Егор Крид представил «Миллион алых роз»

На выходных Егор Крид представил свою новую песню «Миллион алых роз» в телешоу «Вечерний Ургант». А вчера композиция появилась в соцсетях.

Песня — вовсе не кавер на культовый хит Аллы Пугачевой, хотя и используется та самая знаменитая строчка.

Как признался Егор, эта песня стала своего рода реакцией на его новый статус. «То, что годами лежало на полке, смешалось с тем, что происходит сейчас, и получило свое законное право на существование. Благодарен судьбе и еще больше стал понимать фразу «всему свое время». Наиболее актуальный момент — сейчас! Ведь «Я помнил и помню каждую из отрезанных и подаренных роз». Аллегория на поверхности, ведь каждой девушке на проекте «Холостяк» я отдаю часть себя. И я не имею в виду цветы, когда говорю про розы в этой песне».

Позже артист признался, что недавно в очередной раз убедился: «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».

«Для себя я понял, что важно уметь найти в отношениях взаимопонимание, взаимоуважение и научиться разговаривать. Порой из-за слов, сказанных на эмоциях, вы можете совершить ошибку, и это станет точкой невозврата. Особенно в уже состоявшихся отношениях, когда вас проверяет время на прочность, 100% наступит переломный момент, когда будет казаться, что все - это конец. Тут важный момент! Если вы обсудите все, поговорите и найдете проблемы, ваши отношения станут еще крепче, а если просто пустите на самотек, то расстанетесь», - написал Егор в Insta.

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