспорт, тем выше предложение валюты на внутреннем рынке. Как результат – снижение курса и укрепление рубля. В случае импорта ситуация противоположная. Импортеры используют валютные запасы для приобретения товаров, создавая тем самым спрос на доллары, евро и другие денежные знаки. В случае преобладающего импорта курс будет закономерно расти.

Слишком низкий курс одинаково негативно влияет на экономику, как и слишком высокий. Поэтому очень важно сохранять торговый баланс между импортом и экспортом. Однако в условиях санкций это проблематично. Такие ограничения, как правило, ограничивают продажу товаров, что приводит к росту валютного курса.

Инфляция и монетарная политика Центробанка

Одним из важных экономических индикаторов является инфляция. Он демонстрирует рост цен на товары и услуги. При оценке влияния на валютный курс учитывая разница показателей стран. Валюта, которая обесценивается быстрее, будет слабеть относительно другой. Например, если инфляция США выше российской, то курс снижается, а рубль начнет укрепляться.

Для управления экономикой ЦБ РФ имеет несколько эффективных инструментов, и одним из самых важных является ключевая ставка – процент кредитования Центробанков других коммерческих банков. Повышение этого значения делает инвестиции в рубль более привлекательными, что в результате приводит к снижению курса. Однако для развития экономики такой шаг менее благоприятный, так как возрастает стоимость кредитов.





Цены на полезные ископаемые и мировая экономическая ситуация

Одной из главных статей доходов в российском бюджете является продажа ценных ресурсов и полезных ископаемых. Колебания мировых цен на эти товары сильно влияют на курс доллара в России, так как определяют, сколько валюты поступит в страну. Если стоимость ресурсов снижается, то курс растет. И наоборот, при высоких ценах происходит укрепление рубля.

При расчете курса доллара необходимо учитывать и мировое экономическое положение. При замедлении темпов развития и сильных геополитических потрясениях происходит снижение производства. В таких условиях стоимость ресурсов на мировых рынках снижается, что приводит к уменьшению валютных поступлений в российский бюджет.

Новостной фон

Внешние инвестиции – это еще один способ привлечения валюты в бюджет. Чем лучше и благоприятнее обстановка в стране, тем большее количество инвесторов вкладывают капитал в различные проекты. Постоянный приток зарубежных средств покрывает спрос на валюту и укрепляет рубль.

В случае, когда экономическая и политическая обстановки оставляют желать лучшего, то крупные вкладчики стараются выводить свои сбережения в более стабильные и благополучные регионы. Валюта выводится из страны, оказывая сильное давление на курс. В результате стоимость доллара, евро и других денежных знаков растет.





Курс доллара в июне 2024 года в России: прогнозы экспертов

Занимаясь разработкой прогнозов, финансовые аналитики изучают настроение рынка, мировые перспективы и предпосылки для различных важны событий. На основании данных можно предположить, как будет изменяться стоимость валюты в различные периоды времени. В зависимости от полученной информации экспертами составляются различные сценарии развития ситуации.

Оценивая, какой курс доллара будет в июне 2024 года, выдвигаются следующие варианты:

Рост . Реализация такого сценария возможна при отмене валютных ограничений и обязательств, снижении ключевой ставки до значений начала осени 2023 года или введении новых санкций. Дополнительное давление может оказать сезонный фактор – покупка долларов гражданами для поездки в отпуск за границу. Курс может войти в диапазон 100-105 рублей.

. Реализация такого сценария возможна при отмене валютных ограничений и обязательств, снижении ключевой ставки до значений начала осени 2023 года или введении новых санкций. Дополнительное давление может оказать сезонный фактор – покупка долларов гражданами для поездки в отпуск за границу. Курс может войти в диапазон 100-105 рублей. Сохранение текущих позиций . При отсутствии экономических и политических шагов влияния на курс не будет. Доллар продолжит движение в ценовом коридоре 88-98 рублей. Ожидается, что сезонное давление будет незначительным, так как основная нагрузка приходится на июль-август.

. При отсутствии экономических и политических шагов влияния на курс не будет. Доллар продолжит движение в ценовом коридоре 88-98 рублей. Ожидается, что сезонное давление будет незначительным, так как основная нагрузка приходится на июль-август. Снижение курса. Такой вариант возможен при смягчении санкционной политики, введении дополнительных ограничений на использование долларов и повышении ключевой ставки. В этом случае цена «вечнозеленого американца» уйдет ниже 85 рублей.





Финансовые аналитики считают сохранение нынешнего ценового коридора наиболее вероятным. Для резких изменений курса нет никаких предпосылок. Kleo.ru напоминает, что прогнозы строятся на основании имеющихся данных из открытых источников. В случае введения неанонсированных мер данная информация может стать неактуальной.

Стоит ли покупать доллары в июне 2024 года: возможные риски

Финансовые эксперты сходятся во мнении, что рекомендации о покупке или продаже валюты зависят от целей. Если доллары необходимы срочно, например, для покупки товаров или оплаты туристических расходов, то можно делать это в любое время. Главное, чтобы устраивала стоимость валюты.

Если же доллары приобретаются с целью последующей перепродажи дороже или для сохранения капитала от обесценивания, но необходимо учитывать возможные риски. Аналитики предполагают, что в ближайшее время резкого роста курса не будет, поэтому заработать удастся только в долгосрочной перспективе.

Не рекомендуется хранить весь капитал в одной валюте, особенно в долларах. Лучше распределить его между денежными знаками разных экономических зон. Это поможет защитить средства от обесценивания и макроэкономических рисков.





Подведем итог

Финансовые эксперты провели анализ ситуации и предупреждают о том, какой курс доллара будет в июне 2024 года. Ожидается сохранение ценового коридора 88-98 рублей. Данный прогноз не является инвестиционной рекомендацией. Проводите оценку рисков самостоятельно.