 
 
 

Клео.ру
 
 

Ирина Шейк и Брэдли Купер - последние новости 2019 года

1 0

Поклонники Ирины Шейк и Брэдли Купера с интересом следили за последней церемонией вручения Оскара, так как для них интересно было узнать не только решение жюри американской киноакадемии, но и последние новости 2019 года из жизни звездной пары. 

Оскар 2019

Если на Венецианском кинофестивале, где Купер представлял фильм «Звезда родилась», появился с Леди Гагой, исполнившей главную женскую роль в этой киноленте, то на церемонии вручения "Оскара" Ирина Шейк и Брэдли Купер вышли вместе. 

Более того, на премии "Оскар" Ирина была не одна, а с матерью артиста. На ней был элегантный черный наряд с открытой спиной от модного дома Burberry. Наряд украшали открытая спина модели и изящный золотой пояс. Мама Купера тоже была в черном одеянии. Втроем на фото они смотрелись торжественно и элегантно.

До этого фильм, номинированный как лучшая режиссерская работа, лучшая мужская роль, лучшая песня и еще в ряде важных номинаций, стал удачным дебютом Купера как режиссера и продюсера. Он получил «Золотой глобус», SAG и другие важные награды.

Какой бы идеальной пара не казалась на вручении, фанаты Леди Гаги, мечтающие о том, чтобы она была вместе с Купером, ожидают скорейшего разрыва семейной пары. Но Сейчас Ирина и Брэдли, несмотря на возникающие сложности, официально живут вместе, воспитывая свою маленькую дочь Леа.

  • Нравится пара Ирина Шейк и Брэдли Купер?

История взаимоотношений

Ирина Шейк и актер Брэдли Купер, последние новости о которых в 2019 году порадовали поклонников звездной пары, впервые познакомились в 2015 году на вечеринке, которую для них устроили их друзья.

К тому времени Ирина рассталась с известным португальским футболистом Кришитану Роналду, роман с которым продолжался 5 лет. Она познакомилась со спортсменом на съемках рекламы нижнего белья в 2010 году. Криштиану сразу влюбился в нее, но Ирина не сразу ответила согласием.

В целом этот роман больше был похож на хорошо продуманный пиар-ход. Косвенно это подтверждает окружение звезд, которые за 5 лет вместе проводили время только на светских мероприятиях.

Когда их отношения официально закончились, все стали говорить о романе Ирина Шейк и Брэдли Купера. Они сами не комментировали никак свои взаимоотношения в течение длительного времени. 

В 2016 году многие заметили изменения в фигуре Ирины, а потом стало известно, что в 2017 году у пары появился общий ребенок. Папарацци долго не могли узнать не только имя младенца, но даже его пол. Только через довольно длительный промежуток с момента родов стало известно, что у Ирины и Брэдли родилась дочка, которую назвали Леа.

Пара никак не комментировала свои отношения, и о состоянии их романа можно было судить только по фото, появлявшихся в светской хронике. 

Как бы то ни было, пока новости 2019 года об этой паре только радуют их поклонников. Меж тем, официально отношения они не спешат оформлять, даже после появления в семье маленькой дочки.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 2 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 2
06.03.2019
Теги: Ирина Шейк Брэдли Купер новости 2019

Читайте также

 

А смотрели Оскар 2019? 3  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору