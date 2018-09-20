Игорь Костолевский и Консуэло Де Авиланд: история любви

Настоящий «секс-символ» советского и российского кино, актер Игорь Костолевский всегда пользовался головокружительным успехом у женщин. Каждая, в глубине души надеялась стать частью его личной жизни.

Интеллигентный мужчина, с правильными чертами лица, мягким характером и атлетическим телосложением дважды побывал в ЗАГСе. Первой избранницей стала коллега по цеху Елена Романова. Она подарила ему сына Алексея. Сегодня актер женат на француженке Консуэло де Авиланд.

История их любви

Встреча народного артиста РФ с танцовщицей, ведущей и актрисой Консуэло де Авиланд, произошла, когда оба были в зрелом возрасте. Отношения влюбленных развивались стремительно, как в кино.

Мужчина буквально потерял голову и не мог понять, что с ним происходит, почему все мысли крутятся вокруг французской актрисы и невозможно сконцентрироваться на чем-то другом.

Задолго до знакомства со второй супругой, отношения в семье Костолевского складывались не так хорошо, как хотелось бы. В такие моменты мужчина всегда садился за руль и нарезал круги по Садовому кольцу. Таким способом он успокаивался.

Вдруг его посетила мысль: «Господи, ну пошли мне Ее, не то что неземную, но необыкновенную! Пусть даже издалека...». И спустя какое-то время желание сбылось.

Гастроли по Норвегии со спектаклем «Орестея» изменили всю его жизнь. Людям хватило одного взгляда, чтобы понять – они созданы друг для друга. Игорь Матвеевич Костолевский, будучи честным и серьезным человеком, поговорил с женой, и они оформили развод.

С тех пор многое изменилось, но, по словам артиста, Елена, теперь уже бывшая жена актера, до сих пор не может прийти в себя, что их брак распался. Сегодня в личной жизни мужчины все хорошо, он счастлив.

Выбор в пользу семьи

Как только формальности были улажены, Игорь Матвеевич женился во второй раз, а потом влюбленные обвенчалась в церкви. Консуэло де Авиланд подобно декабристки пошла за любимым человеком. Женщина переехала в Москву, оставив там карьеру.

Но прежде чем это произошло, она ездила на съемки во Францию. Муж категорически отказался от переезда.

Хрупкая женщина слабо понимала, как сложится их жизнь, если она большую часть времени будет там, а он здесь. Но необходимо было завершить текущие дела. На протяжении полутора лет, она разрывалась на два дома.

Тогда, Дуся (так Консуэло де Авиланд называет муж) решила, переехать в Россию и даже сменить католическую веру на православную.

Поезд любви Москва – Париж

В первое время, влюбленная женщина, отыграв спектакль у себя на родине, брала билет на ближайший рейс и вылетала в Россию. Но однажды с ней произошел страшный случай. Во время посадки, что-то пошло не так. Только благодаря слаженным действиям пилотов, авиалайнер не потерпел крушение. С тех пор, женщина дала себе слово – отныне только наземный вид транспорта! Но здесь ее ждало разочарование.

Оказалось, что железнодорожного сообщения между Россией и Францией нет уже 16 лет.

Жена Игоря Костолевского была шокирована этой новостью и решила взять ситуацию в свои руки. Благодаря связям супруга, удалось напрямую выйти на президента «ОАО» РЖД и задать вопрос: почему железнодорожная сфера между двумя странами разрушена? У людей должна быть альтернатива авиаперевозкам.

Эта история закончилась в 2015 году в Кремле. Когда В. В. Путин вручил ей орден Дружбы за активное участие по восстановлению прерванного 12 лет назад ЖД сообщения между странами.

Аристократичная француженка ушла из театра, посвятив себя семье. Супруги, вот уже 18 лет счастливы в личной жизни. Мужчина ни разу не услышал от супруги ни одного упрека в свой адрес.