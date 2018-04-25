В Великобритании произошло радостное событие. 23 апреля Кейт Мидлтон родила третьего ребенка. Принц появился на свет в частной больнице имени Святой Марии в Паддингтоне, в 11 часов утра. Поклонникам королевствой семьи интересно узнать все о новорожденном принце - каков его вес и как назвали мальчика.

Лучший подарок на годовщину

Рождение очередного ребенка в королевской семье стало прекрасным подарком для правящей королевы Елизаветы II. Ведь за два дня до радостного события, 21 апреля, был ее день рождения. Кроме того, можно сказать, что Кейт сделала превосходный подарок на годовщину свадьбы своему мужу, Уильяму. Ведь 29 апреля исполнится семь лет с того дня, как они поженились.

Как сообщает пресса, о многодетной семье всегда мечтала Кейт. Сама она родилась в простой семье, где было трое детей. Она очень дружна со своими сестрой и братом.

Несмотря на то, что сейчас Кейт носит титул Герцогини Кембриджской, многие называют ее «золушкой» нашего времени. У Мидлтон нет близких родственников в среде знатных особ. Но это обстоятельство не помешало ей выйти замуж за настоящего принца. Возможно, по этому она смогла завоевать сердца жителей Великобритании. Это немногим удавалось после смерти принцессы Дианы в 1997 году.

Возможно причина народной любви заключается также в том, что Кейт проявила себя как прекрасная мама. И кроме того, она уделяет внимание благотворительности.

У девушки прекрасная репутация, не омраченная скандалами и сплетнями. Поэтому она достойна титула принцессы и почетного звания матери королевских наследников.

Знакомство малыша с подданными

Вскоре после того, как мальчик родился, родители вышли вместе с ним к журналистам и простому народу. Фото с этого события уже есть в Сети. Принц Уильям заранее съездил за своими старшими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. И вместе они направились на встречу с новым членом семьи.

То, что жители Великобритании еще накануне ночью заняли себе места рядом с родильным домом, ожидая радостных вестей — не удивительно. Новость о прибавлении в королевском семействе стала для них настоящим событием. Ведь он наследник престола, правнук нынешней правительницы, Елизаветы.

Принцесса появилась перед подданными в роскошном платье алого цвета с воротником из белого кружева от дизайнера Jenny Packham. Ее милый образ превосходно дополняли туфли на каблуках, аккуратная прическа и нежный дневной макияж. На принце Уильяме был надет строгий костюм синего цвета и голубая рубашка. Было заметно, что Уильям и Кейт очень рады рождению малыша.

Как отмечает пресса, на Мидлтон было платье, очень похожее на то, которое раньше надевала принцесса Диана после рождения своего младшего сына. Это не простое совпадение, а признак уважения к памяти безвременно ушедшей из жизни матери принцев Уильяма и Гарри.

Кстати, в день рождения своего первого сына, Джорджа, в 2013 году, Мидлтон вышла к подданным в скромном голубом платье. Оно очень напоминало то, которое было на Диане после рождения Уильяма.

Помогла Кейт Мидлтон создать праздничный образ в день рождения ее третьего ребенка, ее подруга и стилист, Наташа Арчер. Она приехала в больницу еще рано утром.

Выйдя к публике и журналистам, родители малыша помахали им рукой. И уже через две минуты после того, как представили малыша восхищенной толпе, они отправились к себе в Кенсигтонский дворец.

В честь новорожденного принца были отчеканены монеты с его датой рождения. Их, вопреки ожиданиям, не раздают на память, а продают королевским подданным.

Споры об имени наследника

По традиции, жители государства делали букмекерские ставки — кто же появится у принца Уильяма и Кейт Мидлтон - мальчик или девочка? После того, как малыш родился, споры разгораются вокруг имени малыша. Большинство предполагает, что младенца назовут Артур. Также есть предположения, что его могут назвать Альберт и Джеймс. А вот имя Уильям — самый редко встречающийся вариант. Мало вероятно, что принца назовут в честь его родного отца.

Интересно также, что третий ребенок в семье Уильяма и Кейт появился на свет в большой праздник — день Святого Георгия. этот святой является покровителем Англии. Многие предполагали, что мальчик родится именно в этот день. Но почти исключено, что ребенка назовут Джорджем, в честь Святого Георгия. Ведь так зовут старшего ребенка Уильяма и Кейт.

Некоторые предполагают, что у наследника будет необычное и даже экзотическое имя. Но вряд ли эти прогнозы сбудутся. Ведь королевская семья всегда была очень консервативной, и здесь пристально следят за соблюдением рамок приличия.

Как будут звать малыша, по традиции, сообщат лишь через несколько дней после его рождения, зато уже известен вес крохи — 3, 8 килограмма.

По поводу рождения наследника уже высказался представитель сообщества роялистов Великобритании, Александр Шейли. Он уверен в том, что маленький принц будет занимать важное место в управлении страной. Хоть и не известно точно, станет ли этот мальчик королем.