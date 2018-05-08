Какой приговор вынес суд Марии Дапирки: новости 2018

Мария Дапирка – это русская девушка, которая стала жертвой тайского законодательства. Запутанная история отношений Марии с парнем из Нигерии в Таиланде привела к печальным последствиям, сломленной судьбе россиянки.

Последние новости в 2018 году о Марии Дапирки свидетельствуют: девушка получила пожизненное заключение и шансы на благополучный исход минимальны.

История Марии Дапирки

Родители Марии до сих пор не могут поверить в случившуюся историю, ведь их родная дочь негативно относилась к наркотикам и курению. Девушка всегда хорошо училась и активно изучала иностранные языки. Из российского города Краснодар Мария переехала в Таиланд, где начала работать гидом и завязала отношения с парнем из Нигерии. Избранник красиво ухаживал и дарил дорогие подарки, организовывал совместные путешествия. В последний раз было организовано роковое путешествие, в которое парень Марии не смог отправиться в последний момент.

Впоследствии у Марии Дапирки нашли почти 3 килограмма кокаина в Хошимине. Родители девушки уверены в том, что девушку просто использовали в корыстных целях. Россиянка должна была в августе 2014 года отправиться из Таиланда в путешествие, но поездка так и не состоялась.

Именно вьетнамские таможенники обнаружили в чемодане кокаин.

Мария Дапирка сразу же заявила, что она впервые видит найденный кокаин и его могли подбросить. К тому же чемодан с двойным дном подарил любимый мужчина. Несмотря на это, россиянка оказалась арестованной и против нее возбудили уголовное производство. С самого начала девушку обвинили в распространении наркотиков.

Впоследствии суд 6 раз переносился. Иногда переносы судебных заседаний осуществлялись по просьбе российской стороны, иногда – для сбора дополнительных доказательств при обвинении Марии. Адвокат россиянки отвечает, что они намерены добиваться освобождения Марии. К тому же осужденные российские граждане во Вьетнаме должны быть переданы в Россию, после чего появляется шанс на помилование российским президентом.

Определенные шансы на освобождение Марии Дапирки по-прежнему существуют, но история будет еще очень долгой, запутанной.

Особенности дела Марии Дапирки

Судя последним новостя 2018 года о Марии Дапирки можно понять, что история россиянки, очень запутанная и легко найти выход невозможно. Следствие было направлено на выяснение всех обстоятельств дела, ведь девушка могла обладать умыслом на распространение наркотиков или стать невольным наркокурьером.

Вьетнамский суд учитывал позицию россиянки. При этом судья уверяет: обвиняемая сторона не смогла доказать собственную невиновность в контрабанде наркотиков. Более того, оказалось невозможным привлечь к ответственности тех, кто тайком передавал наркотике девушке.

Во время уголовного процесса удалось выяснить определенные подробности. В июле бойфренд россиянки, Мэтью Чили (Ник), дал одну тысячу долларов и билет до бразильского Сан-Паулу. Мэтью обещал также прилететь в Бразилию вслед за возлюбленной. Мария провела в Бразилии пару недель, после чего ее парень сообщил об изменении планов.

Оказалось, что Дапирка должна получить сумку от друга парня и отправиться в Лаос. Мария выполнила инструкцию и полетела транзитом через Вьетнам, где и обнаружили кокаин.

Изначально вьетнамские власти настаивали на смертной казни Марии. Для смертной казни во Вьетнаме используют специальные инъекции. Однако впоследствии Мария сотрудничала со следствием и уверяла всех в своей невиновности, вследствие чего наказание было изменено на пожизненное лишение свободы. При этом передача осужденной россиянки могла стать шансом на дальнейшее освобождение, которое было бы возможным на родине даже при действующем мировом законодательстве. Апелляция может стать шансом для Марии, которая продолжает надеяться на спасение.

Что говорят о жизни Марии Дапирки и Мэтью Чили

Адвокаты заявляют: Мария Дапирка чувствует себя хорошо и продолжает надеяться. Россиянке разрешено передавать письма и продукты, поэтому осужденная общается со своими близкими по переписке, получает от них книги, сухофрукты, деньги для покупок в тюремном магазине. Россиянка также занимается йогой и рукоделием.

При этом девушка вынуждена жить в тюремной камере на 10 человек и может читать письма от своих близких людей только в обязательном присутствии надзирателей. Важно отметить, что за последние годы не было допущено ни одного свидания с Марией Дапиркой.

Бывший жених Дапирки по-прежнему находится на свободе. Парня несколько раз видели в Таиланде, причем он появляется в социальных сетях. Нужно отметить, что бывший возлюбленный Марии до сих пор не отвечает на поступающие сообщения.

Решение о подачи апелляционной жалобы на приговор будет принято только после того, как российская сторона получит на руки решение суда. По последним новостям 2018 года о Марии Дапирки, понятно, что у истории будет дальнейшее развитие.