Бьянка вышла замуж
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Певица Бьянка вышла замуж. Об этом она сообщила лично, опубликовав в аккаунте инстаграм фото со свадьбы.
Еще зимой девушка радостно рассказала поклонникам, что получила предложение руки и сердца, и согласилась выйти замуж за своего избранника. Однако, точная дата свадьбы так и осталась для всех загадкой.
Как выяснилось, певица решила провести торжество в небольшом кругу из близких друзей и родственников. Роспись состоялась в Подмосковье. Здесь же проходит и празднование.
Чета влюбленных традиционно расписалась, после чего отправилась кататься на авто. Средством передвижения молодоженов стала ретро «Волга».
Не особо отошли от классики влюбленные в плане выбора одежды. Бьянка облачилась в пышное платье с глубоким декольте, ее голову покрывала длинная фата. Жених выбрал для свадьбы классический клетчатый костюм-тройку и дополнил его галстуком-бабочкой. На фото молодожены выглядят счастливыми.
Избранником Бьянки стал Роман Безруков. Это гитарист команды певицы. В последнем альбоме, который увидит свет осенью, возлюбленный девушки выступил в качестве саунд продюсера.
Поклонники радостно поздравляют новоиспеченную семейную пару, искренне желают им счастья, любви и взаимопонимания. Бьянка в свою очередь делится с фолловерами такими милыми деталями, как букет невесты, обручальное кольцо и прочее. Судя по подписям к фото, сама она очень счастлива.
Краткая информация о Бьянке
Имя: Бьянка
Отчество: Эдуардовна
День рождения: 17.09.1985 ( возраст: 32 года )
Место рождения: г. Минск, Белоруссия
Рост: 163 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
Вам нравится свадебное платье Бьянки? 4
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Пух / 07.08.18 17:34А мне нравится Бьянка Эдуардовна и платье ее)))
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Алиса / 07.08.18 16:41А чётак скромно и безликО?
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Жози / 07.08.18 16:13Мне она всегда нравилась. Милая, не перекроенная, не конфликтная. Счастья молодым!