София Ротару попала в больницу: новости о состоянии здоровья
Вчера, 26 августа 2018 года стало известно о том, что София Ротару госпитализирована сразу после выступления в Уфе. Популярная исполнительница почувствовала резкую слабость и головокружение, в связи с чем организаторы концерта вызвали бригаду Скорой помощи.
Очень быстро была распространена информация, что женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Плохо певице стало из-за обострения болезни легких, от которого она страдает с начала 2000-х годов.
Правда и домыслы о здоровье артистки
Изумленные поклонники не могли поверить в то, что София Ротару госпитализирована и ее здоровье в опасности. Слухи о том, что она находится в реанимации, стали обрастать новыми подробностями с негативным подтекстом. Директор звезды российской и украинской эстрады Андрей Неклюдов отказался давать журналистам интервью, посчитав, что это не в его компетенции. Именно это стало причиной появления новых домыслов о состоянии здоровья артистки.
Врачи также не имели права распространяться насчет лечения певицы и отказались давать комментарии.
Но уже через 3 часа после поступления Софии Ротару в клинику организаторы концерта сделали заявление, что артистке стало плохо из-за жары. В связи с перелетом и акклиматизацией у нее поднялось давление. Поэтому врачи экстренно увезли ее больницу, чтобы оказать помощь.
Оказалось, что женщина потеряла сознание, а очнувшись, никак не реагировала на окружающих, не узнавая их. Это вызвало серьезные опасения у организаторов и персонала, находящихся за кулисами.
Через некоторое время певица сделала запись в своем блоге в социальной сети Instagram, сообщим фолловерам следующее: «Я уже в норме, и очень хочется мороженого!». Обрадованные поклонники перестали волноваться о причинах, почему София Ротару госпитализирована и пожелали ей полного выздоровления. Некоторые фанаты порекомендовали артистке позволять себе больше отдыхать, чтобы ситуация не повторилась.
Через некоторое время врачи получили разрешение дать краткое интервью для прессы и выступили с заявлением, что состояние артистки нормализовалось. В настоящее время она останется в больнице. Медицинский персонал будет наблюдать за состоянием здоровья Софии Михайловны на протяжении нескольких дней и проведет ряд анализов. Это делается для того, чтобы убедиться в предварительно поставленном анализе и предотвратить повторение ситуации с потерей сознания.
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А как вы думаете о случившемся? 3
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Игорь / 27.08.18 10:18Журналисты как всегда!.. Лишь бы раздуть слона из мухи! Сделали сенсацию, а нам переживай. Хорошо, что София Михайловна относится к таким вещам с улыбкой и позитивом. Была бы не такой сильной, ее бы это расстроило.
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Юлиана / 27.08.18 10:17Да с такими изменениями погоды кому угодно станет плохо. А женщине в возрасте, которая занимается предварительной подготовкой к концерту, выкладываясь на нем, а затем еще выступает… В общем, неудивительно и хорошо, что ничего серьезного не произошло.
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Татьяна / 27.08.18 10:17Как хорошо, что все оказалось не страшным и несерьезным. Я очень сильно переживала за состояние здоровья Софии Ротару. Думала, у нее реально началось обострение заболевания легких. В любом случае, если этот орган деформирован под воздействием болезни, всегда может что-то да выстрелить. Хорошо, что это просто обморок на фоне перелета.