Ирина Шейк и Брэдли Купер - последние новости 2019 года
Поклонники Ирины Шейк и Брэдли Купера с интересом следили за последней церемонией вручения Оскара, так как для них интересно было узнать не только решение жюри американской киноакадемии, но и последние новости 2019 года из жизни звездной пары.
Оскар 2019
Если на Венецианском кинофестивале, где Купер представлял фильм «Звезда родилась», появился с Леди Гагой, исполнившей главную женскую роль в этой киноленте, то на церемонии вручения "Оскара" Ирина Шейк и Брэдли Купер вышли вместе.
Более того, на премии "Оскар" Ирина была не одна, а с матерью артиста. На ней был элегантный черный наряд с открытой спиной от модного дома Burberry. Наряд украшали открытая спина модели и изящный золотой пояс. Мама Купера тоже была в черном одеянии. Втроем на фото они смотрелись торжественно и элегантно.
До этого фильм, номинированный как лучшая режиссерская работа, лучшая мужская роль, лучшая песня и еще в ряде важных номинаций, стал удачным дебютом Купера как режиссера и продюсера. Он получил «Золотой глобус», SAG и другие важные награды.
Какой бы идеальной пара не казалась на вручении, фанаты Леди Гаги, мечтающие о том, чтобы она была вместе с Купером, ожидают скорейшего разрыва семейной пары. Но Сейчас Ирина и Брэдли, несмотря на возникающие сложности, официально живут вместе, воспитывая свою маленькую дочь Леа.
История взаимоотношений
Ирина Шейк и актер Брэдли Купер, последние новости о которых в 2019 году порадовали поклонников звездной пары, впервые познакомились в 2015 году на вечеринке, которую для них устроили их друзья.
К тому времени Ирина рассталась с известным португальским футболистом Кришитану Роналду, роман с которым продолжался 5 лет. Она познакомилась со спортсменом на съемках рекламы нижнего белья в 2010 году. Криштиану сразу влюбился в нее, но Ирина не сразу ответила согласием.
В целом этот роман больше был похож на хорошо продуманный пиар-ход. Косвенно это подтверждает окружение звезд, которые за 5 лет вместе проводили время только на светских мероприятиях.
Когда их отношения официально закончились, все стали говорить о романе Ирина Шейк и Брэдли Купера. Они сами не комментировали никак свои взаимоотношения в течение длительного времени.
В 2016 году многие заметили изменения в фигуре Ирины, а потом стало известно, что в 2017 году у пары появился общий ребенок. Папарацци долго не могли узнать не только имя младенца, но даже его пол. Только через довольно длительный промежуток с момента родов стало известно, что у Ирины и Брэдли родилась дочка, которую назвали Леа.
Пара никак не комментировала свои отношения, и о состоянии их романа можно было судить только по фото, появлявшихся в светской хронике.
Как бы то ни было, пока новости 2019 года об этой паре только радуют их поклонников. Меж тем, официально отношения они не спешат оформлять, даже после появления в семье маленькой дочки.
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А смотрели Оскар 2019? 3
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Оля / 06.03.19 15:16Фото на Оскаре с мамой Брэдли и Ириной такое милое. Мама маленькая такая на их фоне, сын крепко держит за руки своих женщин, для полноты картины дочки не хватало.
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Юлия / 06.03.19 15:16Наверное, не хочет на ней Купер жениться пока, вот и дуется на него. Карьера модели недолгая, пора уже ей и о семье подумать.
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Яна / 06.03.19 15:15Знакомство и роман с Роналду был какой-то подозрительный, примерно такой же, как роман Оксаны Федоровой и певца Баскова. Один пиар, за который Ирина наверняка неплохо получала.