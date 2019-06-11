Фазы луны в июле 2019 года по дням

Луна имеет огромное влияние над нашей планетой. Каждому дню соответствует определенная фаза Луны, которая предостерегает или «благословляет» на действия в самых разных сферах человеческой жизни. В июле 2019 года насчитывается 7 благоприятных дней.

Лунные фазы на июль 2019 года

Некоторые задаются вопросом, для чего нужны лунные календари и как знания о текущей фазе могут помочь им в жизни. Наблюдения за Луной велись еще с древних времен, тогда люди и вывели дни благоприятные для стрижки волос, косметических процедур для здоровья и омоложения всего организма и даже дни для зачатия детей.

Интересно! Многие привыкли думать, что у Луны всего 4 фазы: Новолуние, Полнолуние, Растущая и Убывающая луна. Но ученые вывели еще 4: Молодая Луна – «Полумесяц», Первая четверть – размеры луны 50/50, Последняя четверть – половина полумесяца, Стареющая Луна-последняя стадия, когда луна практически исчезает из виду.

Согласно лунному календарю, в июле 2019 года фазы Луны распределяются по следующим дням:

Новолуние. Данная фаза выпадает на 2 июля, когда Луна будет находиться в Раке, ориентировочное время 22:16. В этот же день произойдет Солнечное затмение, по Московскому времени в 22:25. Поэтому весь день нельзя назвать удачным, скорее с точностью наоборот. 2 июля не пытайтесь давать советы друзьям и близким, они просто не станут слушать, вероятны ссоры и беспричинные обиды. Возможно обострение заболеваний, имеющих хронический характер. Первая четверть. Она приходится на 9 июля, Луна в Весах. Хороший день для бракосочетания, похода на романтическое свидание или вечеринку в кругу самых близких друзей. Самое главное быть поближе к обществу и не оставаться в гордом одиночестве. Полнолуние. Таинственная фаза Луны, которая в июле 2019 года по дням совпадает с чарующим полным ее затмением, приходится на 17 число и будет находиться в знаке Козерог, благоприятным днем его сложно назвать. Обычно в это время многие люди мучаются от проблем со здоровьем, жалуются на плохое самочувствие и угнетенное состояние. Полнолуние произойдет в 00:38 по Московскому времени, а затмение на 7 минут раньше. Третья четверть. Луна в Тельце, 25 июля. В этот день нужно постараться сдерживать негативные эмоции и агрессию, лучше поработать над собой или заняться чем-то, что принесет искреннее удовольствие.

Совет! Можно создать свой собственный календарь, в который нужно вписывать все свои ощущения в определенные лунные фазы, также для этого существуют мобильные приложения.



В целом лунный календарь носит ознакомительный характер, он окажется полезным для садоводов-огородников, они по дням определяют благоприятное время для посадки плодово-овощных культур, согласно фазам Луны в июле 2019 года.

Благоприятные дни в июле 2019 года

Лунный календарь поможет определиться, в какие дни, как себя вести, что можно делать, а что следует отложить на неопределенный срок.

Фазы Луны в июле 2019 года по дням, которые благоприятны для стрижки волос:

с 1-10 число;

с 13-16;

19;

25;

27;

29.

Для окрашивания волос:

1 июля;

с 4-6;

9,10 июля;

13;

18;

22;

27;

29.

Дни, благоприятные для посещения стоматолога: с 6-9, 15, 26 число месяца.

Тем, кто желает похудеть, лунный календарь советует сесть на диету 16, либо с 18-31 число месяца.

Удачный период для проведения ремонтных работ и капитальных уборок в доме: с 5-9, с 12-16 июля, 22, 26.

Для осуществления больших и дорогостоящих покупок: с 5-9, с 12-16 числа месяца.

Благоприятные дни для поездок и отдыха: с 5-9, с 12-16 числа месяца.

Дни в июле 2019, которые будут наиболее удачны для проведения свадеб и торжественных событий: 1, с 4-9, 12-16, 18,19, с 23-31.

Удачные дни

Наиболее удачными периодами в 7 месяце 2019 года станут даты:

1 июля – Убывающая Луна будет находиться в Близнецах. В этот день благоприятными будут путешествия или посещения водных источников, можно с легкостью закончить работу, связанную с творчеством или провести уютный вечер в тесной компании лучших друзей.

3 июля – Растущая Луна в Раке. Рекомендуется посетить библиотеку, почитать хорошую книгу в уютной домашней обстановке, пройти обучающие курсы или поделиться собственными знаниями с другими людьми, уделить время младшим братьям и сестрам или своим детям. 9 июля – день, когда Растущая Луна находится в Весах. Очень удачным будет заключение сделок и подписание договоров, они принесут невиданную прибыль и помогут улучшить источник материальных доходов. В этот день внимание к мелким деталям и кропотливой работе будет на высоте. 18,19 июля – Растущая Луна в Водолее. Дни, благоприятные для продвижения по карьерной лестнице, общения с родственниками, путешествий. 29 июля вновь настанет день Убывающей Луны в Близнецах. Прекрасный период для избавления от долгов, можно закрыть кредит в банке или отдать займы. 30 июля – Убывающая Луна в знаке Рак. Хорошее время для развития творческих способностей. Рекомендуется обратиться к своему внутреннему «Я». Можно шить, заниматься вышивкой, рисовать, дизайном или перестановкой в квартире или начать новое дело.

Интересно! Когда убывающая луна в июле 2019 года



Важно! На 7 и 12 июля приходятся большие православные праздники – Рождество Иоанна Предтечи и день апостолов Петра и Павла. В эти дни нужно быть особенно внимательными, перенесите важные договоры, подписание документов и заключение сделок на другие даты. Также не рекомендуется работать в саду и проводить уборку в доме.

Неблагоприятные дни в июле 2019 года

Дни, которые не принесут ничего хорошего, кроме плохого самочувствия, представлены в таблице:

Самые неблагоприятные дни июля 2019 года 2 10 16 17 24 31

В такие дни повышается вероятность ДТП, ухудшения здоровья, головные боли. В этот период не рекомендуется:

проводить операции;

подписывать важные документы и договоры;

давать и брать в долг;

начинать новые дела;

заключать «долгоиграющие» сделки.

Для справки! Метеочувствительным людям нужно быть осторожными 6, 12, 13, 19 и 26 июля. В эти дни будут «властвовать» магнитные бури.

Следует помнить, что лунный календарь, не предсказывает будущее, не стоит всецело на него полагаться, решение нужно принимать исходя из сложившейся ситуации, собственного мнения и советов близких родственников.

Лунный календарь, как хороший плацдарм для будущих начинаний, он поведает о благоприятных днях и не очень, поможет сконцентрироваться и распланировать весь месяц наперед. Важно отслеживать фазы Луны не только в июле 2019 года, но и в другие месяцы.