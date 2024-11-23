История бренда Belle You: от небольшого магазина до крупной российской компании

В мире моды успешно себя показывают не только зарубежные бренды, но и российские компании. Одной из них является производитель женской одежды родом из Екатеринбурга. История бренда Belle You началась с небольшого магазинчика, но уже через несколько лет бизнес перерос в крупную компанию с представительствами по всей России и доставкой в любой уголок мира.

Основание и первые шаги

Компания по производству женского белья Belle You была основана в 2005 году Робертом Нуретдиновым. На начальных этапах развития российский бренд одежды был малоуспешным: особой популярности он не получил даже в родном Екатеринбурге.

Все кардинально изменилось лишь в 2019 году. В этот момент пост креативного консультанта заняла Марина Голомаздина, с которой Роберт Нуретдинов связал себя узами брака годом ранее. За плечами у Марины уже был успешный проект – бренд мужской и женской одежды 12 STOREEZ.





Развитие бренда

С приходом нового креативного директора произошли разительные изменения в различных подходах ведения бизнеса. Был проведен общий ребрендинг, запущен обновленный сайт, а ассортимент пополнился новыми видами белья и одежды, колготками и леггинсами.

Новый подход сразу же привлек множество клиентов, и популярность российского бренда одежды начала стремительно расти. Пользуясь благоприятной возможностью, руководство компании начало кампанию по расширению бизнеса. В 2020 году был открыт первый бутик Belle You в Москве, постепенно расширяя влияние на другие регионы России.

В 2023 компания открыла первый бутик за пределами родной страны. Магазин появлялся в Дубае. Оформление интерьера было выполнено в общей стилистике бренда с использованием натуральных элементов – деревянных вставок, растений, природных камней. Немного изменился и стиль логотипа – базовыми цветами стали терракотовый, голубой и белый.

Всего за несколько лет бренд внес весомый вклад в российскую моду и часто появлялся в прессе в своем сегменте. Согласно исследованиям, на Belle You приходится четвертое упоминание в категории нижнего белья.





Belle You сегодня

Сегодня производитель женского белья занимает особое место в своей категории. Этого удалось достигнуть за счет особого подхода к производству коллекций. Используются экологически безопасные и комфортные при носке материалы. Коллекции создаются на производственных мощностях в Италии и Сербии.

Однако вполне возможно, что вскоре о бренде Belle You будут говорить не только в контексте нижнего белья, но и верхней одежды. В 2024 году компания запустила тестовую коллекцию Burgundy season. В нее вошли теплые рубашки, парки, брюки из гладкой ткани и серия бесшовных изделий – топы, майки, обтягивающие шорты и комбинезоны.

По состоянию на 2024 год в России работало 29 фирменных бутиков Belle You в самых разных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург и, конечно же, Екатеринбург. На зарубежных направлениях продолжается развитие сети магазинов в Объединенных Арабских Эмиратах, а также можно свободно приобрести продукцию на маркетплейсах Беларуси и Казахстана.





Завершение

История бренда Belle You демонстрирует, что успехи и на рынке моды могут показывать не только крупные зарубежные, но и российские компании. Правильный подход помог занять одну из лидирующих позиций среди отечественных производителей женского белья.