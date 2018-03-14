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Мария Аронова выбрала необычную дату для свадьбы


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Чем можно удивить известную даму в день ее 46-летия? Мария Аронова решила этот вопрос достаточно оригинально. В день своего рождения актриса сочеталась браком.

На протяжении 20 лет актриса жила в гармонии со своим возлюбленным Евгением Фоминым. А на прошлой неделе пара решила сделать то, что в принципе давно пора было сделать. Мария и Евгений официально оформили отношения и вместе с родными и близкими друзьями на славу повеселились на свадебном банкете в одном из столичных ресторанов.

Известно, с супругом Аронова познакомилась в театре Вахтангова, сейчас у пары растет дочь Серафима, в апреле девочке исполнится 14 лет. У Марии также есть 23-летний сын Владислав, рожденный в первом браке.

«Женя оказался человеком, который целенаправленно хотел семьи, ребенка, - рассказывала актриса о возлюбленном в одном из интервью. - Его героизм еще и в том, что он сумел выстроить отношения с моим сыном. Чего не бывает в очень многих семьях, когда женщина с ребенком встречается с мужчиной. Обязательно кто-то начинает страдать: либо женщина предает ребенка от первого брака, либо начинаются скандалы с избранником. В данном случае Женина заслуга в том, что он воспитывал моего сына как своего».

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0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2018 Теги: мария аронова

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