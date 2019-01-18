Когда Татьянин день в 2019 году и история праздника
Татьянин день – праздник, посвященный Великомученице Татьяне Римской. Эта девушка всю свою жизнь веровала в Бога и приняла мучительную смерть от язычников. Ее жертва привела многих людей к христианству, поэтому так важно запомнить, какого числа почитается ее имя в 2019 году.
Татьянин день - когда будет в 2019 году
Татьянин день в 2019 году отмечают 25 января. Именно в этот день Татьяна Римская погибла за свою веру. Так что каждый год, именно в этот день, церковные служители вспоминают имя Великомученицы в своих молитвах и благодарят ее за добрые деяния.
Любой желающий может посетить праздничную службу, после чего поздравить всех знакомых Татьян с именинами.
К тому же, именно 25 января 1755 года был подписан официальный указ, согласно которому сформировали Московский университет. А через 30 лет на его недалеко от учебного заведения открыли церковь святой Татьяны.
Этот важный период истории запомнился тем, что в Татьянин день стали также почитать студентов Российской Федерации. Для молодежи это отличная возможность устроить праздник и сделать лучшие годы своей жизни незабываемыми.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА
Татьянин день отмечается православной церковью на протяжении многих десятилетий. История возникновения этого праздника началась еще в 3 столетии нашей эры. Татьяна Римская родилась в богатой семье и с юных лет была окружена добротой, заботой и любовью.
В благодарность за чудесную жизнь молодая девушка решила посвятить Единому Богу и без лишних колебаний приняла посвящение. Она помогала бедным, принимала нуждающихся и никогда не нарушала законов своего Спасителя.
Но императору Александру Севирому не нравилось, что женщина проповедует христианство и «забирает» у законного правителя людей. Поэтому мужчина заручился поддержкой язычников, поймал Татьяну и подверг ее невыносимым пыткам.
Девушка переносила достойно все испытания и отказывалась придавать Христа и свои убеждения. Никто из похитителей не мог понять, каким образом раны Татьяны Римской заживают и почему в их семьях случаются несчастья.
Чтобы прервать этот «заколдованный круг» и устрашить жителей города, было принято решение казнить непокорную христианку вместе с ее отцом. Как сказано в летописях, жизнь Великомученицы Татьяны оборвалась 25 января с молитвой на устах.
Смерть девушки помогла многих людям отыскать правильную дорогу и придти к православной вере. Со временем было принято решение Татьяну канонизировать.
Традиции и обычаи праздника
На Руси существовало довольно много традиций, связанных с Татьяниным днем. Сегодня же обычаи прежних дней смешались с современным виденьем студенческих праздников.
Вот о чем именно идет речь:
- 25 января принято выбивать ковры у речки, а затем развешивать их на заборах, чтобы было видно, какая хозяйка живет в доме;
- девушка прятала в доме парня небольшую самодельную метелку, если хотела, чтобы он за ней ухаживал;
- женщины пекли каравай в виде солнца и угощали родных за обедом. Если этого не сделать, то весна будет поздней и холодной;
- тот, кто первый вытрет ноги об коврик и войдет в дом к молодой незамужней девушке, станет ее избранником;
- часто в этот день сматывали тугие клубки ниток, чтобы летом можно было получить большой урожай капусты;
- студенты приходят в церковь и ставят свечку за Великомученицу Татьяну, чтобы та помогла им в учебе и сдаче экзаменов;
- если открыть вечером окно и, держа зачетку в руках, прокричать «халява приди», то учебный год пройдет легко. При условии, что кто-то ответит на этот зов;
- в праздничный день учеба отходит на второй план – нельзя ничего учить или писать конспекты вне стен учебного заведения.
Ориентируясь на историю праздника, можно сделать вывод, что Татьяна было доброй и миролюбивой девушкой. Поэтому 25 января 2019 года нельзя ни с кем ссориться или затаивать обиду. Негативные эмоции привлекут несчастья в дом и усложнят жизнь человека на долгие месяцы.
Помимо этого в Татьянин день обязательно проводиться уборка в квартире и накрывается скромный праздничный стол. И если кто-то попросит о помощи, то отказываться нельзя. В противном случае все содеянное вернется бумерангом.
Народные приметы на Татьянин день
Наши предки всегда очень серьезно относились к приметам. Ведь если проявить внимательность и научиться «говорить» с природой, многих несчастий удастся избежать. Да и удача никогда не покинет такого человека.
Вот на что нужно обратить внимание в день Татьяны Римской:
- снегопад предвещает дождливое лето и морозный февраль;
- если мороз в вечернее время слабеет, на следующий день ожидаются осадки;
- в случае, когда испеченный каравай приподнялся в центре – год пройдет безоблачно;
- если на закате небо затягивает тучами с северной стороны – погода совсем скоро измениться;
- а вот когда с рассветом на небе нет облаков, то весна будет ранней и совсем скоро птицы вернуться с теплых краев;
- если целый день светит солнце, необходимо подняться на холм и, повернувшись лицом к свету, загадать желание;
- подгоревший хлеб отдавали девушке, у которой 25 января именины. Так Татьяна забирала все плохое себе, чтобы защитись свои близких.
Теперь известно, какого числа отмечается Татьянин день в 2019 году. Когда наступит этот праздник, необходимо в доме держать порядок, подарить своим близким любовь и поддержку. Тогда год пройдет в теплой атмосфере и мир станет немножечко добрее.
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А вы знали историю праздника? 3
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Мария / 18.01.19 12:14Моя бабушка всегда пекла пирог в этот день и делила его на всех членов семьи. Жаль, что теперь мы отошли от этой традиции, но я надеюсь ее возобновить. Пусть теперь и мои дети с мужем почитают Святую Татьяну.
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Инна / 18.01.19 12:14И подумать не могла, что в церковь можно ходить, чтобы попросить удачи на экзаменах. Но если студенты это делают, то пусть хоть с чистым сердцем, а не с надеждой заполучить «халяву».
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Полина / 18.01.19 12:13Моя мама родилась 25 января. Это самый светлый и долгожданный день в году, поскольку мамочка у нас самая добрая и любимая. Она настоящая хранительница очага и все сделает ради своей семьи.