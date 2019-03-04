Осенний День доброты в 2019 году и Весенняя Неделя добра

Многих интересует какого числа будет Весенняя Неделя доброты в 2019 году и осенний День добра. Неделя доброты будет отмечаться с 22 марта по 27 марта во всех регионах Российской Федерации, а День добра - 13 ноября. Обычно в программу включаются добровольные благотворительные акции, оказывается помощь ветеранам и нуждающимся.

В первый раз Неделя доброты была проведена в 1997 году, далее акции стали проводить каждый год.

Во время объявленного впервые благотворительного дня никто не ожидал, что в акциях примят активное участие не только организации, но простые граждане. Но народ откликнулся и стал нести в пункты приема одежду, книги, обувь, продукты питания и прочие необходимые вещи, которые далее передавались в детские дома, раздавались малообеспеченным семьям и просто нуждающимся.

В далекий и довольно трудный для нашей страны 1997 год одна из волонтерских групп решила провести небольшой ряд организованных мероприятий с целью помочь малоимущим людям. После этого акция прижилась, стала практически официальной, и сегодня проводится во всех уголках нашей Родины.

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Какого числа в 2019 году оба праздника

Кроме Весенней Недели доброты, которая стала традиционной акцией в России, весь мир отмечает День доброты 13 ноября. Он так же имеет свои корни с 1997 года. Дата празднования была выбрана не случайно: в этот день в городе Токио была открыта первая конференция посвященная дню благотворительности.

На ней говорилось о том, что добро должно спасти мир, а люди всех стран объединится, так как это заложено в человеке и поэтому творить и сеять добро может каждый из нас.

Символом этого дня было выбрано открытое сердце. Также в День доброты имеется традиция – дарить цветы всем кого встречаешь. Каждая страна имеет на этот счет различные букеты, к примеру, Сингапур считает символическими герберы и маргаритки, поэтому их и раздаривают.

А Весенняя Неделя доброты проводится, как уже говорили выше, с 22 по 27 марта.

Традиции в России

Впервые акция была проведены на Манежной площади, где собралось несколько тысяч человек. Сегодня День доброты в 2019 году в России проводится в один день со всем миром, поэтому какого числа известно всем – 13 ноября.

Весенняя Неделя доброты также считается широкомасштабной благотворительной акцией в нашей стране и имеет несколько направлений:

Патриотическое – организуется помощь ветеранам, пожилым людям, производятся ремонты и уборки территорий памятником и военных захоронений. Экологическое – масштабно проводятся субботники, высаживаются деревья, озеленяются клумбы и придомовые территории. Здоровый образ жизни – проводятся многочисленные беседы о нанесение вреда табака, психотропных веществ и алкоголя среди молодежи. Организуются марафоны и спортивные состязания, учебные заведения проводят спортивные мероприятия среди детей с подключением их родителей. Адресная помощь малообеспеченному населению, пожилым людям, детским домам. Медицина организовывает донорские акции, где каждый желающий может добровольно сдать кровь остро нуждающимся больным.

Тысячи людей в эти дни решают социальные задачи на слетах и конференциях в определенных регионах.

Интересные факты

Когда проводятся День доброты в 2019 году, вспоминаются множественные факты волонтёрства:

Кроме официального Дня доброты в 2019 году существует еще один праздник 17 февраля – Спонтанный День доброты. Россия с 1997 года ежегодно проводит Весенние акции доброты, которые длятся в течение недели. Целью ее считается добровольное продвижение идеи пожертвования нуждающимся. Именно в Неделю доброты и в День добра на счета благотворительных фондов поступают огромные суммы инкогнито. Многие люди в эти дни совершают акции добра. Например, парикмахер Назир Собхани, проживающий в Австралии, один день в неделю посвящает свою работу бездомным, каждое воскресение он выходит на улицы и бесплатно подстригает людей. Средняя сумма, которой пожертвовал россиянин в 2015 году – 3700 рублей.

Кроме Всемирного Дня доброты в 2019 году, какого числа он отмечается указано выше, имеются еще несколько дней посвященных волонтерству и благотворительности.

Как можно провести

В большинстве стран была введена традиция дарить прохожим живые цветы, тем самым делится с ними душевной теплотой, побуждая те самым на продолжение добрых дел:

Помогите сиротам, поделитесь частичкой своего сердца, покажите и если получиться докажите, что они нужны в этом мире, что они не одни. Возможно, именно этого и не хватает им. Предложите замерзшим от людского равнодушия нуждающимся чашку чая или дайте им что-нибудь покушать. Сделайте подарок близким или родным, которых вы давно не видели, не обязательно он должен быть материальным, иногда бывает просто достаточно доброго посещения. Сделайте вместе с детьми кормушку для птиц, накормите бездомных животных. Помните, что человек может быть по-настоящему счастлив, когда он творит добрые дела. Настоящие поступки, приносящие в этот мир добро по силу только сильным людям. Они помогают нам сохранить лучшие качества человека, укрепить характер. Попробуйте просто искренне улыбнуться прохожему незнакомцу, он ответит вам тем же. Сделайте свое сердце чище, откройте его навстречу Свету и попробуйте оставаться таким не только в дни и недели доброты, но и каждый день, начиная его с улыбки.

Цели и задачи

С каждым годом Неделя доброты только расширяет свои границы, привлекая все больше участников, готовых свершать хорошие дела. Каждый регион в РФ ставит перед собой определенные цели и задачи, стремясь выполнить и подытожить региональные поступки, среди них:

Настроить доверительное сотрудничество между органами власти и народом. Внесение в общество добровольческие ценности, объяснение народным массам о важности подобных дел. Решение важнейших и наболевших вопросов. Помощь благотворительным фондам Привлечение крупных и средних компаний к благотворительным целям.

Будь то Весенняя Неделя добра в 2019 году или какая-либо другая акция (не важно, какого числа вы сделаете добрый поступок), главное их совершать и вносить тепло в мир. Каждый год тысячи волонтеров своим делами и поступками доказывают, что мир должен стать добрее, а зло можно искоренить. Для этого необходимо взяться всем миром за руки и делать только доброе и хорошее друг другу. Благородство волонтеров – это пример и образец для подражания для многих людей.