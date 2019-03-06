Ирина Шейк и Брэдли Купер - последние новости 2019 года

Поклонники Ирины Шейк и Брэдли Купера с интересом следили за последней церемонией вручения Оскара, так как для них интересно было узнать не только решение жюри американской киноакадемии, но и последние новости 2019 года из жизни звездной пары.

Оскар 2019

Если на Венецианском кинофестивале, где Купер представлял фильм «Звезда родилась», появился с Леди Гагой, исполнившей главную женскую роль в этой киноленте, то на церемонии вручения "Оскара" Ирина Шейк и Брэдли Купер вышли вместе.

Более того, на премии "Оскар" Ирина была не одна, а с матерью артиста. На ней был элегантный черный наряд с открытой спиной от модного дома Burberry. Наряд украшали открытая спина модели и изящный золотой пояс. Мама Купера тоже была в черном одеянии. Втроем на фото они смотрелись торжественно и элегантно.

До этого фильм, номинированный как лучшая режиссерская работа, лучшая мужская роль, лучшая песня и еще в ряде важных номинаций, стал удачным дебютом Купера как режиссера и продюсера. Он получил «Золотой глобус», SAG и другие важные награды.

Какой бы идеальной пара не казалась на вручении, фанаты Леди Гаги, мечтающие о том, чтобы она была вместе с Купером, ожидают скорейшего разрыва семейной пары. Но Сейчас Ирина и Брэдли, несмотря на возникающие сложности, официально живут вместе, воспитывая свою маленькую дочь Леа.

История взаимоотношений

Ирина Шейк и актер Брэдли Купер, последние новости о которых в 2019 году порадовали поклонников звездной пары, впервые познакомились в 2015 году на вечеринке, которую для них устроили их друзья.

К тому времени Ирина рассталась с известным португальским футболистом Кришитану Роналду, роман с которым продолжался 5 лет. Она познакомилась со спортсменом на съемках рекламы нижнего белья в 2010 году. Криштиану сразу влюбился в нее, но Ирина не сразу ответила согласием.

В целом этот роман больше был похож на хорошо продуманный пиар-ход. Косвенно это подтверждает окружение звезд, которые за 5 лет вместе проводили время только на светских мероприятиях.

Когда их отношения официально закончились, все стали говорить о романе Ирина Шейк и Брэдли Купера. Они сами не комментировали никак свои взаимоотношения в течение длительного времени.

В 2016 году многие заметили изменения в фигуре Ирины, а потом стало известно, что в 2017 году у пары появился общий ребенок. Папарацци долго не могли узнать не только имя младенца, но даже его пол. Только через довольно длительный промежуток с момента родов стало известно, что у Ирины и Брэдли родилась дочка, которую назвали Леа.

Пара никак не комментировала свои отношения, и о состоянии их романа можно было судить только по фото, появлявшихся в светской хронике.

Как бы то ни было, пока новости 2019 года об этой паре только радуют их поклонников. Меж тем, официально отношения они не спешат оформлять, даже после появления в семье маленькой дочки.