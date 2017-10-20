7 чудес Бразилии

Бразилия. Здесь собрано такое большое количество природных, исторических, архитектурных достопримечательностей, что описывать и перечислять их можно бесконечно.

Все настолько масштабно, грандиозно и впечатляющее, что кажется, такое бывает только в кино. Да, Бразилия действительно чудесна, но мы собрали семь основных ее чудес.

1. Рио-де-Жанейро

Первое, что приходит на ум, когда слышишь «Бразилия» — безусловно, Рио-де-Жанейро. Рио — круглогодично танцующий город, погруженный в ритмичную музыку, весь в огнях и ярких костюмах с перьями. Это, конечно же, преувеличение, но доля правды здесь есть.

Карнавал действительно стал символом Рио и Бразилии в целом, он настолько полюбился не только горожанам, но и людям со всего света, что уже насчитывает около двух миллионов участников.

Это невероятно, ведь проходит он всего лишь четыре дня в году перед началом Пасхального поста. Четыре дня и весь Рио «зажигает» прямо на улицах, двигаясь в ритмах самбы, вдыхая горячий воздух этой страны.

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2. Статуя Христа Искупителя

Еще один масштабный символ Бразилии и Рио-де-Жанейро — статуя Христа Искупителя. Монумент возводили целых девять лет, его по частям изготавливали и доставляли на гору Корковадо, на высоту более 700 метров. Иисус с распростёртыми руками — отчего издали фигура выглядит как огромный крест — благословляющее смотрит на раскинувшийся перед ним город. Масштабы статуи поражают — высота конструкции составляет 38 метров, а размах рук достигает целых 28 метров. Вид сверху открывается такой, что дух захватывает!

3. Амазонка

Если говорить об удивительных и уникальных творениях природы, то таких мест в Бразилии достаточно, чтобы с уверенностью сказать: «теперь я видел все». Возьмем знакомую всем еще со страниц школьного учебника Амазонку. Крупнейшая в мире река в окружении непроходимого тропического леса захватывает своим естественным, не тронутым видом, разнообразием флоры и фауны. В ней обитает более двух с половиной тысяч видов рыб и уникальных животных, таких, как акула-бык весом в 300 кг, кровожадная рыбка пиранья, розовый амазонский дельфин, водяная змея анаконда.

123RF/Hayati Kayhan

На берегу встречаются шустрые птички колибри и обезьянки весом менее 100 грамм — и это лишь малая часть животного изобилия. А обширные леса Амазонки за их масштаб называют «зелеными легкими» нашей планеты.

4. Водопады Игуасу

Еще одно чудо света — восхитительные водопады Игуасу. 275 водопадов различной длины и высоты, но одинаково впечатляющей красоты, не оставят равнодушными никого.

Необычные разломы и впадины в земле, создающие неповторимый рельеф водопадов, образовались в этой местности около 130-140 млн. лет назад.

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Интересной особенностью всего комплекса является то, что он находится в постоянном «движении». Может быть, карнавал в Рио и любовь местных к танцам виной тому, что даже водопад не может устоять на месте? Но если серьезно, за 20 тысяч лет водопады переместились на 28 км в сторону от того места, где находились прежде.

5. Национальный парк Ленсойш

Кто-нибудь видел озера, утопающие в пустынных барханах? Вы скажете — похоже на мираж. И будете правы: может быть, где-то это всего лишь мираж, но не в национальном парке Ленсойш.

Здесь белоснежные песчаные дюны вздымаются до 40 м в высоту, а между ними простираются удивительной красоты чистейшие озера, словно оазисы из прекрасного сна. Воздушные массы постоянно перемещают дюны с места на место, поэтому любой увиденный здесь пейзаж уникален.

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6. Кофейные плантации

Представьте только: территория Бразилии огромна, эта страна на пятом месте по площади среди всех стран мира! А теперь представьте — 1/5 часть Бразилии отведена под кофейные плантации. Их здесь бессчётное количество — крошечных семейных на пару десятков деревьев, маленьких частных и огромных, на которых закупают сырье крупнейшие мировые компании.

Каждый российский любитель кофе, заваривая традиционную утреннюю чашку, чаще всего использует именно бразильский урожай. Например, именно там закупает значительную часть зеленого зерна финская компания Paulig — компания со 140-летней историей и один из лидеров на российском рынке натурального кофе. Почему именно там? Почти весь бразильский кофе произрастает достаточно низко, благодаря этому и зерно обладает низкой кислотностью. Климат страны способствует тому, что почти весь кофе проходит сухую обработку — это придаёт напитку приятную сладость, плотность и орехово-шоколадные нотки.

7. Салвадор

Салвадор — город счастья, его порой называют «ключом от Бразилии», так как именно здесь зародилась история страны, история футбола и карнавалов.

Говорят, побывав в Салвадоре, вы сможете определиться в своих чувствах к Бразилии.

123RF/ Rodrigo Mello Nunes

Сложно оставаться равнодушным к уникальной архитектуре со смешанными стилями, к пляжной линии протяженностью свыше 40 км, к абсолютно расслабленной и беззаботной жизни местных, к танцам и веселью. А залив с голубой водой, укрытый от ветра и волн, как будто защищает от всего, что может отвлечь от наслаждения счастьем.