Когда выйдет финальный 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала «Игра престолов», уже ставшего легендарным, с огромным нетерпением в течение нескольких лет ждут продолжения нашумевшей истории, словно мероприятия, протекающие в 8 сезоне, могут отразиться на их жизни. Всех интересует вопрос, когда же, наконец, будет объявлена точная дата выхода.

Ожидаемая дата премьеры серий 8 сезона «Игра престолов» в России

Завершающий сезон занимательной саги стал наиболее долгожданным как минимум потому, что его экранизация несколько раз переносилась – сначала фанаты грезили премьерой в начале 2019 года, однако не так давно Мэйси Уильямс дала публичное заявление о том, когда выйдет 8 сезон «Игра престолов».

Девушка заявила, что новая часть не станет рождественским презентом, а ее релиз на телеэкранах придется лишь на весну. Дата выхода титульной серии в России вместе с новым тизером была обнародована 13 января HBO. «Склепы Винтерфелла» прозрачно намекнули на Дом Старка и заверили, что новый 8 сезон «Игра престолов» можно будет увидеть на телевидении 14 апреля 2019 года.

Календарь выхода серий

Последний сезон «Игра престолов» станет 8 по счету и логически продолжит события, случившиеся в предфинальной части. Итоговый сезон будет включать в себя шесть эпизодов: длительность каждого из них составит по два часа эфирного времени.

Ниже приведен достоверный график «Игра престолов» 8 сезона с датами выхода всех серий^

Номер Дата выхода 01 серия 8 сезона 11.04.2019 02 серия 8 сезона 18.04.2019 03 серия 8 сезона 25.04.2019 04 серия 8 сезона 02.05.2019 05 серия 8 сезона 09.05.2019 06 серия 8 сезона 16.05.2019

Спецэффекты сериала

Согласно заявлениям основателей сериала, зрители не зря пребывают в столь волнующем ожидании. Беньофф и Уайсс дали обещание, что подобных батальных сцен, как грядущие, еще не видел ни один телевизионный проект. Количество и качество подготовленных спецэффектов поставят финал сериала на аналогичную ступень с самыми кассовыми работами Голливуда.

Подобным тирадам действительно хочется верить, ведь на каждую серию итогового сезона было выделено по 15 миллионов долларов.

Трейлер сериала «Игра престолов» 8 сезон

Не так давно была обнародована дата выхода финальной части сериала, однако после ее объявления, а также расписания выхода серий, создатели не поспешили порадовать зрителей «Игры престолов» официальным трейлером 8 сезона, выпущенном в том числе на русском языке.

В декабре показали первый тизер к заключительной части, который лишь подхлестнул всех зрителей.

Тизеры и фото сериала (8 сезон)

Вопрос о том, когда же, наконец, на экраны выйдет окончательный 8 сезон сериала «Игра престолов» по-прежнему витает в воздухе. Дата выхода в России запланирована на апрель 2019 года, поэтому нет ничего удивительного в том, что в декабре HBO занялся выпуском первого тизера заключительной части под названием «Драконий камень».

Первое, что можно увидеть 30-секундном ролике, это суровый мороз, который спускается прямо к Вестеросу. Данная картина станет символом размеренного марша белых ходоков, движущихся на юг за стеной.

Волк Дома Старков, судя по всему, застыл подобно дракону, принадлежащему Дому Таргариен. Далее с юга начинает подниматься огненное пламя, стремительно обволакивая льва Дома Ланнистеров, в то время, пока огонь и лед не соединятся в смертельной схватке, которая станет поистине эпической.

Тизер официально был выпущен на YouTube-канале «Game of Trones».

Экспресс-обзор сериала «Игра престолов» итогового сезона

Помимо вопросов о выходе 8 сезона «Игры престолов», поклонников, безусловно, интересуют подробности сюжета: как будут развиваться любовные взаимоотношения героев, кто погибнет, а кто останется в живых.

Вопреки спойлерам, сплетням и нелепым догадкам, в сети уже успели появиться некоторые факты о сюжетной линии финальной части:

