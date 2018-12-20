Какие новогодние елки 2018-2019 в Москве стоит посетить?

Новый год – это самый красочный, яркий и волшебный праздник. Поэтому в это время стоит сделать все возможное для детей, которые еще верят в сказку. Именно для них организовываются в Москве новогодние елки и составляются подробные списки 2018-2019 годов.

Новогодняя елка в Кремле 2019

Начиная с 24 декабря 2018 года, каждый желающий сможет посетить новогоднюю елку в Кремле. Для детей это отличная возможность хорошо провести время, завести новых друзей и встретить сказочных персонажей. К тому же говорят, что в пределах Москвы это будет одно из самых грандиозных и ожидаемых шоу.

В праздничной программе принимают участие:

эстрадные исполнители и музыканты;

участники детских творческих коллективов;

профессиональные актеры.

В этот раз новогоднее представление в Кремле будет называться «Тайна планеты Земля». Зрители на несколько часов окунуться в мир опасных пиратов из космоса, которые хотят, чтобы люди забыли о праздновании Нового года.

Со злодеями смогут справиться только Дед Мороз со Снегурочкой, а также Данило-мастер, Левша и Садко. Их ждет нелегкое путешествие за пределами нашей галактики, но все это они делают ради маленьких детей и зимних праздников.

Перед началом представления деткам предложат поиграть, потанцевать под веселую музыку и проявить всю свою сообразительность. Даже родителям не придется скучать все это время.

Главные действия страны будут проходить в Большом зале ГКД. Шоу начинается по расписанию – в 10.00, 14.00 и 18.00. Цена билетов зависит от выбранных мест в зале, поэтому их стоимость стоит уточнить заранее.

Детские елки 2019-2019 в Москве: список с описанием

В период зимних каникул не стоит засиживаться дома, ведь зимой жителям столицы не придется скучать. Особенно если в семье есть дети от 9 лет и старше. Ведь для них подготавливаются интересные выступления.

Интересно! Официальные выходные дни на Новый 2019 год

Среди них самыми популярными считаются:

Шоу «Три кота». В нем покажут жизнь трех котят, которые мечтают о подарках от Деда Мороза и ради этого даже готовы отправиться в безумные приключения. Помимо этого, будут проводиться всевозможные конкурсы, смешные сценки и будут вручаться подарки. Чтобы посмотреть выступление, достаточно посетить конгресс-центр им. Плеханова с 3 по 6 января начиная с 11.00. Стоимость билетов от 500 руб. Спектакль Барбоскины и Тайна Книжной полки. Поучительная история о том, как дедушка семейства приучает своих внуков к чтению. В ходе учения зрителей ожидают танцы, цирковые трюки и интересные приключения. Праздник состоится 2 января в конгресс-центре им. Плеханова. Стоимость билетов от 500 руб. Спектакль Ми-ми-мишки: Новогодний переполох. Жители зимнего леса как то раз услышали стук топора и в скором времени узнали, что робот Рубик хочет вырубить деревья и построить завод, чтобы создавать своих сородичей. Ми-ми-мишкам нужно срочно придумать план, чтобы остановить злодея. Шоу будет проходить с 22 по 30 декабря в конгресс-центре им. Плеханова. Цена билетов от 500 руб. Заколдованное королевство Даннотар. Волшебное выступление, подготовленное талантливыми циркачами, артистами и танцорами. Зрители ненадолго попадут в сказочный замок и даже станут участниками событий. Представление можно будет посмотреть со 2 до 8 января включительно в зале «Плаз де Пари». Стоимость билетов от 2200 руб. Таинственная история: Маша и Медведь. Уже давно полюбившиеся всем герои постараются раскрыть таинственное исчезновение сладостей с новогоднего стола. Шоу будет проходить на сцене ММЦ «Планета КВН» 22-23 декабря, 29-30 декабря, 2-6 января включительно. Стоимость билетов от 600 руб. Новогодние приключения Смешариков: Елки-Иголки. Информативный спектакль, который идет из уст любимых героев маленьких зрителей. Мультфильм предназначается для детей от 5 до 10 лет. Стоимость билетов от 500 руб. Тайна Трех Планет братьев Сафроновых 2019 год. Невероятная иллюзия поможет оказаться в таинственном космосе, покататься на космическом корабле и сразиться с неизвестными врагами. Представление будет проходить с 28 декабря по 8 января в Москва-Сити, ЦВК «Экспоцентр». Стоимость билетов от 1850 руб. Елка в Гостином Дворе 2018-2019 году. Традиционный спектакль от талантливых и знаменитых режиссеров России. Зрители попадут в сказочный заснеженный город и повстречают многих любимых персонажей. Спектакль будет проходить с 24 декабря по 3 января. Цена билетов от 1800 руб.

Помимо этого, для деток от трех лет в ЮЗАО будет проводиться праздничный концерт во Дворце детского творчества на Воробьевых горах. С учетом подарков стоимость билетов будет в районе 500 руб.

А в театре «Бенефис» зрители смогут посмотреть спектакль-фэнтези на основе всем известной рождественской сказки «Щелкунчик». Родителям также будет интересно это представление, ведь это возможность хотя бы ненадолго вернутся в детство.

Очень приятная новость

Каждый год в Москве организовывают новогодние елки для детей в Крокус Сити. В 2018-2019 годах для всех желающих организуется праздничное представление под названием «Дед Мороз и его главнейший секрет».

Идея в том, что персонажи мультсериалов вместе со всеми присутствующими, которые верят в чудеса, отправляются в садах Чудес и Сказки, чтобы разгадать все секреты.

Во время своих путешествий главные герои знакомятся с Лунным Ежиком, который очень хочет и готов верить в чудеса.

В Крокусе первое новогоднее шоу можно будет посетить уже 22-23 декабря и 28-31 декабря 2018 года. А в январе герои мультфильмов вновь появятся на сцене с 3 по 7 января 2019 года. Начальная цена билетов – 550 руб.

Благодаря тщательной подготовке и профессионализму хорошо провести время смогут не только малыши, но и взрослые. Также много приятных сюрпризов готовиться для детей 12-13 лет.

Как можно видеть, в Москве для детей организовывается очень много новогодних елок. Так что в конце 2018 и в начале 2019 года будет очень много приятных впечатлений и радостных воспоминаний.

Главное – заранее забронировать билеты и продумать маршрут к месту назначения. Ведь столица никогда не спит, особенно, во время больших и длительных праздников.