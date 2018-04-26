Поклонники Ирины Понаровской, исполнительницы хитов: «Женщина всегда права», «Рябиновые бусы», «Ты мой Бог» и многих других, обрадовались ее возвращению в Россию. Сейчас, певица изменилась до неузнаваемости, в подтверждение тому фото 2018. Их женщина выкладывает на своей страничке в Instagram.

Где была Понаровская все это время

Совсем недавно, Ирина Витальевна Понаровская пережила трагическое событие, уход из жизни ее мамы. После этого она переехала жить в Северную столицу, в Санкт-Петербург. До этого, когда-то очень популярная певица и телеведущая, вела, довольно затворнический образ жизни в Эстонии.

Сейчас Ирина словно ожила, она посещает театры и другие культурные мероприятия. Если выдается возможность, никогда не отказывает себе в удовольствии пройтись по старинным местам.

Словом, скучать ей не приходится. Она везде находит себе занятия по душе. По дому она предпочитает делать все сама. К тому же Ирина, как и раньше, обожает в свободное время заниматься моделированием одежды.

Недавно в качестве презента, вручила своему приятелю и композитору Юрию Эрикона костюм, сшитый ею собственноручно. Подарок понравился настолько, что он выступает в этом костюме на сцене.

Сейчас Ирина Понаровская совершенно другая, о чем свидетельствуют фото 2018.

Смена имиджа

Окрашивание волос в розово-бежевый оттенок, подчеркивает фарфоровую кожу и глаза Ирины Витальевны небесного цвета. Если кого-то интересует цена вопроса данной процедуры – на это женщина потратила около 20 тысяч рублей. Новый имидж настолько удачен, что теперь, Понаровская смело даст фору молодым девушкам. Она, бесспорно, выглядит шикарно!

Понаровская, как и подобает известной личности, прекрасно понимает, что внешность ее визитная карточка и на ней нельзя экономить.

Вернется ли Ирина Понаровская на большую сцену

Этот вопрос не дает покоя почитателям таланта певицы. Они соскучились по своей любимице, и, конечно же, хотели бы снова побывать на ее концертах. Не исключено что Ирина Витальевна все-таки нарушит молчание. Как стало известно, Юрий Эриконе написал для нее новую песню, но Понаровская по какой-то причине отказалась от нее.

Сам автор объясняет это специфическим поведением журналистов, которые, чего греха таить, не держат слово и обманывают на каждом шагу. Вторая причина может быть в том, что у Ирины сейчас совершенно иное видение песни и культуры в целом может это и правильно.

По словам директора певицы, она иногда выступает на частных мероприятиях, которые время от времени организовывают поклонники.

Немного о событиях минувших дней

Ирина Понаровская в свое время была замечена в нескольких скандальных историях. Речь не только о многочисленных романах. Жизнь ее самой и приемной дочери, обсуждала вся страна. Не так давно Антоника участвовала в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле», где снова обсуждалась неприятная история. Сама певица отказывается давать комментарии по этому поводу, считая тему исчерпанной.

Понаровская неожиданно для всех пропала из поля зрения в 2000-х годах. Она не появлялась на телеэкранах, и в прессе о ней не упоминалось до этого момента. Поговаривали, что виной всему разрыв с мужем.

Но это уже в прошлом. Четыре года назад Ирина стала бабушкой. Сын подарил ей внука. Сегодня женщина наслаждается жизнью и не прочь поэкспериментировать с внешностью. Вот и сейчас, она ошеломила и удивила всех своим новым имиджем, в очередной раз доказав всем, что время над женщиной не властно.