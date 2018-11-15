Лазарев Бузовой: «Олечка, иди с Богом»

Популярная телеведущая Настя Ивлеева для съемок очередного выпуска своего авторского шоу пригласила Сергея Лазарева. По словам исполнителя, такой формат встречи ему очень понравился. Он рассказал, что вместе с Ивлеевой они успели затронуть серьезные темы, а также вдоволь насмеяться. Некоторые из шуток были на грани, а потому всем особо впечатлительным Сергей рекомендовал все же не смотреть этот выпуск.

В частности, Настя придумала игру «Угадай звезду». Несколькими фразами она описывала знаменитых представителей шоу-бизнеса, не называя их имен. Сергею со своей стороны нужно было угадать, кого же имеет в виду Настя.

Никаких сложностей у Лазарева не возникло с Ольгой Бузовой. Услышав фразу о том, что знаменитость – певица, но самый большой грех ее в том, что таковой считает себя только она сама, Лазарев рассмеялся и правильно назвал имя. Настя резонно заметила, что она одна такая и не узнать ее действительно было сложно. Закруглил разговор о Бузовой Лазарев фразой: «Олечка, иди с Богом».

Также легко узнать Киркорова, Стаса Михайлова и Юрия Дудя Лазареву не удалось.

Удивил зрителей Сергей необычным танцем. Зажигательные па в кадре Сергей продемонстрировал, обув туфли на высокой шпильке. Также ведущая и певец спели дуэтом под караоке.

Многие поклонники отметили, что это был один из лучших выпусков шоу Ивлеевой.