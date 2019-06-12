Фазы луны в августе 2019 года по дням

Чтобы узнать фазы луны в августе 2019 года, необходимо отслеживать положение спутника Земли. Это необходимо для того, чтобы знать, насколько благоприятным является тот или иной день. Кроме того, некоторые люди задумываются о том, какие работы необходимо совершить в огороде, а другие – насколько благоприятствуют дни по уходу за собой и процедурам для здоровья.

Благоприятные дни августа для стрижки

Если опираться на лунный календарь стрижек, то люди интересуются фазами луны в августе 2019 года по дням для стрижки волос, чтобы точно знать, что такие перемены в себе будут положительно отражаться на внешнем виде в целом.

Если проверять время для стрижки именно по лунному календарю, то вы сможете сохранить не только гармонию с собой, но и с внешним миром тоже. Однако далеко не все понимают, как именно необходимо пользоваться лунным календарем, чтобы подобрать самое лучшее время для перемен в вашем образе.

Помните о том, что волосы обладают биологической энергией, поэтому к ним необходимо относиться с должным уважением и проводить все процедуры таким образом, чтобы не навредить им и только впоследствии дать такой энергетике волю. Кстати, изменения во внешнем виде могут оказать определенное воздействие на жизнь человека в целом.

Чтобы не только не навредить состоянию своих волос, но и не лишиться поддержки вашего Ангела-хранителя, необходимо максимально точно выбирать день, когда именно вы хотите постричься. Для этого рекомендуется пользоваться специальной таблицей, которая подскажет, как и что лучше сделать.

3 августа 2019 года Растущая луна В знаке: Дева 12 августа 2019 года Растущая луна В знаке: Козерог 31 августа 2019 года Растущая луна В знаке: Дева

Наиболее благоприятными днями для стрижки в августе будут 3, 12 и 31 августа. Они будут являться универсальными, то есть именно в эти дни вы сможете решаться на самые смелые эксперименты, и при этом луна будет вам благоприятствовать.

В августе имеются и другие дни, когда можно пойти на изменения внешнего вида, однако когда наступят эти дни, вы сможете реализовать свои задумки только частично, так в эти даты будут некоторые ограничения.

Например, 6 августа вы сможете решиться только на покраску волос, а вот делать стрижку, которая будет кардинально отличаться от той, какая у вас сейчас, все же не стоит.

Как фазы луны влияют на стрижку

Положение луны в небе, в первую очередь, воздействует на рост волос. В какой-либо конкретный день стрижка волос способна либо замедлить рост волос, либо же его, наоборот, ускорить. А вот в течение некоторых дней от похода к вашему парикмахеру необходимо воздержаться, поскольку в эти дни возможно выпадение волос или же появление перхоти.

Кстати, это затрагивает не только именно стрижку волос, но и любые другие процедуры, например, окрашивание или химическую завивку. Поэтому когда ориентируются на фазы луны в августе 2019 года по дням, благоприятные дни могут сыграть вам на руку.

В том случае, если вы имеете привычку довольно часто менять прически, то вам лучше всего будет выбрать первую или вторую четверть растущей Луны. В этом случае вы сможете не навредить своим волосам и дать возможность им расти.

Однако если вы любите подстригаться редко, то лучше всего подобрать день в период убывающей луны, чтобы замедлить рост волос и подольше сохранить прическу.

Какие дни благоприятны для посадочных работ

На фазы луны в августе 2019 года по дням, которые благоприятны для посадки, ориентируются практически все садоводы, поскольку для них очень важно высадить то или иное растение вовремя, чтобы впоследствии получить хороший урожай.

Поэтому в качестве благоприятных для садоводов дней в будущем августе выделяют следующие:

в полнолуние с 15 по 17 августа необходимо посвятить время исключительно истреблению всех вредоносных насекомых, а также сорняков, которые в течение предыдущих месяцев могли заполнить ваш огород;

1 августа и 30 августа, в период новолуния, ни в коем случае нельзя каким-то образом высаживать или подготавливать на следующий сезон семена, а также не стоит посвящать в эти дни время для обработки семян, поскольку положение луны воздействует на их свойства по большей мере негативно;

в период растущей луны (с 2 августа по 14 августа) отличное время для того, чтобы собирать корнеплоды, а также прищипывать ваши растения, можно также удобрять землю органическими или минеральными удобрениями, чтобы как следует подготовить почву для посадочных работ на будущий период;

в период убывающей луны, то есть с 16 августа до 29 августа необходимо выкапывать клубни и вообще посвящать это время сбору урожая, можно также обрезать сухие или уже отжившие ветки на ваших деревьях, проводить профилактические работы, чтобы болезни или вредные насекомые не посягнули на вашу территорию.

Когда садоводы ориентируются по дням на фазы луны в августе 2019 года, для них необходимо точно выяснить, насколько полезными будут их действия в отношении собственных растений. Для большинства садоводов и огородников лунный календарь имеет практически определяющее значение в процессе их работ, поскольку он помогает составить график всех необходимых дел.