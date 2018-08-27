София Ротару попала в больницу: новости о состоянии здоровья

Вчера, 26 августа 2018 года стало известно о том, что София Ротару госпитализирована сразу после выступления в Уфе. Популярная исполнительница почувствовала резкую слабость и головокружение, в связи с чем организаторы концерта вызвали бригаду Скорой помощи.

Очень быстро была распространена информация, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Плохо певице стало из-за обострения болезни легких, от которого она страдает с начала 2000-х годов.

Правда и домыслы о здоровье артистки

Изумленные поклонники не могли поверить в то, что София Ротару госпитализирована и ее здоровье в опасности. Слухи о том, что она находится в реанимации, стали обрастать новыми подробностями с негативным подтекстом. Директор звезды российской и украинской эстрады Андрей Неклюдов отказался давать журналистам интервью, посчитав, что это не в его компетенции. Именно это стало причиной появления новых домыслов о состоянии здоровья артистки.

Врачи также не имели права распространяться насчет лечения певицы и отказались давать комментарии.

Но уже через 3 часа после поступления Софии Ротару в клинику организаторы концерта сделали заявление, что артистке стало плохо из-за жары. В связи с перелетом и акклиматизацией у нее поднялось давление. Поэтому врачи экстренно увезли ее больницу, чтобы оказать помощь.

Оказалось, что женщина потеряла сознание, а очнувшись, никак не реагировала на окружающих, не узнавая их. Это вызвало серьезные опасения у организаторов и персонала, находящихся за кулисами.

Через некоторое время певица сделала запись в своем блоге в социальной сети Instagram, сообщим фолловерам следующее: «Я уже в норме, и очень хочется мороженого!». Обрадованные поклонники перестали волноваться о причинах, почему София Ротару госпитализирована и пожелали ей полного выздоровления. Некоторые фанаты порекомендовали артистке позволять себе больше отдыхать, чтобы ситуация не повторилась.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 26 Авг 2018 в 3:41 PDT

Через некоторое время врачи получили разрешение дать краткое интервью для прессы и выступили с заявлением, что состояние артистки нормализовалось. В настоящее время она останется в больнице. Медицинский персонал будет наблюдать за состоянием здоровья Софии Михайловны на протяжении нескольких дней и проведет ряд анализов. Это делается для того, чтобы убедиться в предварительно поставленном анализе и предотвратить повторение ситуации с потерей сознания.

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