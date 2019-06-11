Когда будет Новолуние в августе 2019 года
Узнав информацию о том, когда и с какого числа по какое в августе 2019 года будет Новолуние, можно строить планы. Ведь этот период особенный, и каждый человек проводит его по-разному. В тот момент, когда луна становится новой, происходят чудеса. В этот период даже принято загадывать желания.
Новолуние в августе
Если интересует вопрос, когда, с какого числа, по какое время в августе 2019 года будет Новолуние, стоит заглянуть в Лунный календарь. Вся необходимая информация собрана в таблице.
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Дата
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Время
|
Фаза Луны
|
Знак зодиака
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Рекомендации астрологов
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01.08
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06.11
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Новолуние
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Лев
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Специалисты предупреждают, что в этот день человек будет более рассеянным, чем обычно. Не стоит терять время на пустые разговоры. Лучше всего наметить цели, и кинуться в бой для их реализации.
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30.08
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13.37
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Новолуние
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Дева
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Хороший день, чтобы расслабиться и побыть в кругу семьи. Не стоит тратить силы на ссоры и скандалы. Можно устроить домашнее чаепитие или посмотреть фильм. Все это принесет радость и положительные эмоции.
В таблице указана основная информация о Новолунии на август. Ознакомиться с ней может каждый желающий.
Новолуние: что за период
Как только Луна становится новой, для человека наступает особенный период. Время перемен и перспектив. Можно помечтать и подумать над реализацией новых проектов. Уже скоро наступит удачное время, чтобы получить желаемое.
Почему бы не проявить инициативность. В этот момент у человека хороший задел прочности, который следует направить в нужное русло.
Во время Новолуния человек становится менее активным. Не стоит нагружать себя физической работой. В противном случае произойдет упадок сил.
Что делать в Новолуние
Узнать о том, когда, с какого числа в августе 2019 года будет Новолуние, можно у Лунного календаря. Это хороший помощник садоводов, рыбаков и, вообще, всех людей. С его помощью удастся подобрать благоприятный день для визита в салон красоты, больницу.
Чем же заняться в этот период:
- немного помечтать;
- принять ванну;
- отправиться в путешествие;
- погулять на свежем воздухе;
- убрать в доме;
- избавиться от вредных привычек;
- вынести мусор;
- выбросить из шкафа ненужные вещи.
Астрологи рекомендуют отправляться в дорогу, но при этом не садиться за руль. Поскольку новая Луна замедляет реакцию людей, и число аварий на дороге возрастает.
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Чего нельзя делать в Новолуние
С какого числа по какое будет Новолуние подскажут астрологи. Кроме того, специалисты расскажут, от каких действий в это время желательно отказаться. Прежде всего нельзя выполнять следующее:
- выяснять отношения;
- подвергать себя физическим нагрузкам;
- ссориться;
- начинать серьезные проекты.
Во время Новолуния не стоит нагружать себя. Лучше всего немного отдохнуть и подумать о будущем. Еще будет много времени, чтобы поработать в полную силу.
Новолуние на Урале
На Урале жителям также интересно, когда Луна станет новой. Никаких отличий нет. Новолуние в августе 2019 года пройдет 1 и 30 числа. В это время нужно соблюдать осторожность, можно строить планы и мечтать. Для реализации новых проектов стоит подобрать другое время. В таком случае получится добиться успеха.
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Исполнение желаний
Оказывается, во время Новолуния можно загадывать желания. Когда, с какого числа в августе 2019 года это нужно делать, подскажут астрологи. Специалисты утверждают, что период этот особенный, и можно исполнять любые мечты. Главное, провести ритуал правильно, и очень сильно чего-то захотеть.
Для магических действий используют свечи, воду, денежные купюры, мед, сахар. Кроме того, существуют правила, которые нужно соблюдать.
Астрологи рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:
- важно подумать над тем, что удастся получить во время исполнения желания;
- обязательно следует поблагодарить высшие силы за исполнение мечты;
- немаловажное значение имеет умение забыть о своих желаниях, но делать это нужно после проведения ритуала.
Соблюдая эти простые правила, удастся получить желаемое. Не стоит ими пренебрегать, в противном случае мечты так и останутся мечтами.
Проводить ритуал лучше всего в момент зарождения ночного светила. Астрологи утверждают, что наиболее подходящее время – это за 2-3 дня до Новолуния. Именно в этот период можно думать о чем-то хорошем, и постепенно исполнять мечты.
В августе 2019 года Луна будет новой 1 и 30 числа. На эти дни необходимо обратить особое внимание. Ведь период этот особенный, и ночное светило влияет на каждого человека по-разному. Чтобы защитить себя от негативного воздействия Луны, необходимо в период Новолуния соблюдать осторожность.
Лучше всего отказаться от физической работы, и провести время в спокойной обстановке. Можно прогуляться по парку, встретиться с друзьями или просто отдохнуть. Все это позволит набраться сил перед предстоящей работой, и начать путь к достижению целей.
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А как луна влияет на вас? 3
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Бела / 11.06.19 15:21Астрологи рекомендуют соблюдать осторожность в то время, когда ночное светило становится новым. Всегда следую их советам, и чувствую себя хорошо. В этот момент стараюсь больше гулять на улице, занимаюсь спортом или любимым хобби.
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Анна / 11.06.19 15:21Как же тяжело метеочувствительным людям, особенно при смене фаз Луны. Каждый раз ухудшается самочувствие, появляется апатия. Так не хочется работать и вообще выходить на улицу. В период Новолуния предпочитаю быть дома, в одиночестве.
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Марина / 11.06.19 15:20На себе влияние Луны никак не ощущаю. Хоть и знаю, что некоторые фазы опасны, просто не обращаю на них никакого внимания. Живу обычной жизнью, и наслаждаюсь каждым днем.