Крис Пратт женится на дочери Арнольда Шварценеггера

О романтических отношениях Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер заговорили еще летом прошлого года. Именно тогда пара была замечена на свидании (пикнике в парке Санта-Барбары). Старшая дочь Шварценеггера сидела напротив Криса на лавочке и буквально светилась от счастья, звезда же «Стражей Галактики» загадочно улыбался и был весьма заинтересован в собеседнице.

Однако некоторое время молодые люди утаивали от общественности свои чувства и воздерживались от комментариев по этому поводу.

История Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер

Первые предположения о любовных отношения Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер возникли в начале сентября: на тот момент уже был известен тот факт, что актер познакомил избранницу со своими родителями и шестилетним сыном Джеком. Девушка смогла очаровать всех членов семьи любимого мужчины, нашла общий язык с мальчиком.

​

Отношения пары стали развиваться весьма стремительно, и спустя некоторое время родные бывшего губернатора Калифорнии с такой же теплотой приняли и самого Криса, а Мария Шрайвер – мать Кэтрин, скрестила за влюбленных пальцы.

Согласно таблоидам, сближение Пратта и Кэтрин случилось в апреле, однако в течение нескольких месяцев пара пребывала в недосягаемости от журналистов. Прессе стало известно, что пара официально вместе, лишь в начале лета. Чуть позже стало известно, что Кэтрин и Крис познакомились благодаря ее матери, которая уже достаточно давно рассталась с Арнольдом Шварценеггером, но все еще формально находится в браке с ним.

Мария Шрайвер на протяжении достаточно длительного времени знала Криса, который всегда производил на нее благоприятное впечатление. Вот почему, узнав, что Пратт официально освободился от семейных уз, Мария сразу же попыталась познакомить его со своей дочерью.

Помолвка Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер

В последнее время Крис и Кэтрин буквально не расстаются. Так, практически за неделю до посещения винодельни, влюбленные организовали свидание на велосипедах. Пара провела выходные в Санта-Монике, совместим приятное и полезное. Перед этой поездкой журналисты подловили Кэтрин с Крисом и его пятилетним сыном в клубе Малибу, куда вся семья отправилась на обед. Все трое были непринужденными и вели активную беседу.

​

В начале зимы поклонники увидели Криса вместе с Патриком Шварценеггером на спортивном матче. 14 декабря Пратт выложил в сеть фотоколлаж со своей любимой в ее честь: он поздравил ее с днем рождения и сказал, что ее улыбка освещает все вокруг. Актер признался девушке в любви, поблагодарил за проведенное с ним время: за заботу, любовь, теплоту и ласку.

Судя по всему, Пратт нисколько не сомневается, что встретил свою новую любовь. Недавно пара объявила о своей помолвке. Согласно последним новостям 2019, спустя всего лишь месяц после этого события в социальных сетях Криса возникло новое фото, где он сжимает в крепких объятиях свою избранницу.

К этому снимку актер сделал нежнейший пост, в котором высказался, что он безмерно счастлив из-за того, что его любимая ответила «да». Не осталось без внимания, безусловно, и помолвочное кольцо Кэтрин, которое поразило внушительным бриллиантом.

Стоимость ювелирного изделия еще предстоит выяснить экспертам. После поста поклонники наперебой стали поздравлять звездную пару с помолвкой. Сама Кэтрин пока сохраняет молчание и не комментирует счастливое событие.

Согласно последним новостям, актер сначала помог возлюбленной перебраться жить к нему, а уже после этого предложил свою руку и сердце. Крис Пратт несказанно рад, что снова обрел любовь. В своем посте он подчеркнул, что они с Кэтрин Шварценеггер разделяют одну веру и это для него очень важно.