Когда Татьянин день в 2019 году и история праздника

Татьянин день – праздник, посвященный Великомученице Татьяне Римской. Эта девушка всю свою жизнь веровала в Бога и приняла мучительную смерть от язычников. Ее жертва привела многих людей к христианству, поэтому так важно запомнить, какого числа почитается ее имя в 2019 году.

Татьянин день - когда будет в 2019 году

Татьянин день в 2019 году отмечают 25 января. Именно в этот день Татьяна Римская погибла за свою веру. Так что каждый год, именно в этот день, церковные служители вспоминают имя Великомученицы в своих молитвах и благодарят ее за добрые деяния.

Любой желающий может посетить праздничную службу, после чего поздравить всех знакомых Татьян с именинами.

К тому же, именно 25 января 1755 года был подписан официальный указ, согласно которому сформировали Московский университет. А через 30 лет на его недалеко от учебного заведения открыли церковь святой Татьяны.

Этот важный период истории запомнился тем, что в Татьянин день стали также почитать студентов Российской Федерации. Для молодежи это отличная возможность устроить праздник и сделать лучшие годы своей жизни незабываемыми.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА

Татьянин день отмечается православной церковью на протяжении многих десятилетий. История возникновения этого праздника началась еще в 3 столетии нашей эры. Татьяна Римская родилась в богатой семье и с юных лет была окружена добротой, заботой и любовью.

В благодарность за чудесную жизнь молодая девушка решила посвятить Единому Богу и без лишних колебаний приняла посвящение. Она помогала бедным, принимала нуждающихся и никогда не нарушала законов своего Спасителя.

Но императору Александру Севирому не нравилось, что женщина проповедует христианство и «забирает» у законного правителя людей. Поэтому мужчина заручился поддержкой язычников, поймал Татьяну и подверг ее невыносимым пыткам.

Девушка переносила достойно все испытания и отказывалась придавать Христа и свои убеждения. Никто из похитителей не мог понять, каким образом раны Татьяны Римской заживают и почему в их семьях случаются несчастья.

Чтобы прервать этот «заколдованный круг» и устрашить жителей города, было принято решение казнить непокорную христианку вместе с ее отцом. Как сказано в летописях, жизнь Великомученицы Татьяны оборвалась 25 января с молитвой на устах.

Смерть девушки помогла многих людям отыскать правильную дорогу и придти к православной вере. Со временем было принято решение Татьяну канонизировать.

Традиции и обычаи праздника

На Руси существовало довольно много традиций, связанных с Татьяниным днем. Сегодня же обычаи прежних дней смешались с современным виденьем студенческих праздников.

Вот о чем именно идет речь:

25 января принято выбивать ковры у речки, а затем развешивать их на заборах, чтобы было видно, какая хозяйка живет в доме;

девушка прятала в доме парня небольшую самодельную метелку, если хотела, чтобы он за ней ухаживал;

женщины пекли каравай в виде солнца и угощали родных за обедом. Если этого не сделать, то весна будет поздней и холодной;

тот, кто первый вытрет ноги об коврик и войдет в дом к молодой незамужней девушке, станет ее избранником;

часто в этот день сматывали тугие клубки ниток, чтобы летом можно было получить большой урожай капусты;

студенты приходят в церковь и ставят свечку за Великомученицу Татьяну, чтобы та помогла им в учебе и сдаче экзаменов;

если открыть вечером окно и, держа зачетку в руках, прокричать «халява приди», то учебный год пройдет легко. При условии, что кто-то ответит на этот зов;

в праздничный день учеба отходит на второй план – нельзя ничего учить или писать конспекты вне стен учебного заведения.

Ориентируясь на историю праздника, можно сделать вывод, что Татьяна было доброй и миролюбивой девушкой. Поэтому 25 января 2019 года нельзя ни с кем ссориться или затаивать обиду. Негативные эмоции привлекут несчастья в дом и усложнят жизнь человека на долгие месяцы.

Помимо этого в Татьянин день обязательно проводиться уборка в квартире и накрывается скромный праздничный стол. И если кто-то попросит о помощи, то отказываться нельзя. В противном случае все содеянное вернется бумерангом.

Народные приметы на Тат​ьянин день

Наши предки всегда очень серьезно относились к приметам. Ведь если проявить внимательность и научиться «говорить» с природой, многих несчастий удастся избежать. Да и удача никогда не покинет такого человека.

Вот на что нужно обратить внимание в день Татьяны Римской:

снегопад предвещает дождливое лето и морозный февраль;

если мороз в вечернее время слабеет, на следующий день ожидаются осадки;

в случае, когда испеченный каравай приподнялся в центре – год пройдет безоблачно;

если на закате небо затягивает тучами с северной стороны – погода совсем скоро измениться;

а вот когда с рассветом на небе нет облаков, то весна будет ранней и совсем скоро птицы вернуться с теплых краев;

если целый день светит солнце, необходимо подняться на холм и, повернувшись лицом к свету, загадать желание;

подгоревший хлеб отдавали девушке, у которой 25 января именины. Так Татьяна забирала все плохое себе, чтобы защитись свои близких.

Теперь известно, какого числа отмечается Татьянин день в 2019 году. Когда наступит этот праздник, необходимо в доме держать порядок, подарить своим близким любовь и поддержку. Тогда год пройдет в теплой атмосфере и мир станет немножечко добрее.