Осенний День доброты в 2019 году и Весенняя Неделя добра
Многих интересует какого числа будет Весенняя Неделя доброты в 2019 году и осенний День добра. Неделя доброты будет отмечаться с 22 марта по 27 марта во всех регионах Российской Федерации, а День добра - 13 ноября. Обычно в программу включаются добровольные благотворительные акции, оказывается помощь ветеранам и нуждающимся.
В первый раз Неделя доброты была проведена в 1997 году, далее акции стали проводить каждый год.
Во время объявленного впервые благотворительного дня никто не ожидал, что в акциях примят активное участие не только организации, но простые граждане. Но народ откликнулся и стал нести в пункты приема одежду, книги, обувь, продукты питания и прочие необходимые вещи, которые далее передавались в детские дома, раздавались малообеспеченным семьям и просто нуждающимся.
В далекий и довольно трудный для нашей страны 1997 год одна из волонтерских групп решила провести небольшой ряд организованных мероприятий с целью помочь малоимущим людям. После этого акция прижилась, стала практически официальной, и сегодня проводится во всех уголках нашей Родины.
Интересно! Когда начинается пост Ураза Байрам в 2019 году
Какого числа в 2019 году оба праздника
Кроме Весенней Недели доброты, которая стала традиционной акцией в России, весь мир отмечает День доброты 13 ноября. Он так же имеет свои корни с 1997 года. Дата празднования была выбрана не случайно: в этот день в городе Токио была открыта первая конференция посвященная дню благотворительности.
На ней говорилось о том, что добро должно спасти мир, а люди всех стран объединится, так как это заложено в человеке и поэтому творить и сеять добро может каждый из нас.
Символом этого дня было выбрано открытое сердце. Также в День доброты имеется традиция – дарить цветы всем кого встречаешь. Каждая страна имеет на этот счет различные букеты, к примеру, Сингапур считает символическими герберы и маргаритки, поэтому их и раздаривают.
А Весенняя Неделя доброты проводится, как уже говорили выше, с 22 по 27 марта.
Традиции в России
Впервые акция была проведены на Манежной площади, где собралось несколько тысяч человек. Сегодня День доброты в 2019 году в России проводится в один день со всем миром, поэтому какого числа известно всем – 13 ноября.
Весенняя Неделя доброты также считается широкомасштабной благотворительной акцией в нашей стране и имеет несколько направлений:
- Патриотическое – организуется помощь ветеранам, пожилым людям, производятся ремонты и уборки территорий памятником и военных захоронений.
- Экологическое – масштабно проводятся субботники, высаживаются деревья, озеленяются клумбы и придомовые территории.
- Здоровый образ жизни – проводятся многочисленные беседы о нанесение вреда табака, психотропных веществ и алкоголя среди молодежи. Организуются марафоны и спортивные состязания, учебные заведения проводят спортивные мероприятия среди детей с подключением их родителей.
- Адресная помощь малообеспеченному населению, пожилым людям, детским домам.
- Медицина организовывает донорские акции, где каждый желающий может добровольно сдать кровь остро нуждающимся больным.
Тысячи людей в эти дни решают социальные задачи на слетах и конференциях в определенных регионах.
Интересные факты
Когда проводятся День доброты в 2019 году, вспоминаются множественные факты волонтёрства:
- Кроме официального Дня доброты в 2019 году существует еще один праздник 17 февраля – Спонтанный День доброты.
- Россия с 1997 года ежегодно проводит Весенние акции доброты, которые длятся в течение недели. Целью ее считается добровольное продвижение идеи пожертвования нуждающимся.
- Именно в Неделю доброты и в День добра на счета благотворительных фондов поступают огромные суммы инкогнито.
- Многие люди в эти дни совершают акции добра. Например, парикмахер Назир Собхани, проживающий в Австралии, один день в неделю посвящает свою работу бездомным, каждое воскресение он выходит на улицы и бесплатно подстригает людей.
- Средняя сумма, которой пожертвовал россиянин в 2015 году – 3700 рублей.
Кроме Всемирного Дня доброты в 2019 году, какого числа он отмечается указано выше, имеются еще несколько дней посвященных волонтерству и благотворительности.
Как можно провести
В большинстве стран была введена традиция дарить прохожим живые цветы, тем самым делится с ними душевной теплотой, побуждая те самым на продолжение добрых дел:
- Помогите сиротам, поделитесь частичкой своего сердца, покажите и если получиться докажите, что они нужны в этом мире, что они не одни. Возможно, именно этого и не хватает им.
- Предложите замерзшим от людского равнодушия нуждающимся чашку чая или дайте им что-нибудь покушать.
- Сделайте подарок близким или родным, которых вы давно не видели, не обязательно он должен быть материальным, иногда бывает просто достаточно доброго посещения.
- Сделайте вместе с детьми кормушку для птиц, накормите бездомных животных.
- Помните, что человек может быть по-настоящему счастлив, когда он творит добрые дела. Настоящие поступки, приносящие в этот мир добро по силу только сильным людям. Они помогают нам сохранить лучшие качества человека, укрепить характер. Попробуйте просто искренне улыбнуться прохожему незнакомцу, он ответит вам тем же.
- Сделайте свое сердце чище, откройте его навстречу Свету и попробуйте оставаться таким не только в дни и недели доброты, но и каждый день, начиная его с улыбки.
Цели и задачи
С каждым годом Неделя доброты только расширяет свои границы, привлекая все больше участников, готовых свершать хорошие дела. Каждый регион в РФ ставит перед собой определенные цели и задачи, стремясь выполнить и подытожить региональные поступки, среди них:
- Настроить доверительное сотрудничество между органами власти и народом.
- Внесение в общество добровольческие ценности, объяснение народным массам о важности подобных дел.
- Решение важнейших и наболевших вопросов.
- Помощь благотворительным фондам
- Привлечение крупных и средних компаний к благотворительным целям.
Будь то Весенняя Неделя добра в 2019 году или какая-либо другая акция (не важно, какого числа вы сделаете добрый поступок), главное их совершать и вносить тепло в мир. Каждый год тысячи волонтеров своим делами и поступками доказывают, что мир должен стать добрее, а зло можно искоренить. Для этого необходимо взяться всем миром за руки и делать только доброе и хорошее друг другу. Благородство волонтеров – это пример и образец для подражания для многих людей.
Читайте также
А вы знали о неделе добра? 3
-
Оксана / 04.03.19 23:49У нас в городе в эти дни столько приемных пунктов, что можно и на искать никого, а просто отнести и все.
-
Алекса / 04.03.19 23:49Можно собрать старые и уже ненужные детские вещи и отнести в детский дом. А свои, вместо того чтобы выкинуть в мусор, раздать бедным людям, которые действительно нуждаются в помощи. Вот вам и будут добрые дела!
-
Виталий / 04.03.19 23:48Да, действительно, в эти дни многих пробивает на волонтерство, но почему только в эти дни? Мне кажется, что если у человека имеется возможность помочь кому- то он должен это сделать непременно, и не нужно ждать какие то акции.