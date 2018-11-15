Лазарев Бузовой: «Олечка, иди с Богом»
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Популярная телеведущая Настя Ивлеева для съемок очередного выпуска своего авторского шоу пригласила Сергея Лазарева. По словам исполнителя, такой формат встречи ему очень понравился. Он рассказал, что вместе с Ивлеевой они успели затронуть серьезные темы, а также вдоволь насмеяться. Некоторые из шуток были на грани, а потому всем особо впечатлительным Сергей рекомендовал все же не смотреть этот выпуск.
В частности, Настя придумала игру «Угадай звезду». Несколькими фразами она описывала знаменитых представителей шоу-бизнеса, не называя их имен. Сергею со своей стороны нужно было угадать, кого же имеет в виду Настя.
Никаких сложностей у Лазарева не возникло с Ольгой Бузовой. Услышав фразу о том, что знаменитость – певица, но самый большой грех ее в том, что таковой считает себя только она сама, Лазарев рассмеялся и правильно назвал имя. Настя резонно заметила, что она одна такая и не узнать ее действительно было сложно. Закруглил разговор о Бузовой Лазарев фразой: «Олечка, иди с Богом».
Также легко узнать Киркорова, Стаса Михайлова и Юрия Дудя Лазареву не удалось.
Удивил зрителей Сергей необычным танцем. Зажигательные па в кадре Сергей продемонстрировал, обув туфли на высокой шпильке. Также ведущая и певец спели дуэтом под караоке.
Многие поклонники отметили, что это был один из лучших выпусков шоу Ивлеевой.
Краткая информация о Сергее Лазареве
Имя: Сергей Лазарев
Отчество: Вячеславович
День рождения: 01.04.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певец, ведущий
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Как вам выпуск «Agent Show» с Лазаревым? 4
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Solodkaya / 15.11.18 13:44Круто! Он мне очень нравится.
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МариSHA / 15.11.18 13:41У Ивлеевой юмор средненький. Внешность тоже не айс. Не пойму за счет чего она пробилась на экраны.
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Элеонора / 15.11.18 13:37Ох уж эти танцы Лазарева. И почему самые классные мужики в «голубом стане»?
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kukolka / 15.11.18 13:22Скоро весь телик в ютуб переедет.