Многие люди в современном мире увлекаются астрономией, поэтому они интересуются, с какого числа и по какое будет убывающая луна в августе 2019 г. Это может подсказать только специальный лунный календарь, в котором вся нужная информация представлена в виде таблиц.

Что сулит убывающая луна

Когда подходит время убывающей луны в августе 2019 года, то организм человека начинает активно расходовать всю скопленную до этого момента энергию. Фактически, организм начинает собственное оздоровление, по этой причине мы в период убывающей луны в августе 2019 г будем легче переносить какие-либо инфекции или разнообразные заболевания. По этой причине в преддверии последнего месяца лета многие люди, которых беспокоит эта тема, интересуются, какая луна будет в августе 2019 года – растущая или убывающая.

Астрологи в отношении этого вопроса выражаются более чем однозначно – убывающая. Поэтому перед тем, как погрузиться в осень, можно успеть сделать те дела, которые вы еще не окончили.

Кроме того, если вам предстоит какая-нибудь сложная операция или тяжелое хирургическое вмешательство, то период убывающей луны является как раз тем временем, когда на это стоит пойти, не опасаясь, что случится что-то плохое. Помимо этого при убывающей луне в августе 2019 можно провести несколько очищающих процедур. Можно провести промывание некоторых органов, которые перетерпели воспаление.

В каких числах следует ожидать убывающую луну

Многие люди интересуются, когда будет убывающая луна в августе 2019 года. В этом году убывающая луна начнется 16 августа и закончится 29 августа. При этом в зависимости от того, в каком знаке она находится, она может по-разному воздействовать на человека, а также на интенсивность роста растений, а знаки зодиака ежегодной меняются, поэтому вне зависимости от того, когда убывающая луна в августе 2019 года, ее воздействие способно несколько видоизменяться под воздействием обозначенных факторов.

Как убывающая луна будет воздействовать на человека

Когда люди хотят узнать, с какого числа убывающая луна в августе 2019 года, они желают понять, что именно стоит делать в это время, а что нельзя.

Нередко многие люди, которые увлекаются этим вопросом, ориентируются по лунным таблицам. В таких таблицах указываются основные данные, которые могут сориентировать человека.

Вот некоторые данные по убывающей луне в августе этого года:

20 августа 2019, Вт Луна в Овне Убывающая Луна Процент освещенности Луны составляет 80%. Восход Луны в 21:45, а закат в 10:11. 21 августа 2019, Ср Луна в Тельце Убывающая Луна Процент освещенности Луны составляет 72%. Восход Луны в 22:00, а закат в 11:22. 22 августа 2019, Чт Луна в Тельце Убывающая Луна Процент освещенности Луны составляет 63%. Восход Луны в 22:18, а закат в 12:35. 23 августа 2019, Пт Луна в Близнецах Последняя четверть Процент освещенности Луны составляет 53%. Восход Луны в 22:40, а закат в 13:50.

Также есть возможность узнать, что ждет человека в период убывающей луны благодаря расписанию на каждый день:

16 августа можете смело отправляться в путешествия, потому что этот день точно обещает быть нескучным! Но этот день также может помочь вам стать аристократичнее и будет благоприятным для чтения книг и просмотра интеллектуальных фильмов. 17 августа самое лучшее время, чтобы заняться собственным телом и походить на групповые или индивидуальные тренировки. Однако старайтесь не переусердствовать, поскольку с непривычки это может вам доставить больше болезненных ощущений, чем положительного эффекта. 18 августа вам подвернется ситуация, в которой вы сможете проявить все свое нестандартное мышление и привлечь к себе довольно большую порцию внимания. Вы сможете не только удивить некоторых людей, но и добиться их расположения. Кроме того вы сможете удачно приобрести дорогостоящую вещь, о которой вы так мечтали. 19 августа старайтесь не быть чересчур наивным, поскольку можете попасться на уловки коварных людей или совершить несколько крупных ошибок. Постарайтесь в этот день повернуть ситуацию так, чтобы вы поставили точку, или ваш голос был решающим. 20 августа можно немного успокоиться и провести свой день максимально размеренно и умиротворенно. В этот день мало что будет зависеть от вас, поэтому прилагать слишком много усилий для того, чтобы как-то воздействовать на происходящее бессмысленно. 21 августа самое время заключать сделки и проводить деловые переговоры с партнерами, поскольку именно в этот день сила луны будет на вашей стороне. Однако постарайтесь не только провести день с максимальной пользой, но и поменьше говорить о ваших достижениях, чтобы не привлекать к себе внимание завистников. 22 августа будет для вас достаточно тяжелым после дня ваших персональных взлетов. По этой причине постарайтесь в этот день не кидаться в дела без памяти и хвататься за все, что ни попадя, поскольку, чем больше вы возьмете, тем тяжелее вам придется впоследствии все это разгребать. Постарайтесь решать проблемы по мере их поступления и не создавать для себя каких-то лишних забот. 23 августа вы почувствуете приток мощной энергии, поэтому вам будет казаться, что сегодня вам горы по плечу и море по колено. И вы окажетесь правы, поэтому смело кидайтесь на поиски приключений и ввязывайтесь во всякие авантюры, потому что в любом деле, какое бы вы ни начали, вам будет сопутствовать успех. 24 августа вы можете позволить себе отдохнуть от городской суеты и рутинности, это то самое время, когда стоит уединиться с самим собой в каком-нибудь уютном месте, где вы чувствуете себя хорошо. Отличный день чтобы посвятить его релаксации или медитации. 25 августа вам стоит привести в норму свое моральное состояние и не поддаваться на разные упреки и науськивания со стороны других людей. В этот день меньше всего рекомендуется уделять внимание постороннему мнению, поскольку именно сейчас вам нужно попытаться разобраться в себе. 26 августа вы сможете найти в окружающих людях то, что поможет вам стать намного сильнее и увереннее в себе. Держите ухо востро – вокруг вас в этот день будет довольно много лицемеров и льстецов, так что вам необходимо действовать максимально избирательно. 27 августа вам покажется, что весь мир настроен против вас, однако отчаиваться и расстраиваться не стоит – для вас это лишний повод пересмотреть свои приоритеты и понять, насколько правильной дорогой вы сейчас движетесь. 28 августа постарайтесь взглянуть на свои проблемы изнутри и понять, в чем состоит их главная причина. Возможно, в этот день вы сможете разобраться не только в себе, но и понять окружающих, взглянув на них свежим взглядом. Имейте в виду, что все может оказаться не настолько жутко, как вы себе это вообразили. Этот день является для вас возможностью понять, насколько эти проблемы для вас важны. 29 августа не стоит тратить на суету и какие-то хлопоты. Лучше всего будет посвятить этот день отдыху, просмотру любимых фильмов или сну. Луна подсказывает вам, что именно в этот день вы нуждаетесь в дополнительной подзарядке, поэтому вам просто необходимо духовное очищение. Этот день благоприятствует тому, чтобы провести его в компании любимой книги, завернувшись в одеяло и наслаждаясь чашкой вкусного чая.

Убывающая луна оказывает довольно мощное воздействие и на растения. В этот период их энергия уходит в корневую систему, поэтому данное время считается самым благоприятным для проведения профилактических работ по борьбе с вредителями, а также идеально подходит для любых работ по уходу за растениями.