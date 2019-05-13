Когда убывающая луна в августе 2019 года
Многие люди в современном мире увлекаются астрономией, поэтому они интересуются, с какого числа и по какое будет убывающая луна в августе 2019 г. Это может подсказать только специальный лунный календарь, в котором вся нужная информация представлена в виде таблиц.
Что сулит убывающая луна
Когда подходит время убывающей луны в августе 2019 года, то организм человека начинает активно расходовать всю скопленную до этого момента энергию. Фактически, организм начинает собственное оздоровление, по этой причине мы в период убывающей луны в августе 2019 г будем легче переносить какие-либо инфекции или разнообразные заболевания. По этой причине в преддверии последнего месяца лета многие люди, которых беспокоит эта тема, интересуются, какая луна будет в августе 2019 года – растущая или убывающая.
Астрологи в отношении этого вопроса выражаются более чем однозначно – убывающая. Поэтому перед тем, как погрузиться в осень, можно успеть сделать те дела, которые вы еще не окончили.
Кроме того, если вам предстоит какая-нибудь сложная операция или тяжелое хирургическое вмешательство, то период убывающей луны является как раз тем временем, когда на это стоит пойти, не опасаясь, что случится что-то плохое. Помимо этого при убывающей луне в августе 2019 можно провести несколько очищающих процедур. Можно провести промывание некоторых органов, которые перетерпели воспаление.
В каких числах следует ожидать убывающую луну
Многие люди интересуются, когда будет убывающая луна в августе 2019 года. В этом году убывающая луна начнется 16 августа и закончится 29 августа. При этом в зависимости от того, в каком знаке она находится, она может по-разному воздействовать на человека, а также на интенсивность роста растений, а знаки зодиака ежегодной меняются, поэтому вне зависимости от того, когда убывающая луна в августе 2019 года, ее воздействие способно несколько видоизменяться под воздействием обозначенных факторов.
Как убывающая луна будет воздействовать на человека
Когда люди хотят узнать, с какого числа убывающая луна в августе 2019 года, они желают понять, что именно стоит делать в это время, а что нельзя.
Нередко многие люди, которые увлекаются этим вопросом, ориентируются по лунным таблицам. В таких таблицах указываются основные данные, которые могут сориентировать человека.
Вот некоторые данные по убывающей луне в августе этого года:
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Луна в Овне
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Убывающая Луна
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Процент освещенности Луны составляет 80%. Восход Луны в 21:45, а закат в 10:11.
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Луна в Тельце
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Убывающая Луна
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Процент освещенности Луны составляет 72%. Восход Луны в 22:00, а закат в 11:22.
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Луна в Тельце
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Убывающая Луна
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Процент освещенности Луны составляет 63%. Восход Луны в 22:18, а закат в 12:35.
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Луна в Близнецах
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Последняя четверть
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Процент освещенности Луны составляет 53%. Восход Луны в 22:40, а закат в 13:50.
Также есть возможность узнать, что ждет человека в период убывающей луны благодаря расписанию на каждый день:
- 16 августа можете смело отправляться в путешествия, потому что этот день точно обещает быть нескучным! Но этот день также может помочь вам стать аристократичнее и будет благоприятным для чтения книг и просмотра интеллектуальных фильмов.
- 17 августа самое лучшее время, чтобы заняться собственным телом и походить на групповые или индивидуальные тренировки. Однако старайтесь не переусердствовать, поскольку с непривычки это может вам доставить больше болезненных ощущений, чем положительного эффекта.
- 18 августа вам подвернется ситуация, в которой вы сможете проявить все свое нестандартное мышление и привлечь к себе довольно большую порцию внимания. Вы сможете не только удивить некоторых людей, но и добиться их расположения. Кроме того вы сможете удачно приобрести дорогостоящую вещь, о которой вы так мечтали.
- 19 августа старайтесь не быть чересчур наивным, поскольку можете попасться на уловки коварных людей или совершить несколько крупных ошибок. Постарайтесь в этот день повернуть ситуацию так, чтобы вы поставили точку, или ваш голос был решающим.
- 20 августа можно немного успокоиться и провести свой день максимально размеренно и умиротворенно. В этот день мало что будет зависеть от вас, поэтому прилагать слишком много усилий для того, чтобы как-то воздействовать на происходящее бессмысленно.
