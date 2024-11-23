История бренда Balenciaga: от скромного ателье до модного гиганта

Сегодня Balenciaga – один из самых известных модных домов. Однако так было далеко не всегда. История бренда Balenciaga началась с небольшого ателье, которое в итоге развилось до компании с мировым именем.

Начало пути: Кристобаль Баленсиага

Основатель компании Кристобаль Баленсиага родился в 1895 году в семье рыбака и швеи. Он с самого детства участвовал в создании одежды, помогая матери по работе, а в 12 лет пошел в подмастерья к портному.

Первое небольшое ателье по пошиву одежды испанец открыл в 1919 году при поддержке маркизы де Каса-Торрес. Годом спустя Баленсиага открыл дом моды в Мадриде. Дела у начинающего модельера шли достаточно хорошо, и уже в 1933 году он совместно с Педро Родригесом открыл дом моды Eisa. Однако все планы Баленсиаги разрушает гражданская война в Испании: Кристобаль спешно перебрался во Францию.

Вторая попытка состоялась в Париже в 1937 году, где модельер открыл модный дом, но теперь под своим именем.





Развитие и становление бренда

С того момента, как появился бренд Balenciaga, его клиентами стали самые властные и богатые представительницы разных стран – королева Испании Виктория, королева Бельгии Фабиола, княгиня Монако Грейс, герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон.

Уже не первом показе Баленсиага смог удивить не только любителей модных нарядов, но даже именитых модельеров того времени. Нестандартные взгляды на моду быстро принесли успех испанцу, а французская пресса называла его не иначе как революционером. Смелые идеи были восприняты крайне положительно.

Пик успеха модного дома пришелся на 40-50 годы XX века. Даже в период Второй мировой войны многие представительницы богатого сословия рисковали приехать в оккупированную Францию, чтобы увидеть новинки и приобрести одежду от уже известного на весь мир дизайнера. В этот период появилось знаменитое «квадратное пальто».

В послевоенные годы Кристобаль полностью изменил представление о женском силуэте, заданное Кристианом Диором. Эти идеи в дальнейшем стали классикой и активно использовались другими модными домами. Баленсиага ввел в моду узкий прямой силуэт вместо формы песочных часов, квадратные плечи, одежду с открытой шеей и плечами. В 1960-м годам дизайнер придумал платье-мешок, которое впоследствии часто копировалось другими модельерами.

Наряды модного дома Balenciaga пользовались популярностью среди знаменитостей. Его клиентками были Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Марлен Дитрих, представительницы разных королевских семей. Особенно охотно их покупала Жаклин Кеннеди, ставя своего супруга Джона Ф. Кеннеди в сложное положение перед американскими избирателями.

Несмотря на свою популярность и уважение у коллег, Кристобаль не был членом Синдиката высокой моды. Более того, он активно противодействовал заданным ими правилам. В 1968 году модельер закрыл парижские и испанские модные дома, что стало большой неожиданностью даже для его работников. Последней работой Кристобаля Баленсиаги стало свадебное платье для испанской аристократки Марии дель Кармен Мартинез-Бордью.

В 1972 году модельер ушел из жизни, и о модном доме забыли на долгих 14 лет.





Balenciaga после ухода Кристобаля

В 1986 году в истории бренда Balenciaga начался второй этап. Французская компания Jacques Bogart S.A. приобрела права на использование торговой марки запустила в производство коллекцию готовой одежды «Le Dix». Главным дизайнером возрожденного модного дома стал Мишель Гома.

В течение следующих пяти лет популярность практически не росла. В 1992 году на смену Мишелю пришел Джозеф Тимистер. Голландец поставил себе целью возродить модный дом и поднять статус до уровня высокой моды. Вскоре в работу включился дизайнер Николя Жескьер, ставший в 1997 году главным дизайнером. Он занимал этот пост в течение 15 лет.

В 2001 году бренд переходит во владение группе Kering (в те годы носила название Gucci Group). Новое руководство потребовало от Жескьера увеличить продажи и выйти из убытков. В противном случае обещалось полностью продать компанию. Николя подошел к своей задаче очень ответственно: он разработал несколько более дешевых коллекций, за счет которых удалось поднять доходы более чем в 2 раза. В 2012 году Жескьер покинул пост креативного директора. Свою прощальную коллекцию он посвятил основателю модного дома.

В 2013 году пост главного дизайнера модного дома Balenciaga занял Александр Вэнг, но ему не удалось превзойти предшественника. Критики отмечали, что в работах модельера не было ни выразительности, ни смелости. Коллекции были неплохими, но не более того. В конце июля 2015 года Александр покинул компанию по взаимному согласию.

В октябре 2015 года пост креативного директора занял модельер грузинского происхождения Демна Гвасалия.





Современный Balenciaga

Если Вэнг запомнился критикам как несмелый дизайнер, то Гвасалия смог удивить даже самых опытных коллег. Как и основатель модного дома Кристобаль Баленсиага, он пытается экспериментировать с силуэтами, материалами и формами. И очень часто такие эксперименты становятся предметом обсуждения в модном сообществе.

Гвасалия смог преобразить современный дом Balenciaga. Он сделал уличную и спортивную одежду частью модных коллекций, что вызвало недоумения и гнев некоторых учеников Кристобаля Баленсиаги. Особую популярность получили «уродливые» кроссовки Triple S.

Но нельзя не отметить, что такая кампания продвижения дает свои результаты. За последние годы популярность модного дома резко возросла, что сказалось и на выручке. За период своей работы Демна Гвасалия смог поднять доходы более чем в 6 раз. По состоянию на 2022 год продажи Balenciaga составили 2 млрд долларов.

Сегодня компания занимается производством женской и мужской одежды, обуви, сумочек, кожаных и ювелирных изделий, очков, поясов, головных уборов и других аксессуаров. Не забывает бренд о продвижении через знаменитостей и любимцев публики. В 2021 году амбассадором стал певец Джастин Бибер.





Заключение

За свою историю бренд Balenciaga вырос от небольшого испанского ателье до огромной компании с миллиардными доходами, мировой популярностью и титулом законодателя мод. Принципы, заданные основателем Кристобалем Баленсиага, до сих пор остаются главными и присутствуют в модных коллекциях.