Джон Сноу наконец узнает, что он наследник трона Таргариенов. Данный факт не станет для зрителей неожиданностью, ведь огромная масса людей, находящихся рядом с Джоном, уже давно пребывает в курсе. Вокруг происхождения главного героя витала интрига с начала истории, вот почему, очевидно, что в развязке все «выплывет наружу». Причем это произойдет уже в первой серии, и Сноу будет весьма расстроен из-за такого известия. Новоиспеченный наследник трона почувствует себя неуютно из-за того, что он – основной претендент на престол, хотя на самом деле меньше всего желает заполучить бразды правления в свои руки. Более масштабное смятение вызовет тот факт, что он сблизился с родной тетей. Вот только Дейнерис нисколько не смутится из-за свершившегося инцеста, ведь все ее мысли будут роиться вокруг того, что она обрела еще одного конкурента в схватке за трон Вестероса. Встреча Арьи и Джона Сноу. Необыкновенно нежную и теплую привязанность бастарда к своей младшей сестре лучше воспроизведут в памяти те, кто прочитал все книги, однако и в фильме превосходно обыграны взаимоотношения Джона и Арьи, последняя встреча, которая произошла в далеком первом сезоне. Естественно, что они встретятся, и точкой опорой послужит Винтерфелл, ведь девочку всегда манили родные края. Какой станет долгожданная встреча, остается только гадать. С одной стороны, былые чувства должны придать встрече ностальгии, с другой – Арья выросла и стала профессиональной и жестокой ассасинкой, что навряд ли сможет обрадовать старшего брата. Смерть Серсеи Ланнистер. Одна из главных злодеек не сможет пережить финальную серию сериала, причем поклонники ожидают этого события гораздо больше, чем гибели ее сына Джоффри. Кончина Серсеи неизбежна, причем, вероятно, она даже не станет насильственной. Во-первых, она останется единственным отрицательным героем, во-вторых, в «Игре престолов» всем всегда воздается по заслугам, тем более стоит взять во внимание то, что еще в глубоком детстве героине нагадали смерть от рук младшего брата. Вот почему она питает столь лютую ненависть к Тириону, однако, она упускает из внимания то, что и Джейме родился позже нее на несколько минут. Сражение Брана и Короля Ночи. Этой схватке поспособствует один из драконов Дейнерис-Бурерожденной. Так произойдет еще одно предсказание о том, молодой человек обретет крылья. Здесь будет два вероятных исхода: Бран полетит верхом на драконе или же вселится в его сознание и станет руководить им в сражении с Королем Ночи. Наконец Лед и Пламень схлестнутся – что заключит в себе ключевую задумку саги. Интересно, что Королю Ночи будет противостоять не кто иной, как младший брат – Бран, а не Джон. Хотя на самом деле это вполне объяснимо, ведь молодой человек, став полумифическим Трехглазым Вороном, вступит в противостояние равному по силе существу. Беременность Дейнерис. Дитя от родной тети не сильно вдохновит Джона Сноу, однако нисколько не смутит Бурерожденную. Тем более, все помнят, что девушка однажды уже теряла ребенка от эссосского дикаря Дрого. Здесь опять исполнится очередное пророчество – девушка станет матерью «жеребца, который покроет весь мир». Наследник или наследница престола – отличное решение для примирения первостепенных претендентов на трон. Вот только счастливый конец не свойственен Джорджу Мартину.

Актеры совместно со сценаристами неоднократно давали намеки на то, что Джон Сноу и Дейнерис не останутся вместе до самого конца, более того, никто не исключает смерти одного из героев или даже обоих сразу.

Актеры 8 сезона

Существуют сведения о том, что со всем актерским составом были подписаны контракты сразу и на 7, и на 8 сезон. Это символизирует как минимум то, что если персонаж выжил в седьмом сезоне, то он непременно должен принять участие и в восьмом.

Известно, что заключительный сезон соберет очень много актеров в одном кадре (речь идет о героях, чьи истории до этого ранее не пересекались). Безусловно, аудитория будет лицезреть на своих экранах ключевых персонажей:

Эмилию Кларк (Дейенерис Таргариен);

Кита Харингтона (Джон Сноу);

Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер);

Лену Хиди (Серсея Ланнистер);

Софию Тернер (Санса Старк);

Мэйси Уильямс (Арья Старк);

Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер);

Альфи Аллена (Теон Грейджой);

Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт);

Айзека Хэмпстеда-Райта (Бран Старк).

Вновь к своим ролям возвратятся те персонажи, которые не столь часто присутствовали в седьмом сезоне. Вопреки уже оформленным контрактам, одобренные актеры не выдают всех тайн по поводу сроков их подписания. Вот почему никто не может дать гарантию, что любимый персонаж останется до самого исхода сериала.

Многие могут начать смотреть «Игру престолов» в связи с приглашенными кинозвездами, которых будет немало: Ричард Дормен, Марк Гэтисс, Антон Лесер и многие другие.

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Благодаря своей нарастающей популярности, на экраны вновь можно будет увидеть юное дарование – актрису Белуа Рамзи, которая исполнила роль Лианы Мормонт. Она смогла настолько сильно очаровать зрителей, что продюсеры решили развить сюжетную линию девочки, несмотря на первоначальные задумки.

Роль молодого Робина Арена исполнит Лино Фасиль, в связи с его возвращением поклонники размышляют над тем, что ему будет отведена значимая роль в заключительной битве.

Время съемок 8 сезона

Вопреки тому, что ориентировочная дата выхода 8 сезона сериала «Игра престолов» была определена почти мгновенно после показа премьерной серии 7 сезона, съемки свежей части начались лишь в середине осени 2017 года. Безусловно, на тот момент предфинальный сезон уже целиком завершился.

Финал невероятной истории соберет в кадре очень много популярных актеров, вот почему точная дата того, когда будет 8 сезон, так долго была неизвестна. Одновременная надобность нахождения в кадре ключевых персонажей на некоторое время заморозила съемки, ведь востребованные личности принимали участие и в других проектах.

Несмотря на это, каждый осознает, насколько для поклонников важен конец «Игр престолов», поэтому все актеры максимально пытаются подстроить графики своей работы под график съемок.

Факты и слухи о сериале, заслуживающие внимания

Наиболее интригующие подробности сюжета 8 сезона сериала «Игра престолов» пока сохраняются в секрете, ведь дата выхода самой ожидаемой части все еще далека. Однако же знаменитые режиссеры Дэвид Наттер и Мигель Сапочник пообещали поклонникам, вероятно, самую масштабную битву за всю историю телевидения.

Опираясь на их слова, можно понять, что поединок с белыми ходоками в разы сможет превзойти «Красную свадьбу» и «Битву бастардов».