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Когда будет Новолуние в августе 2019 года

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Узнав информацию о том, когда и с какого числа по какое в августе 2019 года будет Новолуние, можно строить планы. Ведь этот период особенный, и каждый человек проводит его по-разному. В тот момент, когда луна становится новой, происходят чудеса. В этот период даже принято загадывать желания.

Новолуние в августе

Если интересует вопрос, когда, с какого числа, по какое время в августе 2019 года будет Новолуние, стоит заглянуть в Лунный календарь. Вся необходимая информация собрана в таблице.

Дата

Время

Фаза Луны

Знак зодиака

Рекомендации астрологов

01.08

06.11

Новолуние

Лев

Специалисты предупреждают, что в этот день человек будет более рассеянным, чем обычно. Не стоит терять время на пустые разговоры. Лучше всего наметить цели, и кинуться в бой для их реализации.

30.08

13.37

Новолуние

Дева

Хороший день, чтобы расслабиться и побыть в кругу семьи. Не стоит тратить силы на ссоры и скандалы. Можно устроить домашнее чаепитие или посмотреть фильм. Все это принесет радость и положительные эмоции.

В таблице указана основная информация о Новолунии на август. Ознакомиться с ней может каждый желающий.

Новолуние: что за период

Как только Луна становится новой, для человека наступает особенный период. Время перемен и перспектив. Можно помечтать и подумать над реализацией новых проектов. Уже скоро наступит удачное время, чтобы получить желаемое.

Почему бы не проявить инициативность. В этот момент у человека хороший задел прочности, который следует направить в нужное русло.

Во время Новолуния человек становится менее активным. Не стоит нагружать себя физической работой. В противном случае произойдет упадок сил.

Что делать в Новолуние

Узнать о том, когда, с какого числа в августе 2019 года будет Новолуние, можно у Лунного календаря. Это хороший помощник садоводов, рыбаков и, вообще, всех людей. С его помощью удастся подобрать благоприятный день для визита в салон красоты, больницу.

Чем же заняться в этот период:

  • немного помечтать;
  •  принять ванну;
  •  отправиться в путешествие;
  •  погулять на свежем воздухе;
  •  убрать в доме;
  •  избавиться от вредных привычек;
  •  вынести мусор;
  •  выбросить из шкафа ненужные вещи.

Астрологи рекомендуют отправляться в дорогу, но при этом не садиться за руль. Поскольку новая Луна замедляет реакцию людей, и число аварий на дороге возрастает.

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Чего нельзя делать в Новолуние

С какого числа по какое будет Новолуние подскажут астрологи. Кроме того, специалисты расскажут, от каких действий в это время желательно отказаться. Прежде всего нельзя выполнять следующее:

  • выяснять отношения;
  •  подвергать себя физическим нагрузкам;
  •  ссориться;
  •  начинать серьезные проекты.

 Во время Новолуния не стоит нагружать себя. Лучше всего немного отдохнуть и подумать о будущем. Еще будет много времени, чтобы поработать в полную силу.

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Новолуние на Урале

На Урале жителям также интересно, когда Луна станет новой. Никаких отличий нет. Новолуние в августе 2019 года пройдет 1 и 30 числа. В это время нужно соблюдать осторожность, можно строить планы и мечтать. Для реализации новых проектов стоит подобрать другое время. В таком случае получится добиться успеха.

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Исполнение желаний

Оказывается, во время Новолуния можно загадывать желания. Когда, с какого числа в августе 2019 года это нужно делать, подскажут астрологи. Специалисты утверждают, что период этот особенный, и можно исполнять любые мечты. Главное, провести ритуал правильно, и очень сильно чего-то захотеть.

Для магических действий используют свечи, воду, денежные купюры, мед, сахар. Кроме того, существуют правила, которые нужно соблюдать.

Астрологи рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

  • важно подумать над тем, что удастся получить во время исполнения желания;
  • обязательно следует поблагодарить высшие силы за исполнение мечты;
  • немаловажное значение имеет умение забыть о своих желаниях, но делать это нужно после проведения ритуала.

Соблюдая эти простые правила, удастся получить желаемое. Не стоит ими пренебрегать, в противном случае мечты так и останутся мечтами.

Проводить ритуал лучше всего в момент зарождения ночного светила. Астрологи утверждают, что наиболее подходящее время – это за 2-3 дня до Новолуния. Именно в этот период можно думать о чем-то хорошем, и постепенно исполнять мечты.

В августе 2019 года Луна будет новой 1 и 30 числа. На эти дни необходимо обратить особое внимание. Ведь период этот особенный, и ночное светило влияет на каждого человека по-разному. Чтобы защитить себя от негативного воздействия Луны, необходимо в период Новолуния соблюдать осторожность.

Лучше всего отказаться от физической работы, и провести время в спокойной обстановке. Можно прогуляться по парку, встретиться с друзьями или просто отдохнуть. Все это позволит набраться сил перед предстоящей работой, и начать путь к достижению целей.

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11.06.2019
Теги: Новолуние с какого числа

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  • Бела / 11.06.19 15:21
    -
    0
    +
    Астрологи рекомендуют соблюдать осторожность в то время, когда ночное светило становится новым. Всегда следую их советам, и чувствую себя хорошо. В этот момент стараюсь больше гулять на улице, занимаюсь спортом или любимым хобби.
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  • Анна / 11.06.19 15:21
    -
    0
    +
    Как же тяжело метеочувствительным людям, особенно при смене фаз Луны. Каждый раз ухудшается самочувствие, появляется апатия. Так не хочется работать и вообще выходить на улицу. В период Новолуния предпочитаю быть дома, в одиночестве.
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  • Марина / 11.06.19 15:20
    -
    0
    +
    На себе влияние Луны никак не ощущаю. Хоть и знаю, что некоторые фазы опасны, просто не обращаю на них никакого внимания. Живу обычной жизнью, и наслаждаюсь каждым днем.
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