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Бьянка вышла замуж


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Певица Бьянка вышла замуж. Об этом она сообщила лично, опубликовав в аккаунте инстаграм фото со свадьбы.

Еще зимой девушка радостно рассказала поклонникам, что получила предложение руки и сердца, и согласилась выйти замуж за своего избранника. Однако, точная дата свадьбы так и осталась для всех загадкой.

Как выяснилось, певица решила провести торжество в небольшом кругу из близких друзей и родственников. Роспись состоялась в Подмосковье. Здесь же проходит и празднование.

Чета влюбленных традиционно расписалась, после чего отправилась кататься на авто. Средством передвижения молодоженов стала ретро «Волга».

 

иххххуууу:)

Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb)

Не особо отошли от классики влюбленные в плане выбора одежды. Бьянка облачилась в пышное платье с глубоким декольте, ее голову покрывала длинная фата. Жених выбрал для свадьбы классический клетчатый костюм-тройку и дополнил его галстуком-бабочкой. На фото молодожены выглядят счастливыми.

 

очень люблю своего мужа👧🏻❤️🎼

Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb)

Избранником Бьянки стал Роман Безруков. Это гитарист команды певицы. В последнем альбоме, который увидит свет осенью, возлюбленный девушки выступил в качестве саунд продюсера.

Поклонники радостно поздравляют новоиспеченную семейную пару, искренне желают им счастья, любви и взаимопонимания. Бьянка в свою очередь делится с фолловерами такими милыми деталями, как букет невесты, обручальное кольцо и прочее. Судя по подписям к фото, сама она очень счастлива.

Краткая информация о Бьянке

Имя: Бьянка

Отчество: Эдуардовна

День рождения: 17.09.1985 ( возраст: 32 года )

Место рождения: г. Минск, Белоруссия

Рост: 163 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2018 Теги: бьянка

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