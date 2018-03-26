 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Егор Крид представил «Миллион алых роз»


0 0

На выходных Егор Крид представил свою новую песню «Миллион алых роз» в телешоу «Вечерний Ургант». А вчера композиция появилась в соцсетях.

Песня — вовсе не кавер на культовый хит Аллы Пугачевой, хотя и используется та самая знаменитая строчка.

Как признался Егор, эта песня стала своего рода реакцией на его новый статус. «То, что годами лежало на полке, смешалось с тем, что происходит сейчас, и получило свое законное право на существование. Благодарен судьбе и еще больше стал понимать фразу «всему свое время». Наиболее актуальный момент — сейчас! Ведь «Я помнил и помню каждую из отрезанных и подаренных роз». Аллегория на поверхности, ведь каждой девушке на проекте «Холостяк» я отдаю часть себя. И я не имею в виду цветы, когда говорю про розы в этой песне».

Позже артист признался, что недавно в очередной раз убедился: «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».

«Для себя я понял, что важно уметь найти в отношениях взаимопонимание, взаимоуважение и научиться разговаривать. Порой из-за слов, сказанных на эмоциях,  вы можете совершить ошибку, и это станет точкой невозврата. Особенно в уже состоявшихся отношениях, когда вас проверяет время на прочность, 100% наступит переломный момент, когда будет казаться, что все - это конец. Тут важный момент! Если вы обсудите все, поговорите и найдете проблемы, ваши отношения станут еще крепче, а если просто пустите на самотек, то расстанетесь», - написал Егор в Insta.

Ранее мы писали:

Егор Крид рассказал об отношениях с Нюшей. Артист поведал о болезненном разрыве. 

Егор Крид: «Вспоминаю, и у меня аж слезы набегают». Некоторые поклонницы доводят парня до слез. 

Звезда шоу «Холостяк» стала моделью. Полина Субботина благодаря шоу начала новую карьеру.



0 Не нравится 0 Нравится 26.03.2018 Теги: Егор Крид

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору