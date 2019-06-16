Биография Ксении Дели - девушки Егора Крида

Ксения Дели – девушка Егора Крида, умопомрачительная модель из Молдавии, прошедшая долгий путь от бедности до богатства и популярности.

Кто такая Ксения Дели

Ксения Дели родилась в 1989 году, 27 октября. Выросла в неполной семье. Девочке было менее 2-х лет, когда родители приняли решение жить отдельно. До 10 лет Ксения воспитывалась в строгости. Мама будущей модели с раннего возраста приучала ее к труду и чистоте.

Жизнь была сложной, дома не всегда хватало денег на еду и одежду. Когда мама Ксении уехала на заработки в Грецию, за воспитание девочки взялась бабушка. Ольга Дмитриевна искренне любила свою внучку и баловала ее всеми возможными способами. Любовь и теплоту, дарованную бабушкой, Ксения сохранила в своем сердце.

Но тяжелое детство наложило отпечаток на сознание девочки. Совсем в юном возрасте она твердо решила, во что бы то ни стало вырваться из нищеты.

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Окончив Лицей Бессарабии, будущая модель поступает на факультет иностранных языков в Молдавии. Выпавший шанс обучения за границей, по программе обмена студентами, Ксения не могла упустить. Закончив обучение, Дели принимает решение остаться в Соединенных штатах. Далее, бывшая девушка Егора Крида успевает поработать продавцом одежды в штате Южная Каролина, прежде чем переехать в Майами.

Первые попытки завоевать модельный бизнес все не удавались. Бесконечные походы по кастингам и просмотрам высасывали из Ксении все силы. Дели обожала фотографироваться и часто выкладывала свои фотографии в социальных сетях.

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Однажды, фотография красавицы случайно попалась на глаза агенту BeachBunny, который предложил девушке испытать удачи на конкурсе.

Первая победа сразу же приносит ей желанный контракт и полноценное профессиональное портфолио. С этого момента в ее биографии карьера пошла в гору. На модель буквально сыпались предложения о работе:

Глянцевые издания – Playboy и Maxim, FHM (For Him Magazine), GQ (Gentlemen’s Quarterly),Sports Illustrated,Vogueи Harper’s Bazaar;

Известные бренды - «Victoria’s Secret», «Guess» и «Buffalo», «Bunny, Frederick’s of Hollywood»;

Телевизионные сериалы: Проект Минди;

Видеоклипы: Thinking About You» Кельвина Харриса. «Wakemeup» Ионела Истрати, «Зая, я люблю тебя» Николая Баскова.

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Отношения с Егором Кридом

Со своей будущей девушкой Егор познакомился в соцсети. Фото Ксении Дели – девушки Егора Крида, так и пестрили в инстаграмме. Фотографии Ксении не смогли оставить Крида равнодушным, и он завязал разговор. На тот момент сердце девушки было несвободным - у нее был парень.

Первую встречу Егор вспоминает с большой теплотой, это произошло в Лос Анджелесе. Проговорив с Ксенией некоторое время, он предложил ей небольшую прогулку на Голливудские холмы. По окончании этого вечера пара уже точно знала, что не расстанется.

К сожалению, отношениям не суждено было продлиться долго. Разный график, частые разъезды и публичная жизнь сыграли свое дело и пара распалась.

Отношения с Джастином Бибером

Пробуясь на роль, Ксения даже и не подозревала, с кем ее сведет работа. Скандальные отношения начались на съемочной площадке нового клипа Джастина Бибера. Молодые люди сразу нашли общий язык. Они много и тепло общались, Джастин играл для Ксении на рояле.

Но вот фанаты не оценили такой расклад: в соцсетях началась настоящая атака влюбленных. Ксению обвиняли, что она стала причиной разрыва Бибера с Селеной Гомез, а Джастин оказался причиной разрыва Ксении с Егором Кридом.

Поначалу выносить такой накал было тяжело, но со временем Ксения Дели успокоилась, терпеть претензии малолетних подростков она больше не хотела. Так или иначе, отношениям не дано было перерасти во что-то серьезное.

Замужем за взрослым миллионером

Личная жизнь с новым возлюбленным Дели не поддается большой огласке. Период ухаживания за прекрасной моделью египетский олигарх Осама ФатиРабах аль Шариф превратил в настоящую сказку. Да и смог ли кто-нибудь устоять против такого напора: цветы, драгоценности, внимание просто лились рекой.

Сразу с началом отношений в распоряжении Ксении оказались и дома и самолеты. Несмотря на большую разницу в возрасте (40 лет), паре удалось не просто найти общий язык, но и построить крепкую семью.

В 2016 г. Ксения Дели вышла замуж за египетского миллионера. В 2018 г. они стали счастливыми родителями - Ксения Дели родила прекрасную дочь.

Последние новости 2019 года

После рождения дочери Ксения Дели старается как можно быстрее прийти в форму. Для этого она изнуряет себя регулярными тренировками в спортивном зале. С таким энтузиазмом уже повзрослевшая модель скоро вернется в работу и порадует своих фанатов новыми свершениями.

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