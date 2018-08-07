Певица Бьянка вышла замуж. Об этом она сообщила лично, опубликовав в аккаунте инстаграм фото со свадьбы.

Еще зимой девушка радостно рассказала поклонникам, что получила предложение руки и сердца, и согласилась выйти замуж за своего избранника. Однако, точная дата свадьбы так и осталась для всех загадкой.

Как выяснилось, певица решила провести торжество в небольшом кругу из близких друзей и родственников. Роспись состоялась в Подмосковье. Здесь же проходит и празднование.

Чета влюбленных традиционно расписалась, после чего отправилась кататься на авто. Средством передвижения молодоженов стала ретро «Волга».

иххххуууу:) Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) 6 Авг 2018 в 11:31 PDT

Не особо отошли от классики влюбленные в плане выбора одежды. Бьянка облачилась в пышное платье с глубоким декольте, ее голову покрывала длинная фата. Жених выбрал для свадьбы классический клетчатый костюм-тройку и дополнил его галстуком-бабочкой. На фото молодожены выглядят счастливыми.

очень люблю своего мужа👧🏻❤️🎼 Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) 7 Авг 2018 в 12:56 PDT

Избранником Бьянки стал Роман Безруков. Это гитарист команды певицы. В последнем альбоме, который увидит свет осенью, возлюбленный девушки выступил в качестве саунд продюсера.

Поклонники радостно поздравляют новоиспеченную семейную пару, искренне желают им счастья, любви и взаимопонимания. Бьянка в свою очередь делится с фолловерами такими милыми деталями, как букет невесты, обручальное кольцо и прочее. Судя по подписям к фото, сама она очень счастлива.