- 21 августа самое время заключать сделки и проводить деловые переговоры с партнерами, поскольку именно в этот день сила луны будет на вашей стороне. Однако постарайтесь не только провести день с максимальной пользой, но и поменьше говорить о ваших достижениях, чтобы не привлекать к себе внимание завистников.
- 22 августа будет для вас достаточно тяжелым после дня ваших персональных взлетов. По этой причине постарайтесь в этот день не кидаться в дела без памяти и хвататься за все, что ни попадя, поскольку, чем больше вы возьмете, тем тяжелее вам придется впоследствии все это разгребать. Постарайтесь решать проблемы по мере их поступления и не создавать для себя каких-то лишних забот.
- 23 августа вы почувствуете приток мощной энергии, поэтому вам будет казаться, что сегодня вам горы по плечу и море по колено. И вы окажетесь правы, поэтому смело кидайтесь на поиски приключений и ввязывайтесь во всякие авантюры, потому что в любом деле, какое бы вы ни начали, вам будет сопутствовать успех.
- 24 августа вы можете позволить себе отдохнуть от городской суеты и рутинности, это то самое время, когда стоит уединиться с самим собой в каком-нибудь уютном месте, где вы чувствуете себя хорошо. Отличный день чтобы посвятить его релаксации или медитации.
- 25 августа вам стоит привести в норму свое моральное состояние и не поддаваться на разные упреки и науськивания со стороны других людей. В этот день меньше всего рекомендуется уделять внимание постороннему мнению, поскольку именно сейчас вам нужно попытаться разобраться в себе.
- 26 августа вы сможете найти в окружающих людях то, что поможет вам стать намного сильнее и увереннее в себе. Держите ухо востро – вокруг вас в этот день будет довольно много лицемеров и льстецов, так что вам необходимо действовать максимально избирательно.
- 27 августа вам покажется, что весь мир настроен против вас, однако отчаиваться и расстраиваться не стоит – для вас это лишний повод пересмотреть свои приоритеты и понять, насколько правильной дорогой вы сейчас движетесь.
- 28 августа постарайтесь взглянуть на свои проблемы изнутри и понять, в чем состоит их главная причина. Возможно, в этот день вы сможете разобраться не только в себе, но и понять окружающих, взглянув на них свежим взглядом. Имейте в виду, что все может оказаться не настолько жутко, как вы себе это вообразили. Этот день является для вас возможностью понять, насколько эти проблемы для вас важны.
- 29 августа не стоит тратить на суету и какие-то хлопоты. Лучше всего будет посвятить этот день отдыху, просмотру любимых фильмов или сну. Луна подсказывает вам, что именно в этот день вы нуждаетесь в дополнительной подзарядке, поэтому вам просто необходимо духовное очищение. Этот день благоприятствует тому, чтобы провести его в компании любимой книги, завернувшись в одеяло и наслаждаясь чашкой вкусного чая.
Убывающая луна оказывает довольно мощное воздействие и на растения. В этот период их энергия уходит в корневую систему, поэтому данное время считается самым благоприятным для проведения профилактических работ по борьбе с вредителями, а также идеально подходит для любых работ по уходу за растениями.
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А какие приметы на убывающую лун знаете вы? 3
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Вера / 12.05.19 03:39Чушь все это, если все эти предсказания совместить, то и жить будет некогда. По одной теории этот день благоприятный, по теории благоприятных дней недели – он неблагоприятный. С ума можно сойти, если только сидеть и совмещать все эти байки.
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Мила / 12.05.19 03:33Никогда не думал, что луна настолько сильно воздействует на нашу жизнь. Однако я все же достаточно скептично отношусь ко всей этой «лунной магии», поскольку не настолько доверяю астрологии. Я привык сам планировать, что и как мне делать и не сверяться с тем, насколько ко мне благосклонна луна.
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Анна / 12.05.19 03:33Каждый раз в убывающую луну подкармливаю свои растения. Они мне за это благодарны, поэтому цветут с еще большей интенсивностью, чем раньше. А вообще лунному календарю я верю и следую – очень помогает.