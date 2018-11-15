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Лазарев Бузовой: «Олечка, иди с Богом»


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Популярная телеведущая Настя Ивлеева для съемок очередного выпуска своего авторского шоу пригласила Сергея Лазарева. По словам исполнителя, такой формат встречи ему очень понравился. Он рассказал, что вместе с Ивлеевой они успели затронуть серьезные темы, а также вдоволь насмеяться. Некоторые из шуток были на грани, а потому всем особо впечатлительным Сергей рекомендовал все же не смотреть этот выпуск.

В частности, Настя придумала игру «Угадай звезду». Несколькими фразами она описывала знаменитых представителей шоу-бизнеса, не называя их имен. Сергею со своей стороны нужно было угадать, кого же имеет в виду Настя.

Никаких сложностей у Лазарева не возникло с Ольгой Бузовой. Услышав фразу о том, что знаменитость – певица, но самый большой грех ее в том, что таковой считает себя только она сама, Лазарев рассмеялся и правильно назвал имя. Настя резонно заметила, что она одна такая и не узнать ее действительно было сложно. Закруглил разговор о Бузовой Лазарев фразой: «Олечка, иди с Богом».

Также легко узнать Киркорова, Стаса Михайлова и Юрия Дудя Лазареву не удалось.

Удивил зрителей Сергей необычным танцем. Зажигательные па в кадре Сергей продемонстрировал, обув туфли на высокой шпильке. Также ведущая и певец спели дуэтом под караоке.

Многие поклонники отметили, что это был один из лучших выпусков шоу Ивлеевой. 

Краткая информация о Сергее Лазареве

Имя: Сергей Лазарев

Отчество: Вячеславович

День рождения: 01.04.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, ведущий

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0 Не нравится 0 Нравится 15.11.2018 Теги: сергей лазарев

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